Тёплый сентябрь продолжает радовать жителей Украины солнечными днями и стабильной температурой. Несмотря на осеннюю пору, по ощущениям страна ещё живёт в формате бабьего лета. В этой статье от DNEWS собран самый точный и детальный прогноз погоды на 16 сентября 2025 года. Мы рассмотрим погодные условия по регионам, почасовой прогноз для Киева, температурные показатели, влажность, ветер и вероятность осадков. Этот обзор будет полезен всем, кто планирует поездки, работу на открытом воздухе или просто хочет спланировать день без неприятных погодных сюрпризов.

Общий прогноз на 16 сентября: потепление продолжается

Метеоусловия на 16 сентября 2025 года демонстрируют возвращение по-летнему тёплой и ясной погоды. Температурный фон повысится по сравнению с предыдущими днями.

Перед тем как перейти к почасовому прогнозу и обзору по регионам, рассмотрим общую погодную картину:

Средняя температура по стране: от +20°C до +26°C

Преобладающий тип погоды: ясно и облачно с прояснениями

Осадки: практически отсутствуют

Ветер: преимущественно южный, слабый

Давление: стабильное, около 746–749 мм рт. ст.

УФ-индекс: умеренный (4)

Атмосферная стабильность способствует комфортной погоде и отличной видимости.

Плавный переход к следующим блокам поможет лучше разобраться, что ожидать жителям конкретных городов.

Подробный почасовой прогноз погоды в Киеве

Погода в столице Украины будет особенно приятной. Ожидается яркий, тёплый и сухой день. С утра будет прохладно, но уже к обеду столбики термометров поднимутся к летним значениям.

Температура, влажность, ветер и давление в течение дня

Время Температура Влажность Ветер (м/с) Давление Вероятность осадков 00:00 15°C 67% ю-в 1 749 мм 2% 03:00 14°C 77% ю 1 749 мм 2% 06:00 13°C 82% ю-в 1 749 мм 2% 09:00 16°C 73% ю-в 1 749 мм 2% 12:00 22°C 45% ю 3 748 мм 2% 15:00 26°C 31% ю 3 747 мм 2% 18:00 24°C 35% ю 2 746 мм 2% 21:00 19°C 50% ю 2 745 мм 2%

Переход к региональному обзору позволит наглядно оценить картину по всей территории Украины.

Прогноз по областным центрам Украины

Погода по областям Украины также будет преимущественно ясной. Исключения составляют лишь некоторые западные регионы.

Центральные регионы

Центральная часть Украины будет находиться под влиянием тёплого воздушного потока. Осадки не прогнозируются.

Винница

Температура: +23°C

Состояние: ясно

Ветер: слабый южный

Кропивницкий

Температура: +23°C

Облачность: слабая

Атмосферное давление: стабильное

Черкассы

Температура: +20°C

Осадков нет, видимость отличная

Полтава

Температура: +22°C

Ясное небо, комфортная влажность

Переходя к восточным регионам, можно отметить ещё более тёплую и сухую погоду.

Восточные регионы

Восток Украины традиционно отличается стабильной погодой в сентябре. Не исключение и 16 число.

Харьков

Температура: +23°C

Ясное небо

Осадки: отсутствуют

Донецк

Температура: +24°C

Умеренно влажно, без ветра

Луганск

Температура: +24°C

Ясная погода, южный ветер 1 м/с

Продолжаем анализ погодных условий в южных областях.

Южные регионы

Южная Украина порадует стабильной тёплой погодой с минимальной облачностью. Морской бриз может освежить воздух ближе к вечеру.

Николаев

Температура: +21°C

Состояние: облачно с прояснениями

Одесса

Температура: +20°C

Осадки: отсутствуют

Ветер: слабый северо-восточный

Херсон

Температура: +23°C

Видимость: высокая

Влажность: низкая

Симферополь

Температура: +22°C

Ясная, сухая погода

Теперь перейдём к западной Украине, где возможны локальные изменения метеоусловий.

Западные регионы

Западные области столкнутся с более прохладной погодой. В некоторых регионах — облачно или даже сильный дождь.

Львов

Температура: +21°C

Облачно с прояснениями

Влажность: выше средней

Луцк

Температура: +21°C

Небольшая облачность, без осадков

Тернополь

Температура: +20°C

Облачно с прояснениями

Ивано-Франковск

Температура: +22°C

Переменная облачность, возможны кратковременные порывы ветра

Черновцы

Температура: +22°C

Состояние: переменная облачность

Ужгород

Температура: +20°C

Прогноз: сильная облачность, возможен дождь

Продолжим обзор погодных условий в северной части страны.

Северные регионы

Север Украины останется под влиянием сухого антициклона. Погода будет ясной и тёплой.

Житомир

Температура: +23°C

Безоблачное небо, отсутствие ветра

Чернигов

Температура: +21°C

Ясная погода, влажность средняя

Сумы

Температура: +22°C

Спокойная атмосфера, отсутствуют осадки

Заключение по региональному прогнозу

Во всех регионах Украины 16 сентября 2025 года будет комфортная, по-летнему тёплая погода. Осадки практически исключены, атмосферное давление стабильное, а ветер слабый. Это идеальный день для прогулок, поездок и мероприятий на свежем воздухе.

Переход к итогам поможет быстро сориентироваться в главных выводах.

Киев : До +26°C, без осадков, слабый ветер. Один из самых тёплых дней сентября.

: До +26°C, без осадков, слабый ветер. Один из самых тёплых дней сентября. Юг и Восток : Высокая температура и солнечно.

: Высокая температура и солнечно. Центр и Север : Ясно, стабильно, комфортно.

: Ясно, стабильно, комфортно. Запад : Более прохладно, возможны облака, локально — кратковременные дожди (особенно в Ужгороде).

: Более прохладно, возможны облака, локально — кратковременные дожди (особенно в Ужгороде). Идеальные регионы для отдыха на природе: Киевская, Одесская, Харьковская области.

Погода 16 сентября будет отличной возможностью насладиться последними тёплыми днями перед прохладной второй половиной месяца.

