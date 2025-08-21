22 августа 2025 года Украина встретит характерное для конца лета похолодание, с облачным небом и сильными дождями. Это время, когда лето начинает отступать, и погода постепенно меняется, напоминая о наступлении осени. Если вы планируете выходить на улицу, приготовьтесь к дождливой и прохладной погоде, что определенно повлияет на повседневную активность и планирование. В этой статье мы расскажем о том, как будет выглядеть погода в разных регионах страны, на что стоит обратить внимание и как правильно подготовиться к дождям и похолоданию. Также мы обсудим ключевые погодные показатели, такие как температура, вероятность осадков, влажность и прогноз по городам Украины.
Погода 22 августа 2025 года в Украине
22 августа 2025 года в большинстве городов Украины ожидается сплошная облачность и сильные дожди. Погода будет неприветливой с высокой вероятностью осадков на протяжении всего дня. Температура воздуха утром не превысит 12°C, а к полудню поднимется до 18-19°C. Ветер будет умеренным, а давление останется на уровне 735-737 мм рт. ст. Вероятность осадков — 97%, что указывает на сильные дожди, особенно в утренние и дневные часы. Вечером небо немного прояснится, но осадки останутся актуальными.
Важные погодные данные:
- Температура: от 12°C утром до 19°C днем.
- Осадки: сильный дождь с вероятностью 97%.
- Влажность: 90-99% на протяжении дня.
- Ветер: умеренный, до 4 м/с.
- Давление: около 735-737 мм рт. ст.
- Время восхода солнца: 06:12:48.
- Время захода солнца: 20:21:20.
- Время восхода Луны: 04:44:29.
- Время захода Луны: 20:16:31.
В первой половине дня ожидаются дожди и сплошная облачность, начиная с раннего утра. Погода будет прохладной, так что лучше всего одеваться в теплую одежду. Влажность воздуха будет на высоком уровне, что создаст ощущение сырости, а сильные дожди, которые прогнозируются до обеда, могут привести к неудобствам, особенно в крупных городах.
Погода в разных частях Украины
Погода в разных частях Украины в этот день будет варьироваться, и это стоит учитывать при планировании дня. Рассмотрим, как будет выглядеть погода в разных регионах страны.
Центральная Украина
- Киев:
В Киеве температура воздуха будет около 23°C с осадками и облачностью. Несмотря на это, день будет не слишком жарким, что создаст комфортные условия для прогулок, но не забывайте про дождевики и зонты.
- Винница:
Температура около 26°C, с переменной облачностью и возможными дождями. Погода будет более стабильной, чем в других регионах, но дождь также не исключен.
- Черкассы:
Температура 24°C, небольшая облачность. Без дождей, температура комфортная для того, чтобы провести день на улице.
- Чернигов:
Температура 23°C, сплошная облачность, дождь маловероятен.
- Полтава:
Температура 24°C, небольшая облачность. Без дождей.
- Кропивницкий:
Температура 26°C, переменная облачность, без дождей.
- Хмельницкий:
Температура 25°C, переменная облачность, дождей не предсказывается.
Западная Украина
- Львов:
Температура 25°C, небольшая облачность. Без дождей и значительных осадков.
- Тернополь:
Температура 26°C, облачно с прояснениями. Без дождей в течение дня.
- Ивано-Франковск:
Температура 27°C, облачно с прояснениями. Влажность будет высока, но дождей в Ивано-Франковске не ожидается.
- Луцк:
Температура 27°C, небольшая облачность, дождей не ожидается.
Температура 27°C, небольшая облачность, дождей не ожидается.
- Ровно:
Температура 25°C, сплошная облачность с дождем. Подготовьтесь к дождям в первой половине дня, особенно с утра.
- Житомир:
Температура 23°C, сплошная облачность с дождем. Влажность высокая, стоит готовиться к дождям в первой половине дня.
- Черновцы:
Температура 26°C, переменная облачность. Дождей не предсказывается, погода будет относительно спокойной.
Южная Украина
- Одесса:
Температура 25°C, сплошная облачность, дождь маловероятен. Погода будет достаточно стабильной для прогулок.
- Херсон:
Температура 28°C, ясная погода, без осадков.
- Запорожье:
Температура 28°C, ясная погода с переменной облачностью. Вечером возможны облака, но дождей не предсказывается.
- Николаев:
Температура 25°C, переменная облачность, дождей не ожидается.
Восточная Украина
- Донецк:
Температура 29°C, ясная погода, без осадков. Влажность умеренная, день будет жарким, без дождей.
- Днепр:
Температура 27°C, ясная погода в течение дня. Ветер умеренный, с порывами, но дождей в Днепре не ожидается.
Температура 25°C, небольшая облачность, дождей не предсказывается.
- Луганск:
Температура 29°C, ясная погода, без осадков. Влажность нормальная, день жаркий.
Крым
- Симферополь:
Температура 29°C, небольшая облачность, без осадков. Ясная погода.
Северная Украина
- Сумы:
Температура 24°C, сплошная облачность, дождь возможен.
Прогноз на вечер 22 августа
К вечеру, к 21:00, температура будет снижаться до 16°C, с прояснением неба и небольшим уменьшением влажности. Время для вечерних прогулок в парке или по улицам города — температура комфортная, и вероятность осадков значительно снижается, но влажность останется высокой.
