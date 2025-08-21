Четверг, 21 августа, 2025
В Украине 22 августа 2025 года ожидается облачная погода с дождями. Температура днем составит 19°C, возможен дожд, особенно в утренние часы.
В Украине 22 августа 2025 года ожидается облачная погода с дождями. Температура днем составит 19°C, возможен дожд, особенно в утренние часы.
Время чтения 1 мин.

Какая погода будет 22 августа 2025 года в Украине

22 августа 2025 года Украина встретит характерное для конца лета похолодание, с облачным небом и сильными дождями. Это время, когда лето начинает отступать, и погода постепенно меняется, напоминая о наступлении осени. Если вы планируете выходить на улицу, приготовьтесь к дождливой и прохладной погоде, что определенно повлияет на повседневную активность и планирование. В этой статье мы расскажем о том, как будет выглядеть погода в разных регионах страны, на что стоит обратить внимание и как правильно подготовиться к дождям и похолоданию. Также мы обсудим ключевые погодные показатели, такие как температура, вероятность осадков, влажность и прогноз по городам Украины.

Погода 22 августа 2025 года в Украине

22 августа 2025 года в большинстве городов Украины ожидается сплошная облачность и сильные дожди. Погода будет неприветливой с высокой вероятностью осадков на протяжении всего дня. Температура воздуха утром не превысит 12°C, а к полудню поднимется до 18-19°C. Ветер будет умеренным, а давление останется на уровне 735-737 мм рт. ст. Вероятность осадков — 97%, что указывает на сильные дожди, особенно в утренние и дневные часы. Вечером небо немного прояснится, но осадки останутся актуальными.

Важные погодные данные:

  • Температура: от 12°C утром до 19°C днем.
  • Осадки: сильный дождь с вероятностью 97%.
  • Влажность: 90-99% на протяжении дня.
  • Ветер: умеренный, до 4 м/с.
  • Давление: около 735-737 мм рт. ст.
  • Время восхода солнца: 06:12:48.
  • Время захода солнца: 20:21:20.
  • Время восхода Луны: 04:44:29.
  • Время захода Луны: 20:16:31.

В первой половине дня ожидаются дожди и сплошная облачность, начиная с раннего утра. Погода будет прохладной, так что лучше всего одеваться в теплую одежду. Влажность воздуха будет на высоком уровне, что создаст ощущение сырости, а сильные дожди, которые прогнозируются до обеда, могут привести к неудобствам, особенно в крупных городах.

Погода в разных частях Украины в этот день будет варьироваться, и это стоит учитывать при планировании дня. Рассмотрим, как будет выглядеть погода в разных регионах страны.

Центральная Украина

  • Киев:
    В Киеве температура воздуха будет около 23°C с осадками и облачностью. Несмотря на это, день будет не слишком жарким, что создаст комфортные условия для прогулок, но не забывайте про дождевики и зонты.
  • Винница:
    Температура около 26°C, с переменной облачностью и возможными дождями. Погода будет более стабильной, чем в других регионах, но дождь также не исключен.
  • Черкассы:
    Температура 24°C, небольшая облачность. Без дождей, температура комфортная для того, чтобы провести день на улице.
  • Чернигов:
    Температура 23°C, сплошная облачность, дождь маловероятен.
  • Полтава:
    Температура 24°C, небольшая облачность. Без дождей.
  • Кропивницкий:
    Температура 26°C, переменная облачность, без дождей.
  • Хмельницкий:
    Температура 25°C, переменная облачность, дождей не предсказывается.

Западная Украина

  • Львов:
    Температура 25°C, небольшая облачность. Без дождей и значительных осадков.
  • Тернополь:
    Температура 26°C, облачно с прояснениями. Без дождей в течение дня.
  • Ивано-Франковск:
    Температура 27°C, облачно с прояснениями. Влажность будет высока, но дождей в Ивано-Франковске не ожидается.
  • Луцк:
    Температура 25°C, облачно с прояснениями. Дождей не ожидается, но облачность будет присутствовать.Центральная Украинад:
    Температура 27°C, небольшая облачность, дождей не ожидается.
  • Ровно:
    Температура 25°C, сплошная облачность с дождем. Подготовьтесь к дождям в первой половине дня, особенно с утра.
  • Житомир:
    Температура 23°C, сплошная облачность с дождем. Влажность высокая, стоит готовиться к дождям в первой половине дня.
  • Черновцы:
    Температура 26°C, переменная облачность. Дождей не предсказывается, погода будет относительно спокойной.

Южная Украина

  • Одесса:
    Температура 25°C, сплошная облачность, дождь маловероятен. Погода будет достаточно стабильной для прогулок.
  • Херсон:
    Температура 28°C, ясная погода, без осадков.
  • Запорожье:
    Температура 28°C, ясная погода с переменной облачностью. Вечером возможны облака, но дождей не предсказывается.
  • Николаев:
    Температура 25°C, переменная облачность, дождей не ожидается.

Восточная Украина

  • Донецк:
    Температура 29°C, ясная погода, без осадков. Влажность умеренная, день будет жарким, без дождей.
  • Днепр:
    Температура 27°C, ясная погода в течение дня. Ветер умеренный, с порывами, но дождей в Днепре не ожидается.
  • Харьков:>Западная Украинара 25°C, небольшая облачность, дождей не предсказывается.
  • Луганск:
    Температура 29°C, ясная погода, без осадков. Влажность нормальная, день жаркий.

Крым

  • Симферополь:
    Температура 29°C, небольшая облачность, без осадков. Ясная погода.

Северная Украина

  • Сумы:
    Температура 24°C, сплошная облачность, дождь возможен.

Прогноз на вечер 22 августа

К вечеру, к 21:00, температура будет снижаться до 16°C, с прояснением неба и небольшим уменьшением влажности. Время для вечерних прогулок в парке или по улицам города — температура комфортная, и вероятность осадков значительно снижается, но влажность останется высокой.

Ранее мы писали о том, что возможны смерчи и торнадо в Украине: чего ждать от лета 2025 года.

Встречи Трампа, Зеленского и Путина не будет: заявление Кремля

0
Вопрос о трехстороннем саммите с участием Путина, Трампа и Зеленского не обсуждался, а также неясна дата следующей встречи.

Гороскоп на сегодня 16 августа 2025 года: какие знаки Зодиака в зоне риска

0
Какие знаки Зодиака в зоне риска 16 августа 2025 года — полный гороскоп по всем знакам с советами и предостережениями на день.

Зачем выравнивать перегородку носа: медицинские причины и последствия

0
Септопластика улучшает дыхание, устраняет храп, снижает риск синуситов и головных болей — когда пора выравнивать перегородку?

