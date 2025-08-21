22 августа 2025 года Украина встретит характерное для конца лета похолодание, с облачным небом и сильными дождями. Это время, когда лето начинает отступать, и погода постепенно меняется, напоминая о наступлении осени. Если вы планируете выходить на улицу, приготовьтесь к дождливой и прохладной погоде, что определенно повлияет на повседневную активность и планирование. В этой статье мы расскажем о том, как будет выглядеть погода в разных регионах страны, на что стоит обратить внимание и как правильно подготовиться к дождям и похолоданию. Также мы обсудим ключевые погодные показатели, такие как температура, вероятность осадков, влажность и прогноз по городам Украины.

Погода 22 августа 2025 года в Украине

22 августа 2025 года в большинстве городов Украины ожидается сплошная облачность и сильные дожди. Погода будет неприветливой с высокой вероятностью осадков на протяжении всего дня. Температура воздуха утром не превысит 12°C, а к полудню поднимется до 18-19°C. Ветер будет умеренным, а давление останется на уровне 735-737 мм рт. ст. Вероятность осадков — 97%, что указывает на сильные дожди, особенно в утренние и дневные часы. Вечером небо немного прояснится, но осадки останутся актуальными.

Важные погодные данные:

Температура: от 12°C утром до 19°C днем.

от 12°C утром до 19°C днем. Осадки: сильный дождь с вероятностью 97%.

сильный дождь с вероятностью 97%. Влажность: 90-99% на протяжении дня.

90-99% на протяжении дня. Ветер: умеренный, до 4 м/с.

умеренный, до 4 м/с. Давление: около 735-737 мм рт. ст.

около 735-737 мм рт. ст. Время восхода солнца: 06:12:48.

06:12:48. Время захода солнца: 20:21:20.

20:21:20. Время восхода Луны: 04:44:29.

04:44:29. Время захода Луны: 20:16:31.

В первой половине дня ожидаются дожди и сплошная облачность, начиная с раннего утра. Погода будет прохладной, так что лучше всего одеваться в теплую одежду. Влажность воздуха будет на высоком уровне, что создаст ощущение сырости, а сильные дожди, которые прогнозируются до обеда, могут привести к неудобствам, особенно в крупных городах.

Погода в разных частях Украины

Погода в разных частях Украины в этот день будет варьироваться, и это стоит учитывать при планировании дня. Рассмотрим, как будет выглядеть погода в разных регионах страны.

Центральная Украина

Киев :

В Киеве температура воздуха будет около 23°C с осадками и облачностью. Несмотря на это, день будет не слишком жарким, что создаст комфортные условия для прогулок, но не забывайте про дождевики и зонты.

: В Киеве температура воздуха будет около 23°C с осадками и облачностью. Несмотря на это, день будет не слишком жарким, что создаст комфортные условия для прогулок, но не забывайте про дождевики и зонты. Винница:

Температура около 26°C, с переменной облачностью и возможными дождями. Погода будет более стабильной, чем в других регионах, но дождь также не исключен.

Температура около 26°C, с переменной облачностью и возможными дождями. Погода будет более стабильной, чем в других регионах, но дождь также не исключен. Черкассы:

Температура 24°C, небольшая облачность. Без дождей, температура комфортная для того, чтобы провести день на улице.

Температура 24°C, небольшая облачность. Без дождей, температура комфортная для того, чтобы провести день на улице. Чернигов:

Температура 23°C, сплошная облачность, дождь маловероятен.

Температура 23°C, сплошная облачность, дождь маловероятен. Полтава:

Температура 24°C, небольшая облачность. Без дождей.

Температура 24°C, небольшая облачность. Без дождей. Кропивницкий:

Температура 26°C, переменная облачность, без дождей.

Температура 26°C, переменная облачность, без дождей. Хмельницкий:

Температура 25°C, переменная облачность, дождей не предсказывается.

Западная Украина

Львов:

Температура 25°C, небольшая облачность. Без дождей и значительных осадков.

Температура 25°C, небольшая облачность. Без дождей и значительных осадков. Тернополь:

Температура 26°C, облачно с прояснениями. Без дождей в течение дня.

Температура 26°C, облачно с прояснениями. Без дождей в течение дня. Ивано-Франковск:

Температура 27°C, облачно с прояснениями. Влажность будет высока, но дождей в Ивано-Франковске не ожидается.

Температура 27°C, облачно с прояснениями. Влажность будет высока, но дождей в Ивано-Франковске не ожидается. Луцк:

Температура 25°C, облачно с прояснениями. Дождей не ожидается, но облачность будет присутствовать.

Температура 27°C, небольшая облачность, дождей не ожидается.

Ужгород:

Температура 27°C, небольшая облачность, дождей не ожидается.

Температура 25°C, сплошная облачность с дождем. Подготовьтесь к дождям в первой половине дня, особенно с утра.

Температура 25°C, сплошная облачность с дождем. Подготовьтесь к дождям в первой половине дня, особенно с утра. Житомир:

Температура 23°C, сплошная облачность с дождем. Влажность высокая, стоит готовиться к дождям в первой половине дня.

Температура 23°C, сплошная облачность с дождем. Влажность высокая, стоит готовиться к дождям в первой половине дня. Черновцы:

Температура 26°C, переменная облачность. Дождей не предсказывается, погода будет относительно спокойной.

Южная Украина

Одесса:

Температура 25°C, сплошная облачность, дождь маловероятен. Погода будет достаточно стабильной для прогулок.

Температура 25°C, сплошная облачность, дождь маловероятен. Погода будет достаточно стабильной для прогулок. Херсон:

Температура 28°C, ясная погода, без осадков.

Температура 28°C, ясная погода, без осадков. Запорожье:

Температура 28°C, ясная погода с переменной облачностью. Вечером возможны облака, но дождей не предсказывается.

Температура 28°C, ясная погода с переменной облачностью. Вечером возможны облака, но дождей не предсказывается. Николаев:

Температура 25°C, переменная облачность, дождей не ожидается.

Восточная Украина

Донецк:

Температура 29°C, ясная погода, без осадков. Влажность умеренная, день будет жарким, без дождей.

Температура 29°C, ясная погода, без осадков. Влажность умеренная, день будет жарким, без дождей. Днепр:

Температура 27°C, ясная погода в течение дня. Ветер умеренный, с порывами, но дождей в Днепре не ожидается.

Харьков:

Температура 25°C, небольшая облачность, дождей не предсказывается.

Луганск:

Температура 29°C, ясная погода, без осадков. Влажность нормальная, день жаркий.

Крым

Симферополь:

Температура 29°C, небольшая облачность, без осадков. Ясная погода.

Северная Украина

Сумы:

Температура 24°C, сплошная облачность, дождь возможен.

Прогноз на вечер 22 августа

К вечеру, к 21:00, температура будет снижаться до 16°C, с прояснением неба и небольшим уменьшением влажности. Время для вечерних прогулок в парке или по улицам города — температура комфортная, и вероятность осадков значительно снижается, но влажность останется высокой.

