29 августа 2025 года в Украине ожидается переменная облачность с прояснениями и умеренные температуры. Этот день будет отличаться ясной погодой в большинстве регионов страны, однако в некоторых областях возможны небольшие облачности. В столице, Киеве, будет облачно с прояснениями, температура воздуха в течение дня составит от 17°C ночью до 29°C днем. Эта информация от DNEWS полезна для всех, кто планирует проводить время на улице, так как прогноз предсказывает теплую и сухую погоду, с минимальной вероятностью осадков.

Прогноз погоды по регионам Украины

Винница : 17°C, переменная облачность.

: 17°C, переменная облачность. Днепр : 20°C, ясно.

: 20°C, ясно. Донецк : 21°C, ясно.

: 21°C, ясно. Житомир : 17°C, небольшая облачность.

: 17°C, небольшая облачность. Запорожье : 21°C, ясно.

: 21°C, ясно. Ивано-Франковск : 17°C, ясно.

: 17°C, ясно. Кропивницкий : 21°C, ясно.

: 21°C, ясно. Луганск : 21°C, ясно.

: 21°C, ясно. Луцк : 16°C, небольшая облачность.

: 16°C, небольшая облачность. Львов : 17°C, небольшая облачность.

: 17°C, небольшая облачность. Николаев : 17°C, переменная облачность.

: 17°C, переменная облачность. Одесса : 23°C, ясно.

: 23°C, ясно. Полтава : 19°C, облачно с прояснениями.

: 19°C, облачно с прояснениями. Ровно : 16°C, ясно.

: 16°C, ясно. Симферополь : 24°C, небольшая облачность.

: 24°C, небольшая облачность. Сумы : 16°C, ясно.

: 16°C, ясно. Тернополь : 16°C, ясно.

: 16°C, ясно. Ужгород : 17°C, небольшая облачность.

: 17°C, небольшая облачность. Харьков : 18°C, ясно.

: 18°C, ясно. Херсон : 25°C, ясно.

: 25°C, ясно. Хмельницкий : 17°C, ясно.

: 17°C, ясно. Черкассы : 18°C, небольшая облачность.

: 18°C, небольшая облачность. Чернигов : 15°C, облачно с прояснениями.

: 15°C, облачно с прояснениями. Черновцы: 19°C, переменная облачность.

Детальный прогноз для Киева на 29 августа

В Киеве 29 августа, как и во многих других областях, будет облачно с прояснениями, однако осадков не предсказывается. Температура воздуха утром будет около 17°C, а днем поднимется до 29°C. Влажность в течение дня составит около 40%, что означает комфортные условия для пребывания на свежем воздухе. Ветер будет легким, со скоростью около 4 м/с, что также не создаст неудобств. Важно отметить, что индекс УФ-излучения будет равен 5, что делает солнце умеренно опасным, и рекомендуется использовать защиту от солнца в часы пик.

Прогноз по времени для Киева

00:00 — температура 19°C, влажность 69%, ветер юго-восточный, 2 м/с.

— температура 19°C, влажность 69%, ветер юго-восточный, 2 м/с. 03:00 — температура 18°C, влажность 67%, ветер южный, 2 м/с.

— температура 18°C, влажность 67%, ветер южный, 2 м/с. 06:00 — температура 17°C, влажность 69%, ветер южный, 2 м/с.

— температура 17°C, влажность 69%, ветер южный, 2 м/с. 09:00 — температура 20°C, влажность 61%, ветер южный, 2 м/с.

— температура 20°C, влажность 61%, ветер южный, 2 м/с. 12:00 — температура 27°C, влажность 40%, ветер южный, 4 м/с.

— температура 27°C, влажность 40%, ветер южный, 4 м/с. 15:00 — температура 29°C, влажность 37%, ветер южный, 4 м/с.

— температура 29°C, влажность 37%, ветер южный, 4 м/с. 18:00 — температура 29°C, влажность 38%, ветер южный, 3 м/с.

— температура 29°C, влажность 38%, ветер южный, 3 м/с. 21:00 — температура 23°C, влажность 54%, ветер южный, 2 м/с.

Рекомендации для жителей Украины на 29 августа

С учетом хорошей погоды в большинстве регионов Украины, этот день идеально подходит для прогулок на свежем воздухе, посещений парков и прогулок по городским улицам. Однако, как всегда в конце лета, важно помнить о защите от солнца, особенно в часы пик с 11:00 до 16:00. Несмотря на прогнозируемую ясную погоду, не стоит забывать про возможные небольшие облака и ветер.

Прогноз для путешественников

Если вы планируете путешествие по Украине 29 августа, имейте в виду, что температура в разных городах может варьироваться от 15°C до 25°C, с ветряными и солнечными условиями. Лучше всего выбрать маршрут по тем регионам, где температура будет наиболее комфортной для длительных прогулок.

29 августа 2025 года будет отличаться хорошей погодой по всей Украине, с ясным небом и приятными температурами в большинстве городов. Это отличный день для активного отдыха на свежем воздухе, прогулок и наслаждения последними летними днями. Важно помнить о защите от солнца в самые жаркие часы, чтобы избежать солнечных ожогов.

