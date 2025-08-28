Четверг, 28 августа, 2025
29 августа в Украине ожидается ясная погода с температурой от 15°C до 29°C. Этот день идеально подходит для прогулок на свежем воздухе.
Общество
Время чтения 1 мин.

Какая погода будет 29 августа 2025 года в Украине

29 августа 2025 года в Украине ожидается переменная облачность с прояснениями и умеренные температуры. Этот день будет отличаться ясной погодой в большинстве регионов страны, однако в некоторых областях возможны небольшие облачности. В столице, Киеве, будет облачно с прояснениями, температура воздуха в течение дня составит от 17°C ночью до 29°C днем. Эта информация от DNEWS полезна для всех, кто планирует проводить время на улице, так как прогноз предсказывает теплую и сухую погоду, с минимальной вероятностью осадков.

Прогноз погоды по регионам Украины

  • Винница: 17°C, переменная облачность.
  • Днепр: 20°C, ясно.
  • Донецк: 21°C, ясно.
  • Житомир: 17°C, небольшая облачность.
  • Запорожье: 21°C, ясно.
  • Ивано-Франковск: 17°C, ясно.
  • Кропивницкий: 21°C, ясно.
  • Луганск: 21°C, ясно.
  • Луцк: 16°C, небольшая облачность.
  • Львов: 17°C, небольшая облачность.
  • Николаев: 17°C, переменная облачность.
  • Одесса: 23°C, ясно.
  • Полтава: 19°C, облачно с прояснениями.
  • Ровно: 16°C, ясно.
  • Симферополь: 24°C, небольшая облачность.
  • Сумы: 16°C, ясно.
  • Тернополь: 16°C, ясно.
  • Ужгород: 17°C, небольшая облачность.
  • Харьков: 18°C, ясно.
  • Херсон: 25°C, ясно.
  • Хмельницкий: 17°C, ясно.
  • Черкассы: 18°C, небольшая облачность.
  • Чернигов: 15°C, облачно с прояснениями.
  • Черновцы: 19°C, переменная облачность.

Детальный прогноз для Киева на 29 августа

В Киеве 29 августа, как и во многих других областях, будет облачно с прояснениями, однако осадков не предсказывается. Температура воздуха утром будет около 17°C, а днем поднимется до 29°C. Влажность в течение дня составит около 40%, что означает комфортные условия для пребывания на свежем воздухе. Ветер будет легким, со скоростью около 4 м/с, что также не создаст неудобств. Важно отметить, что индекс УФ-излучения будет равен 5, что делает солнце умеренно опасным, и рекомендуется использовать защиту от солнца в часы пик.

Прогноз по времени для Киева

  • 00:00 — температура 19°C, влажность 69%, ветер юго-восточный, 2 м/с.
  • 03:00 — температура 18°C, влажность 67%, ветер южный, 2 м/с.
  • 06:00 — температура 17°C, влажность 69%, ветер южный, 2 м/с.
  • 09:00 — температура 20°C, влажность 61%, ветер южный, 2 м/с.
  • 12:00 — температура 27°C, влажность 40%, ветер южный, 4 м/с.
  • 15:00 — температура 29°C, влажность 37%, ветер южный, 4 м/с.
  • 18:00 — температура 29°C, влажность 38%, ветер южный, 3 м/с.
  • 21:00 — температура 23°C, влажность 54%, ветер южный, 2 м/с.

Рекомендации для жителей Украины на 29 августа

С учетом хорошей погоды в большинстве регионов Украины, этот день идеально подходит для прогулок на свежем воздухе, посещений парков и прогулок по городским улицам. Однако, как всегда в конце лета, важно помнить о защите от солнца, особенно в часы пик с 11:00 до 16:00. Несмотря на прогнозируемую ясную погоду, не стоит забывать про возможные небольшие облака и ветер.

Прогноз для путешественников

Если вы планируете путешествие по Украине 29 августа, имейте в виду, что температура в разных городах может варьироваться от 15°C до 25°C, с ветряными и солнечными условиями. Лучше всего выбрать маршрут по тем регионам, где температура будет наиболее комфортной для длительных прогулок.

29 августа 2025 года будет отличаться хорошей погодой по всей Украине, с ясным небом и приятными температурами в большинстве городов. Это отличный день для активного отдыха на свежем воздухе, прогулок и наслаждения последними летними днями. Важно помнить о защите от солнца в самые жаркие часы, чтобы избежать солнечных ожогов.

Ранее мы писали о том, что такое циклон и антициклон простыми словами и зачем это знать.

Новое на сайте

