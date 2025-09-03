В этом материале от DNEWS вы узнаете, какой будет погода в разных регионах Украины 4 сентября 2025 года. Прогноз составлен на основе актуальных метеоданных, включая температуру воздуха, облачность, влажность и ветер. Представлены данные для Киева и всех областных центров, а также точное почасовое расписание погодных условий в столице. Если вы планируете поездку, деловые встречи или мероприятия на открытом воздухе, этот прогноз поможет вам подготовиться.
Прогноз погоды на 4 сентября 2025 года в Киеве
Переходя к главному городу страны, стоит отметить умеренно тёплый день с комфортной температурой.
Общая характеристика дня в столице
Температура воздуха в Киеве в четверг, 4 сентября 2025 года, составит от +14°C ночью до +26°C днём. Ожидается переменная облачность, преимущественно ясно. Влажность будет умеренной — в пределах 40–89%, ветер слабый — до 2 м/с. Давление останется стабильным на уровне 746–747 мм рт. ст.
Восход и закат, активность солнца и Луны
- Восход солнца: 06:17
- Закат солнца: 19:36
- Восход Луны: 18:32
- Закат Луны: 01:26
- УФ-индекс: 5 (умеренный)
Перед выходом на улицу рекомендуется использовать солнцезащитные средства в полуденное время.
Почасовой прогноз погоды в Киеве 4 сентября
Чтобы спланировать день максимально точно, обратите внимание на подробный почасовой прогноз.
Утро и ночь
- 00:00 — ясно, +18°C, влажность 72%, ветер восточный, 1 м/с
- 03:00 — ясно, +16°C, влажность 80%, ветер южный, 0 м/с
- 06:00 — небольшая облачность, +14°C, влажность 89%, ветер западный, 0 м/с
- 09:00 — ясно, +18°C, влажность 74%, ветер северо-восточный, 0 м/с
Днём
- 12:00 — ясно, +23°C, влажность 50%, ветер северо-восточный, 2 м/с
- 15:00 — ясно, +26°C, влажность 42%, ветер северный, 2 м/с
Вечер
- 18:00 — ясно, +26°C, влажность 40%, ветер северный, 2 м/с
- 21:00 — ясно, +21°C, влажность 57%, ветер северо-восточный, 1 м/с
День идеально подходит для прогулок, экскурсий и активностей на свежем воздухе.
Погода в других областных центрах Украины 4 сентября
Следует отметить, что в большинстве городов страны ожидается ясная и тёплая погода. Ниже представлен список погодных условий по основным городам.
Центральная и северная Украина
- Винница — +19°C, ясно
- Житомир — +20°C, ясно
- Кропивницкий — +20°C, ясно
- Полтава — +18°C, ясно
- Сумы — +18°C, ясно
- Черкассы — +19°C, ясно
- Чернигов — +18°C, ясно
Восточная Украина
- Днепр — +21°C, ясно
- Донецк — +24°C, ясно
- Луганск — +22°C, ясно
- Харьков — +20°C, ясно
Южная Украина
- Запорожье — +22°C, ясно
- Николаев — +22°C, ясно
- Одесса — +24°C, ясно
- Херсон — +24°C, ясно
- Симферополь — +24°C, ясно
Западная Украина
- Ивано-Франковск — +20°C, ясно
- Луцк — +22°C, ясно
- Львов — +22°C, ясно
- Ровно — +21°C, ясно
- Тернополь — +22°C, ясно
- Ужгород — +22°C, облачно с прояснениями
- Черновцы — +22°C, ясно
- Хмельницкий — +21°C, ясно
Большинство городов покажут благоприятную картину без осадков, с температурой от +18 до +24°C. Это позволяет планировать поездки по всей стране без риска плохой погоды.
Прогноз осадков и ветровой активности
В течение всего дня вероятность осадков по Украине остаётся крайне низкой — не превышает 2%. Ветер преимущественно слабый, не превышающий 2 м/с. Это означает отсутствие сильных воздушных масс, способных вызвать ухудшение погодных условий или повышение дискомфорта.
Какой будет температура по ощущениям
Благодаря ясному небу и слабому ветру, дневные +26°C в Киеве будут ощущаться комфортно. Утром и вечером возможна лёгкая прохлада, особенно в северных регионах. Рекомендуется взять с собой лёгкую куртку или накидку, если вы планируете вечерние прогулки.
Рекомендации на день
- Для утренних занятий спортом — погода идеальная: свежо и сухо.
- Для прогулок и экскурсий — день солнечный и без осадков.
- Уровень ультрафиолетового излучения умеренный, но стоит использовать солнцезащитные очки и крем с SPF.
- Водителям стоит учитывать возможность яркого солнца во второй половине дня — рекомендуется иметь солнцезащитные очки.
Прогноз на ближайшие дни: будет ли меняться погода
С 5 по 8 сентября
Погода в Украине останется стабильной, с температурой около +25–26°C. В течение этих дней в большинстве регионов будет ясно или с небольшой облачностью. Осадки не прогнозируются.
С 9 по 13 сентября
- 9–10 сентября — облачно с прояснениями, возможен мелкий дождь
- 11–13 сентября — сплошная облачность, в некоторых регионах дожди и грозы
Погода начнёт постепенно меняться во второй декаде месяца, особенно на западе и юге страны.
Стоит ли планировать активный день на 4 сентября
Безусловно, 4 сентября 2025 года — это один из самых приятных и стабильных дней в начале осени. Солнечно, без осадков, умеренно тепло — всё говорит о том, что день подходит для любых планов. Это благоприятный момент для выездов за город, деловых мероприятий, семейных прогулок и даже романтических вечеров на свежем воздухе.
Ранее мы писали о том, какой прогноз погоды на сентябрь 2025 года в Украине.