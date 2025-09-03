В этом материале от DNEWS вы узнаете, какой будет погода в разных регионах Украины 4 сентября 2025 года. Прогноз составлен на основе актуальных метеоданных, включая температуру воздуха, облачность, влажность и ветер. Представлены данные для Киева и всех областных центров, а также точное почасовое расписание погодных условий в столице. Если вы планируете поездку, деловые встречи или мероприятия на открытом воздухе, этот прогноз поможет вам подготовиться.

Прогноз погоды на 4 сентября 2025 года в Киеве

Переходя к главному городу страны, стоит отметить умеренно тёплый день с комфортной температурой.

Общая характеристика дня в столице

Температура воздуха в Киеве в четверг, 4 сентября 2025 года, составит от +14°C ночью до +26°C днём. Ожидается переменная облачность, преимущественно ясно. Влажность будет умеренной — в пределах 40–89%, ветер слабый — до 2 м/с. Давление останется стабильным на уровне 746–747 мм рт. ст.

Восход и закат, активность солнца и Луны

Восход солнца : 06:17

: 06:17 Закат солнца : 19:36

: 19:36 Восход Луны : 18:32

: 18:32 Закат Луны : 01:26

: 01:26 УФ-индекс: 5 (умеренный)

Перед выходом на улицу рекомендуется использовать солнцезащитные средства в полуденное время.

Почасовой прогноз погоды в Киеве 4 сентября

Чтобы спланировать день максимально точно, обратите внимание на подробный почасовой прогноз.

Утро и ночь

00:00 — ясно, +18°C, влажность 72%, ветер восточный, 1 м/с

— ясно, +18°C, влажность 72%, ветер восточный, 1 м/с 03:00 — ясно, +16°C, влажность 80%, ветер южный, 0 м/с

— ясно, +16°C, влажность 80%, ветер южный, 0 м/с 06:00 — небольшая облачность, +14°C, влажность 89%, ветер западный, 0 м/с

— небольшая облачность, +14°C, влажность 89%, ветер западный, 0 м/с 09:00 — ясно, +18°C, влажность 74%, ветер северо-восточный, 0 м/с

Днём

12:00 — ясно, +23°C, влажность 50%, ветер северо-восточный, 2 м/с

— ясно, +23°C, влажность 50%, ветер северо-восточный, 2 м/с 15:00 — ясно, +26°C, влажность 42%, ветер северный, 2 м/с

Вечер

18:00 — ясно, +26°C, влажность 40%, ветер северный, 2 м/с

— ясно, +26°C, влажность 40%, ветер северный, 2 м/с 21:00 — ясно, +21°C, влажность 57%, ветер северо-восточный, 1 м/с

День идеально подходит для прогулок, экскурсий и активностей на свежем воздухе.

Погода в других областных центрах Украины 4 сентября

Следует отметить, что в большинстве городов страны ожидается ясная и тёплая погода. Ниже представлен список погодных условий по основным городам.

Центральная и северная Украина

Винница — +19°C, ясно

— +19°C, ясно Житомир — +20°C, ясно

— +20°C, ясно Кропивницкий — +20°C, ясно

— +20°C, ясно Полтава — +18°C, ясно

— +18°C, ясно Сумы — +18°C, ясно

— +18°C, ясно Черкассы — +19°C, ясно

— +19°C, ясно Чернигов — +18°C, ясно

Восточная Украина

Днепр — +21°C, ясно

— +21°C, ясно Донецк — +24°C, ясно

— +24°C, ясно Луганск — +22°C, ясно

— +22°C, ясно Харьков — +20°C, ясно

Южная Украина

Запорожье — +22°C, ясно

— +22°C, ясно Николаев — +22°C, ясно

— +22°C, ясно Одесса — +24°C, ясно

— +24°C, ясно Херсон — +24°C, ясно

— +24°C, ясно Симферополь — +24°C, ясно

Западная Украина

Ивано-Франковск — +20°C, ясно

— +20°C, ясно Луцк — +22°C, ясно

— +22°C, ясно Львов — +22°C, ясно

— +22°C, ясно Ровно — +21°C, ясно

— +21°C, ясно Тернополь — +22°C, ясно

— +22°C, ясно Ужгород — +22°C, облачно с прояснениями

— +22°C, облачно с прояснениями Черновцы — +22°C, ясно

— +22°C, ясно Хмельницкий — +21°C, ясно

Большинство городов покажут благоприятную картину без осадков, с температурой от +18 до +24°C. Это позволяет планировать поездки по всей стране без риска плохой погоды.

Прогноз осадков и ветровой активности

В течение всего дня вероятность осадков по Украине остаётся крайне низкой — не превышает 2%. Ветер преимущественно слабый, не превышающий 2 м/с. Это означает отсутствие сильных воздушных масс, способных вызвать ухудшение погодных условий или повышение дискомфорта.

Какой будет температура по ощущениям

Благодаря ясному небу и слабому ветру, дневные +26°C в Киеве будут ощущаться комфортно. Утром и вечером возможна лёгкая прохлада, особенно в северных регионах. Рекомендуется взять с собой лёгкую куртку или накидку, если вы планируете вечерние прогулки.

Рекомендации на день

Для утренних занятий спортом — погода идеальная: свежо и сухо.

Для прогулок и экскурсий — день солнечный и без осадков.

Уровень ультрафиолетового излучения умеренный, но стоит использовать солнцезащитные очки и крем с SPF.

Водителям стоит учитывать возможность яркого солнца во второй половине дня — рекомендуется иметь солнцезащитные очки.

Прогноз на ближайшие дни: будет ли меняться погода

С 5 по 8 сентября

Погода в Украине останется стабильной, с температурой около +25–26°C. В течение этих дней в большинстве регионов будет ясно или с небольшой облачностью. Осадки не прогнозируются.

С 9 по 13 сентября

9–10 сентября — облачно с прояснениями, возможен мелкий дождь

11–13 сентября — сплошная облачность, в некоторых регионах дожди и грозы

Погода начнёт постепенно меняться во второй декаде месяца, особенно на западе и юге страны.

Стоит ли планировать активный день на 4 сентября

Безусловно, 4 сентября 2025 года — это один из самых приятных и стабильных дней в начале осени. Солнечно, без осадков, умеренно тепло — всё говорит о том, что день подходит для любых планов. Это благоприятный момент для выездов за город, деловых мероприятий, семейных прогулок и даже романтических вечеров на свежем воздухе.

