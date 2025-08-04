5 августа 2025 года в Украине будет довольно теплая погода с переменной облачностью и локальными осадками в некоторых регионах. В этот день температура воздуха по всей стране колеблется от +19°C до +35°C, в зависимости от местоположения. Прогноз на этот день обещает переменные условия, которые будут сильно различаться в разных частях страны. В этом материале от DNEWS мы подробно расскажем о погодных условиях на 5 августа 2025 года в разных областях Украины.

Прогноз по регионам Украины на 5 августа 2025 года

Прогноз погоды на 5 августа 2025 года для Украины обещает смешанные условия с высокой вероятностью осадков в некоторых областях. В целом температура будет умеренно жаркой, но в некоторых регионах температура может достигать максимальных значений в +35°C. Осадки и ветер также будут влиять на комфортность пребывания на улице, особенно в южных и центральных областях Украины.

Теперь давайте рассмотрим более детально, какая погода ожидает различные города и области Украины в этот день.

Погода в Киеве на 5 августа 2025 года

В Киеве 5 августа 2025 года температура будет колебаться от +21°C ночью до +28°C днем. Ожидается умеренная облачность, а вероятность осадков в Киеве достаточно высокая, особенно днем. Ветер будет легким, около 2,5 м/с.

Восход: 05:31

Закат: 20:34

Осадки: вероятность 42% днем, 8% вечером.

Этот день будет жарким, но в вечернее время ситуация улучшится, и осадков станет меньше.

Погода во Львове на 5 августа 2025 года

Во Львове температура на 5 августа составит от +14°C ночью до +25°C днем. Ожидается высокая влажность, особенно утром, но днем она снизится до 55%. Ветер будет незначительным, до 0,8 м/с.

Восход: 05:59

Закат: 20:58

Осадки: вероятность 64% днем.

Во Львове будет относительно прохладно, и дождей ожидается больше, особенно днем.

Погода в Донецке на 5 августа 2025 года

В Донецке 5 августа температура будет колебаться от +19°C ночью до +31°C днем. Влажность воздуха в Донецке составит 37-78%, что создаст довольно комфортные условия для пребывания на улице. Ветер будет умеренным — около 2,1 м/с.

Восход: 05:10

Закат: 19:58

Осадки: вероятность 5% днем.

День будет жарким и сухим, с небольшой вероятностью дождей.

Погода в Одессе на 5 августа 2025 года

В Одессе на 5 августа ожидается температура от +24°C ночью до +31°C днем. Влажность будет составлять 41-56%, а ветер усилится до 2,6 м/с. Вероятность осадков низкая, особенно в дневное время.

Восход: 05:43

Закат: 20:22

Осадки: вероятность 2% днем, 2% вечером.

Это будет теплый и безосадочный день.

Погода в Днепре на 5 августа 2025 года

В Днепре на 5 августа температура будет колебаться от +21°C ночью до +31°C днем. Влажность составит от 40% до 55%, а ветер будет легким — до 2,4 м/с. Осадки вероятны только в вечернее время, с вероятностью около 7%.

Восход: 05:20

Закат: 20:10

Осадки: вероятность 7% днем.

Погода в Днепре будет жаркой, но осадки, вероятно, не повлияют на комфорт в течение дня.

Погода в Сумах на 5 августа 2025 года

В Сумах температура будет варьироваться от +18°C ночью до +31°C днем. Влажность в Сумах будет составлять от 41% до 92%. Ветер в этот день будет умеренным — около 1,9 м/с. Прогнозируется вероятность осадков днем на уровне 22%.

Восход: 05:13

Закат: 20:19

Осадки: вероятность 22% днем.

В Сумах будет жарко и возможно небольшие дожди.

Прогноз погоды по другим городам на 5 августа 2025 года

В таких городах, как Черновцы, Николаев, Кропивницкий, Запорожье и Кривой Рог, 5 августа температура также будет высокой, с температурой от +19°C до +35°C. В этих регионах будет жарко, но осадки будут маловероятными.

Таблица прогноза погоды для других городов на 5 августа 2025 года

Город Минимум (°C) Максимум (°C) Влажность (%) Ветер (м/с) Осадки (%) Время восхода Время заката Черновцы +19 +26 62-93 2,1 11 05:57 20:46 Николаев +23 +35 24-53 2,5 6 05:36 20:18 Кропивницкий +19 +33 30-74 4,2 13 05:31 20:21 Чернигов +17 +27 54-90 3,5 40 05:25 20:35 Запорожье +21 +32 33-81 2,2 6 05:21 20:08 Ивано-Франковск +17 +27 58-97 1,7 53 06:00 20:53 Кривой Рог +20 +33 28-55 2,4 7 05:28 20:15

Эти данные помогут вам оценить ожидаемые условия погоды на 5 августа 2025 года для различных городов Украины, включая информацию о температуре, влажности, ветре и вероятности осадков.

Народный прогноз

Согласно народным приметам, если 5 августа утром будет туман, это предвещает хорошую погоду, а если вечерний туман — дождливую ночь. Приметы также говорят, что августовские росы предсказывают отменную погоду.

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