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Погода на 5 августа 2025 года в Украине: подробный прогноз по городам, температура, осадки, ветер, народные приметы.
Погода на 5 августа 2025 года в Украине: подробный прогноз по городам, температура, осадки, ветер, народные приметы.
Общество
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Какая погода будет 5 августа 2025 года в Украине: точный прогноз

5 августа 2025 года в Украине будет довольно теплая погода с переменной облачностью и локальными осадками в некоторых регионах. В этот день температура воздуха по всей стране колеблется от +19°C до +35°C, в зависимости от местоположения. Прогноз на этот день обещает переменные условия, которые будут сильно различаться в разных частях страны. В этом материале от DNEWS мы подробно расскажем о погодных условиях на 5 августа 2025 года в разных областях Украины.

Прогноз по регионам Украины на 5 августа 2025 года

Прогноз погоды на 5 августа 2025 года для Украины обещает смешанные условия с высокой вероятностью осадков в некоторых областях. В целом температура будет умеренно жаркой, но в некоторых регионах температура может достигать максимальных значений в +35°C. Осадки и ветер также будут влиять на комфортность пребывания на улице, особенно в южных и центральных областях Украины.

Теперь давайте рассмотрим более детально, какая погода ожидает различные города и области Украины в этот день.

Погода в Киеве на 5 августа 2025 года

В Киеве 5 августа 2025 года температура будет колебаться от +21°C ночью до +28°C днем. Ожидается умеренная облачность, а вероятность осадков в Киеве достаточно высокая, особенно днем. Ветер будет легким, около 2,5 м/с.

  • Восход: 05:31
  • Закат: 20:34
  • Осадки: вероятность 42% днем, 8% вечером.

Этот день будет жарким, но в вечернее время ситуация улучшится, и осадков станет меньше.

Погода во Львове на 5 августа 2025 года

Во Львове температура на 5 августа составит от +14°C ночью до +25°C днем. Ожидается высокая влажность, особенно утром, но днем она снизится до 55%. Ветер будет незначительным, до 0,8 м/с.

  • Восход: 05:59
  • Закат: 20:58
  • Осадки: вероятность 64% днем.

Во Львове будет относительно прохладно, и дождей ожидается больше, особенно днем.

Погода в Донецке на 5 августа 2025 года

В Донецке 5 августа температура будет колебаться от +19°C ночью до +31°C днем. Влажность воздуха в Донецке составит 37-78%, что создаст довольно комфортные условия для пребывания на улице. Ветер будет умеренным — около 2,1 м/с.

  • Восход: 05:10
  • Закат: 19:58
  • Осадки: вероятность 5% днем.

День будет жарким и сухим, с небольшой вероятностью дождей.

Погода в Одессе на 5 августа 2025 года

В Одессе на 5 августа ожидается температура от +24°C ночью до +31°C днем. Влажность будет составлять 41-56%, а ветер усилится до 2,6 м/с. Вероятность осадков низкая, особенно в дневное время.

  • Восход: 05:43
  • Закат: 20:22
  • Осадки: вероятность 2% днем, 2% вечером.

Это будет теплый и безосадочный день.

Погода в Днепре на 5 августа 2025 года

В Днепре на 5 августа температура будет колебаться от +21°C ночью до +31°C днем. Влажность составит от 40% до 55%, а ветер будет легким — до 2,4 м/с. Осадки вероятны только в вечернее время, с вероятностью около 7%.

  • Восход: 05:20
  • Закат: 20:10
  • Осадки: вероятность 7% днем.

Погода в Днепре будет жаркой, но осадки, вероятно, не повлияют на комфорт в течение дня.

Погода в Сумах на 5 августа 2025 года

В Сумах температура будет варьироваться от +18°C ночью до +31°C днем. Влажность в Сумах будет составлять от 41% до 92%. Ветер в этот день будет умеренным — около 1,9 м/с. Прогнозируется вероятность осадков днем на уровне 22%.

  • Восход: 05:13
  • Закат: 20:19
  • Осадки: вероятность 22% днем.

В Сумах будет жарко и возможно небольшие дожди.

Прогноз погоды по другим городам на 5 августа 2025 года

В таких городах, как Черновцы, Николаев, Кропивницкий, Запорожье и Кривой Рог, 5 августа температура также будет высокой, с температурой от +19°C до +35°C. В этих регионах будет жарко, но осадки будут маловероятными.

Таблица прогноза погоды для других городов на 5 августа 2025 года

ГородМинимум (°C)Максимум (°C)Влажность (%)Ветер (м/с)Осадки (%)Время восходаВремя заката
Черновцы+19+2662-932,11105:5720:46
Николаев+23+3524-532,5605:3620:18
Кропивницкий+19+3330-744,21305:3120:21
Чернигов+17+2754-903,54005:2520:35
Запорожье+21+3233-812,2605:2120:08
Ивано-Франковск+17+2758-971,75306:0020:53
Кривой Рог+20+3328-552,4705:2820:15

Эти данные помогут вам оценить ожидаемые условия погоды на 5 августа 2025 года для различных городов Украины, включая информацию о температуре, влажности, ветре и вероятности осадков.

Народный прогноз

Согласно народным приметам, если 5 августа утром будет туман, это предвещает хорошую погоду, а если вечерний туман — дождливую ночь. Приметы также говорят, что августовские росы предсказывают отменную погоду.

Ранее мы писали о том, какой прогноз погоды на август 2025: Украина готовится к аномальной жаре.

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