5 августа 2025 года в Украине будет довольно теплая погода с переменной облачностью и локальными осадками в некоторых регионах. В этот день температура воздуха по всей стране колеблется от +19°C до +35°C, в зависимости от местоположения. Прогноз на этот день обещает переменные условия, которые будут сильно различаться в разных частях страны. В этом материале от DNEWS мы подробно расскажем о погодных условиях на 5 августа 2025 года в разных областях Украины.
Прогноз по регионам Украины на 5 августа 2025 года
Прогноз погоды на 5 августа 2025 года для Украины обещает смешанные условия с высокой вероятностью осадков в некоторых областях. В целом температура будет умеренно жаркой, но в некоторых регионах температура может достигать максимальных значений в +35°C. Осадки и ветер также будут влиять на комфортность пребывания на улице, особенно в южных и центральных областях Украины.
Теперь давайте рассмотрим более детально, какая погода ожидает различные города и области Украины в этот день.
Погода в Киеве на 5 августа 2025 года
В Киеве 5 августа 2025 года температура будет колебаться от +21°C ночью до +28°C днем. Ожидается умеренная облачность, а вероятность осадков в Киеве достаточно высокая, особенно днем. Ветер будет легким, около 2,5 м/с.
- Восход: 05:31
- Закат: 20:34
- Осадки: вероятность 42% днем, 8% вечером.
Этот день будет жарким, но в вечернее время ситуация улучшится, и осадков станет меньше.
Погода во Львове на 5 августа 2025 года
Во Львове температура на 5 августа составит от +14°C ночью до +25°C днем. Ожидается высокая влажность, особенно утром, но днем она снизится до 55%. Ветер будет незначительным, до 0,8 м/с.
- Восход: 05:59
- Закат: 20:58
- Осадки: вероятность 64% днем.
Во Львове будет относительно прохладно, и дождей ожидается больше, особенно днем.
Погода в Донецке на 5 августа 2025 года
В Донецке 5 августа температура будет колебаться от +19°C ночью до +31°C днем. Влажность воздуха в Донецке составит 37-78%, что создаст довольно комфортные условия для пребывания на улице. Ветер будет умеренным — около 2,1 м/с.
- Восход: 05:10
- Закат: 19:58
- Осадки: вероятность 5% днем.
День будет жарким и сухим, с небольшой вероятностью дождей.
Погода в Одессе на 5 августа 2025 года
В Одессе на 5 августа ожидается температура от +24°C ночью до +31°C днем. Влажность будет составлять 41-56%, а ветер усилится до 2,6 м/с. Вероятность осадков низкая, особенно в дневное время.
- Восход: 05:43
- Закат: 20:22
- Осадки: вероятность 2% днем, 2% вечером.
Это будет теплый и безосадочный день.
Погода в Днепре на 5 августа 2025 года
В Днепре на 5 августа температура будет колебаться от +21°C ночью до +31°C днем. Влажность составит от 40% до 55%, а ветер будет легким — до 2,4 м/с. Осадки вероятны только в вечернее время, с вероятностью около 7%.
- Восход: 05:20
- Закат: 20:10
- Осадки: вероятность 7% днем.
Погода в Днепре будет жаркой, но осадки, вероятно, не повлияют на комфорт в течение дня.
Погода в Сумах на 5 августа 2025 года
В Сумах температура будет варьироваться от +18°C ночью до +31°C днем. Влажность в Сумах будет составлять от 41% до 92%. Ветер в этот день будет умеренным — около 1,9 м/с. Прогнозируется вероятность осадков днем на уровне 22%.
- Восход: 05:13
- Закат: 20:19
- Осадки: вероятность 22% днем.
В Сумах будет жарко и возможно небольшие дожди.
Прогноз погоды по другим городам на 5 августа 2025 года
В таких городах, как Черновцы, Николаев, Кропивницкий, Запорожье и Кривой Рог, 5 августа температура также будет высокой, с температурой от +19°C до +35°C. В этих регионах будет жарко, но осадки будут маловероятными.
Таблица прогноза погоды для других городов на 5 августа 2025 года
|Город
|Минимум (°C)
|Максимум (°C)
|Влажность (%)
|Ветер (м/с)
|Осадки (%)
|Время восхода
|Время заката
|Черновцы
|+19
|+26
|62-93
|2,1
|11
|05:57
|20:46
|Николаев
|+23
|+35
|24-53
|2,5
|6
|05:36
|20:18
|Кропивницкий
|+19
|+33
|30-74
|4,2
|13
|05:31
|20:21
|Чернигов
|+17
|+27
|54-90
|3,5
|40
|05:25
|20:35
|Запорожье
|+21
|+32
|33-81
|2,2
|6
|05:21
|20:08
|Ивано-Франковск
|+17
|+27
|58-97
|1,7
|53
|06:00
|20:53
|Кривой Рог
|+20
|+33
|28-55
|2,4
|7
|05:28
|20:15
Эти данные помогут вам оценить ожидаемые условия погоды на 5 августа 2025 года для различных городов Украины, включая информацию о температуре, влажности, ветре и вероятности осадков.
Народный прогноз
Согласно народным приметам, если 5 августа утром будет туман, это предвещает хорошую погоду, а если вечерний туман — дождливую ночь. Приметы также говорят, что августовские росы предсказывают отменную погоду.
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