6 сентября в Украине ожидается солнечная погода без дождей, с температурой до +28 °C. Идеальный день для прогулок, отдыха и путешествий.
Общество
Какая погода будет 6 сентября 2025 года в разных регионах Украины

Суббота 6 сентября 2025 года обещает быть спокойной и комфортной в большинстве регионов Украины. В этом материале от DNEWS вы найдёте актуальный прогноз погоды по основным городам страны: от столицы до южных, западных, восточных и северных областей. Мы проанализировали погодные условия на основании метеоданных: температура воздуха, вероятность осадков, облачность, влажность, направление ветра, атмосферное давление. Такая информация поможет вам правильно спланировать отдых, рабочий день или путешествие по стране.

Погода в Киеве: устойчиво ясно и тепло

В столице Украины 6 сентября ожидается небольшая облачность с преобладанием солнечной погоды. Температурный фон — выше климатической нормы.

Почасовой прогноз для Киева

Температура воздуха в утренние часы составит +14…+18 °C, а к полудню поднимется до +26 °C. Вечером немного прохладнее — около +21 °C. Ветер восточный и северо-восточный, умеренный, 1–2 м/с. Давление стабильное, около 749 мм рт. ст.

  • 06:00 — 14 °C, ясно, влажность 83%
  • 12:00 — 23 °C, ясно, влажность 50%
  • 15:00 — 26 °C, максимум дня
  • 21:00 — 21 °C, небо чистое

Условия для прогулок и работы на открытом воздухе

Уровень УФ-индекса — 4, что считается умеренным. Осадки маловероятны, всего 2% на протяжении суток. Влажность комфортная, без резких перепадов. Отличный день для поездок и прогулок в парках.

Южные регионы: солнце и безоблачное небо

На юге Украины сформируются идеальные погодные условия. В большинстве городов будет сухо и солнечно, осадки не ожидаются.

Погода в приморских областях

  • Одесса — +25 °C, ясно, влажность ниже средней
  • Николаев — +25 °C, сплошная облачность, но без дождя
  • Херсон — +27 °C, ясно, тёплый воздух
  • Симферополь — +28 °C, небольшая облачность

Благоприятные условия для отдыха

Такая погода отлично подойдёт для выезда на природу, прогулок по набережной или работы в саду. Влажность воздуха и стабильное давление делают климат приятным.

Восток Украины: немного прохладнее, но комфортно

Восточные области встретят 6 сентября переменной облачностью и умеренной температурой. Осадки маловероятны.

Прогноз в восточных центрах

  • Донецк — +23 °C, ясно, солнце на протяжении дня
  • Луганск — +22 °C, переменная облачность, ветер слабый
  • Харьков — +19 °C, облачно с прояснениями, ощущается прохлада

Утренняя свежесть и сухой воздух

Рекомендуется тёплая одежда в утренние часы, особенно в Харькове. К полудню температура поднимается, но не превышает +23 °C. Осадков не прогнозируется.

Запад Украины: максимум солнца и сухости

На западе страны ожидается тёплая и солнечная погода без существенной облачности. Температурный фон выше средних значений сентября.

Подробности по западным городам

  • Луцк — +27 °C, переменная облачность
  • Львов — +25 °C, облачно с прояснениями
  • Ровно — +27 °C, ясно
  • Тернополь — +28 °C, тёплый день
  • Ужгород — +26 °C, переменная облачность
  • Черновцы — +26 °C, ясно
  • Ивано-Франковск — +26 °C, утренний туман, затем ясно

Отличные условия для поездок

Несмотря на возможный туман в утренние часы в Ивано-Франковске, осадков не ожидается. Давление и влажность в норме. Благоприятный день для посещения достопримечательностей и экскурсий.

Центр Украины: комфортная и стабильная погода

Центральные области будут радовать жителей ясной погодой и тёплым воздухом. Дождей не предвидится, облачность минимальна.

Прогноз в центральных городах

  • Житомир — +26 °C, ясно
  • Кропивницкий — +25 °C, ясно, безветренно
  • Полтава — +18 °C, небольшая облачность
  • Черкассы — +22 °C, ясно
  • Чернигов — +22 °C, ясно, без осадков

Температурный комфорт и отсутствие осадков

Благодаря стабильному давлению и мягкому ветру, погодные условия идеально подойдут для активных выходных и отдыха с детьми.

Северные регионы: прохладнее, но без дождей

Север Украины ощутит снижение температуры по сравнению с югом и западом. Тем не менее день пройдёт без осадков, небо в большинстве случаев будет ясным.

Прогноз по северным городам

  • Сумы — +19 °C, облачно с прояснениями
  • Чернигов — +22 °C, ясно
  • Житомир — +26 °C, ясно и солнечно

Особенности северного климата

Несмотря на небольшую облачность, день будет приятным. Влажность умеренная, ветер слабый. Рекомендуется лёгкая одежда с возможностью утепления к вечеру.

Общая метеокартина по Украине

В большинстве регионов Украины 6 сентября 2025 года установится тёплая и сухая погода. Влажность воздуха умеренная, атмосферное давление стабильное, ветер преимущественно слабый. Осадков практически не будет. Самая тёплая погода ожидается в Симферополе и Тернополе, прохладнее — в Харькове и Сумах. Уровень УФ-излучения остаётся умеренным.

Ранее мы писали о том, какой прогноз погоды на сентябрь 2025 года в Украине.

