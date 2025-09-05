Суббота 6 сентября 2025 года обещает быть спокойной и комфортной в большинстве регионов Украины. В этом материале от DNEWS вы найдёте актуальный прогноз погоды по основным городам страны: от столицы до южных, западных, восточных и северных областей. Мы проанализировали погодные условия на основании метеоданных: температура воздуха, вероятность осадков, облачность, влажность, направление ветра, атмосферное давление. Такая информация поможет вам правильно спланировать отдых, рабочий день или путешествие по стране.
Погода в Киеве: устойчиво ясно и тепло
В столице Украины 6 сентября ожидается небольшая облачность с преобладанием солнечной погоды. Температурный фон — выше климатической нормы.
Почасовой прогноз для Киева
Температура воздуха в утренние часы составит +14…+18 °C, а к полудню поднимется до +26 °C. Вечером немного прохладнее — около +21 °C. Ветер восточный и северо-восточный, умеренный, 1–2 м/с. Давление стабильное, около 749 мм рт. ст.
- 06:00 — 14 °C, ясно, влажность 83%
- 12:00 — 23 °C, ясно, влажность 50%
- 15:00 — 26 °C, максимум дня
- 21:00 — 21 °C, небо чистое
Условия для прогулок и работы на открытом воздухе
Уровень УФ-индекса — 4, что считается умеренным. Осадки маловероятны, всего 2% на протяжении суток. Влажность комфортная, без резких перепадов. Отличный день для поездок и прогулок в парках.
Южные регионы: солнце и безоблачное небо
На юге Украины сформируются идеальные погодные условия. В большинстве городов будет сухо и солнечно, осадки не ожидаются.
Погода в приморских областях
- Одесса — +25 °C, ясно, влажность ниже средней
- Николаев — +25 °C, сплошная облачность, но без дождя
- Херсон — +27 °C, ясно, тёплый воздух
- Симферополь — +28 °C, небольшая облачность
Благоприятные условия для отдыха
Такая погода отлично подойдёт для выезда на природу, прогулок по набережной или работы в саду. Влажность воздуха и стабильное давление делают климат приятным.
Восток Украины: немного прохладнее, но комфортно
Восточные области встретят 6 сентября переменной облачностью и умеренной температурой. Осадки маловероятны.
Прогноз в восточных центрах
- Донецк — +23 °C, ясно, солнце на протяжении дня
- Луганск — +22 °C, переменная облачность, ветер слабый
- Харьков — +19 °C, облачно с прояснениями, ощущается прохлада
Утренняя свежесть и сухой воздух
Рекомендуется тёплая одежда в утренние часы, особенно в Харькове. К полудню температура поднимается, но не превышает +23 °C. Осадков не прогнозируется.
Запад Украины: максимум солнца и сухости
На западе страны ожидается тёплая и солнечная погода без существенной облачности. Температурный фон выше средних значений сентября.
Подробности по западным городам
- Луцк — +27 °C, переменная облачность
- Львов — +25 °C, облачно с прояснениями
- Ровно — +27 °C, ясно
- Тернополь — +28 °C, тёплый день
- Ужгород — +26 °C, переменная облачность
- Черновцы — +26 °C, ясно
- Ивано-Франковск — +26 °C, утренний туман, затем ясно
Отличные условия для поездок
Несмотря на возможный туман в утренние часы в Ивано-Франковске, осадков не ожидается. Давление и влажность в норме. Благоприятный день для посещения достопримечательностей и экскурсий.
Центр Украины: комфортная и стабильная погода
Центральные области будут радовать жителей ясной погодой и тёплым воздухом. Дождей не предвидится, облачность минимальна.
Прогноз в центральных городах
- Житомир — +26 °C, ясно
- Кропивницкий — +25 °C, ясно, безветренно
- Полтава — +18 °C, небольшая облачность
- Черкассы — +22 °C, ясно
- Чернигов — +22 °C, ясно, без осадков
Температурный комфорт и отсутствие осадков
Благодаря стабильному давлению и мягкому ветру, погодные условия идеально подойдут для активных выходных и отдыха с детьми.
Северные регионы: прохладнее, но без дождей
Север Украины ощутит снижение температуры по сравнению с югом и западом. Тем не менее день пройдёт без осадков, небо в большинстве случаев будет ясным.
Прогноз по северным городам
- Сумы — +19 °C, облачно с прояснениями
- Чернигов — +22 °C, ясно
- Житомир — +26 °C, ясно и солнечно
Особенности северного климата
Несмотря на небольшую облачность, день будет приятным. Влажность умеренная, ветер слабый. Рекомендуется лёгкая одежда с возможностью утепления к вечеру.
Общая метеокартина по Украине
В большинстве регионов Украины 6 сентября 2025 года установится тёплая и сухая погода. Влажность воздуха умеренная, атмосферное давление стабильное, ветер преимущественно слабый. Осадков практически не будет. Самая тёплая погода ожидается в Симферополе и Тернополе, прохладнее — в Харькове и Сумах. Уровень УФ-излучения остаётся умеренным.
