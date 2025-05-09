Погода на выходных 10 и 11 мая 2025 года в Украине будет важным фактором для планирования досуга, отдыха на природе или участия в массовых мероприятиях. В зависимости от региона, погода будет варьироваться от солнечных и теплых дней до дождливых периодов с переменной облачностью. Чтобы заранее подготовиться и не столкнуться с неожиданными погодными сюрпризами, прочитайте прогноз от DNEWS и узнайте, что нас ждет на выходных.

Прогноз погоды на 10 мая 2025 года по регионам Украины

На 10 мая 2025 года в Украине ожидается теплая погода с переменной облачностью. В некоторых регионах возможны дожди, но в целом выходной день будет комфортным для прогулок на свежем воздухе.

Южные регионы

Одесса

В Одессе 10 мая температура воздуха будет около 24-26 градусов Цельсия. Погода будет преимущественно солнечной, однако в вечернее время возможна небольшая облачность. Осадки маловероятны, что сделает этот день идеальным для прогулок по набережной и других мероприятий на открытом воздухе.

Херсон

В Херсоне температура воздуха составит 23–25 градусов. Погода будет теплой и солнечной, с небольшими облаками. Осадков не предсказывается, что сделает день удобным для прогулок на свежем воздухе и активного отдыха.

Николаев

В Николаеве температура на 10 мая составит около 24 градусов. Ожидается солнечная погода, без осадков, с небольшой облачностью. Ветер будет легким, что добавит комфорта в общую атмосферу дня.

Запад Украины

Львов

На 10 мая во Львове температура будет в пределах 22–24 градусов. Ожидаются кратковременные дожди, особенно во второй половине дня. В первой половине дня погода будет более солнечной. Вечером возможны небольшие осадки и облачность. Легкий ветер не помешает комфорту, но лучше взять с собой зонтик, особенно если планируете проводить время на улице.

Ивано-Франковск

В Ивано-Франковске температура на 10 мая составит около 22 градусов. Ожидаются облачные моменты, и возможны кратковременные дожди в вечернее время. Тем не менее, днем погода будет теплой и комфортной для прогулок.

Центр Украины

Киев

В Киеве на 10 мая температура воздуха составит 20–22 градуса. Ожидается переменная облачность, но значительных осадков не будет. Ветер будет умеренным, что добавит свежести. День будет достаточно теплым для прогулок, но стоит ожидать небольшую облачность к вечеру.

Черкассы

В Черкассах 10 мая температура составит 21-23 градуса. Погода будет переменной, с короткими дождями, которые могут пройти в первой половине дня. После обеда осадки прекратятся, и день станет более солнечным.

Восточные регионы

Донецк

На востоке Украины, в Донецке, температура на 10 мая составит 25-27 градусов. Погода будет солнечной, с переменной облачностью. Возможны кратковременные осадки, но они не будут продолжительными. Вечером температура останется комфортной, около 20–22 градусов.

Луганск

В Луганске температура будет около 26–28 градусов. Ожидается солнечная погода с переменной облачностью, осадки маловероятны. Вечером температура останется на комфортном уровне, что идеально подходит для прогулок на свежем воздухе.

Север Украины

Сумы

В Сумах 10 мая температура воздуха составит около 20–22 градусов. В первой половине дня возможны дожди, но они будут кратковременными. Вечером дождей не ожидается, и температура воздуха останется комфортной для прогулок и активного отдыха.

Чернигов

В Чернигове температура будет в пределах 21–22 градусов. Погода будет переменной, с облачностью и возможными кратковременными дождями. После обеда осадки прекратятся, и погода улучшится.

Прогноз погоды на 11 мая 2025 года

11 мая 2025 года в Украине также ожидается переменная погода. В некоторых областях будут солнечные моменты, но не исключены и дожди. Важно быть готовыми к небольшим изменениям, так как в разных частях страны возможны различные погодные условия.

Южные регионы

Одесса

В Одессе 11 мая температура составит 25–27 градусов. Погода будет солнечной, но возможны кратковременные облака и небольшие дожди. Вечером температура снизится до 20–22 градусов, что сделает атмосферу комфортной.

Херсон

В Херсоне температура на 11 мая составит 24–26 градусов. Ожидаются солнечные и облачные моменты, с возможными короткими дождями в вечернее время.

Запад Украины

Львов

В Львове 11 мая температура составит около 22–24 градусов. Ожидаются переменная облачность и небольшие дожди, особенно во второй половине дня. Вечером осадки прекратятся.

Ивано-Франковск

Температура в Ивано-Франковске будет в пределах 21–23 градусов. Погода будет переменной, с возможными дождями в первой половине дня. После обеда осадки прекратятся, и день станет более солнечным.

Центр Украины

Киев

В Киеве 11 мая температура составит 22–24 градуса. В первой половине дня возможны кратковременные дожди. После обеда ожидается улучшение погоды, и день будет теплым и комфортным.

Черкассы

В Черкассах температура на 11 мая составит около 22–23 градусов. Ожидаются кратковременные дожди, но во второй половине дня погода станет солнечной.

Восточные регионы

Донецк

В Донецке 11 мая температура составит 26–28 градусов. Погода будет солнечной и жаркой, возможны кратковременные дожди во второй половине дня.

Луганск

В Луганске температура на 11 мая составит 27–29 градусов. Погода будет жаркой и солнечной, с возможными дождями в вечернее время.

Север Украины

Сумы

В Сумах температура на 11 мая будет около 21–23 градусов. Погода переменная, с кратковременными дождями в первой половине дня. Вечером дождей не ожидается.

Чернигов

В Чернигове температура составит 21–22 градуса. Погода будет переменной с возможными кратковременными дождями. После обеда осадки прекратятся.

Как подготовиться к погодным условиям на выходных

Погода на выходные 10 и 11 мая 2025 года в Украине будет достаточно комфортной для активного отдыха, однако стоит быть готовыми к кратковременным дождям и переменной облачности. Лучше всего носить одежду, которая подходит для разной погоды, и взять с собой зонт или дождевик, особенно если планируете проводить время на улице.

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