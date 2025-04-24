Сегодня, 24 апреля 2025 года, погода в Украине будет типично весенней — с чередованием солнца и облаков, периодическими дождями, локальными прояснениями и ощутимым ветром. Большая часть страны окажется под влиянием смешанных воздушных масс, что приведёт к существенным погодным контрастам между регионами. Ниже DNEWS приводит подробный региональный прогноз погоды на 24 апреля 2025 года, включая температуру, осадки и рекомендации на день.
Ожидаются осадки, перепады температур и повышенная влажность, особенно на западе и севере. Для метеозависимых людей, автомобилистов и тех, кто работает на открытом воздухе, важно учитывать актуальные погодные изменения.
Общая погодная ситуация на 24 апреля
Сегодня Украину пересекает фронтальный розділ между теплым и холодным воздухом.
Из-за этого в западных и северных регионах сохраняется пасмурная, дождливая и ветреная погода, тогда как на юге и востоке — более стабильно и тепло.
Температурные показатели
- Днем по стране: от +10°C на западе до +19°C на юге
- Ночью: от +3°C до +9°C
- Ветер: северо-западный, 7–12 м/с, с порывами до 14 м/с
- Давление: пониженное на западе, умеренно стабильное на юге
Центр Украины: умеренно прохладно, возможны осадки
Киевская, Черкасская, Полтавская и Кировоградская области сегодня окажутся в переходной зоне между облаками и прояснениями.
- Киев: облачно, временами дождь, +14°C днем, +6°C ночью
- Черкассы: переменная облачность, возможен мелкий дождь, +13°C
- Полтава: до +12°C, слабо ветрено, пасмурно
- Кропивницкий: переменная облачность, без существенных осадков, +14°C
Совет: держите при себе зонт и оденьтесь многослойно — погода может меняться в течение дня.
Запад Украины: пасмурно и дождливо
Львовская, Ивано-Франковская, Закарпатская, Тернопольская и Волынская области — в зоне циклона.
- Львов: дождь, +10°C, ветер 13 м/с
- Ивано-Франковск: ливни, временами с прояснениями, +11°C
- Ужгород: до +13°C, облачно, возможны кратковременные осадки
- Луцк: пасмурно, дождь, +10°C
Предупреждение: на дорогах может быть скользко — соблюдайте дистанцию и избегайте резких манёвров.
Восток Украины: тепло и сухо
Харьковская, Донецкая и Луганская области порадуют солнечными прояснениями и комфортной температурой.
- Харьков: до +17°C, ясно, без осадков
- Донецк: +18°C, слабый ветер, безоблачно
- Луганск: +19°C, солнечно, комфортно
Рекомендация: идеальный день для прогулок и выезда на природу, особенно до заката.
Южная Украина: самое тёплое направление
Одесская, Николаевская, Херсонская области и Крым сегодня получат максимум солнца и приятного тепла.
- Одесса: +18°C, ясно, ветер юго-восточный
- Николаев: +19°C, без осадков
- Херсон: +20°C, солнечно, возможны лёгкие облака вечером
- Крым: до +21°C, умеренно тепло, без осадков
Совет: не забывайте о защите от солнца — весенние лучи уже достаточно активны.
Север Украины: прохладно, местами дождь
Сумская, Черниговская и Житомирская области будут под влиянием холодного потока с осадками.
- Сумы: до +12°C, облачно, кратковременный дождь
- Чернигов: +11°C, дождь в первой половине дня
- Житомир: +10°C, осадки, ветер до 14 м/с
Совет: утепляйтесь, особенно утром. Вечером возможны прояснения, но будет сыро.
Погода в Карпатах
Горные районы останутся влажными и прохладными. Ожидаются осадки и снижение видимости.
- Температура днём: от +4°C до +8°C
- Ночью — от 0 до +2°C
- Возможен мокрый снег в высокогорье
- Ветер порывистый, до 18 м/с
Предупреждение: туристам рекомендуется воздержаться от активных походов.
Как скажется погода на здоровье
Сегодняшняя погода может повлиять на:
- давление,
- головные боли,
- утомляемость.
Рекомендуется пить больше тёплой жидкости, избегать сквозняков и перегрузок. Метеочувствительным — держаться подальше от ветреных и сырых мест.
Практические советы на день
Чтобы 24 апреля прошёл комфортно, соблюдайте следующие рекомендации:
- Одевайтесь по погоде: куртка, зонт, шапка при необходимости
- Следите за локальными предупреждениями в своём регионе
- Перенесите длительные поездки в горы
- Полив в огороде лучше отложить в западных областях
Погода в Украине — переменчивая и многоликая. Пока одни регионы будут наслаждаться теплом и солнцем, другие — бороться с дождём и ветром. Такой характер весны требует внимательности и готовности к переменам. Используйте прогноз погоды на 24 апреля 2025, адаптируйте одежду и планы, и день пройдёт без неприятных сюрпризов.
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