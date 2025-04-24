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Подробный прогноз погоды на 24 апреля 2025 года в Украине: температура, осадки и ветер по регионам. Всё, что нужно знать на сегодня.
Подробный прогноз погоды на 24 апреля 2025 года в Украине: температура, осадки и ветер по регионам. Всё, что нужно знать на сегодня.
Общество
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Какая погода будет сегодня 24 апреля 2025 в Украине: подробный прогноз для всех регионов страны

Сегодня, 24 апреля 2025 года, погода в Украине будет типично весенней — с чередованием солнца и облаков, периодическими дождями, локальными прояснениями и ощутимым ветром. Большая часть страны окажется под влиянием смешанных воздушных масс, что приведёт к существенным погодным контрастам между регионами. Ниже DNEWS приводит подробный региональный прогноз погоды на 24 апреля 2025 года, включая температуру, осадки и рекомендации на день.

Ожидаются осадки, перепады температур и повышенная влажность, особенно на западе и севере. Для метеозависимых людей, автомобилистов и тех, кто работает на открытом воздухе, важно учитывать актуальные погодные изменения.

Общая погодная ситуация на 24 апреля

Сегодня Украину пересекает фронтальный розділ между теплым и холодным воздухом.

Из-за этого в западных и северных регионах сохраняется пасмурная, дождливая и ветреная погода, тогда как на юге и востоке — более стабильно и тепло.

Температурные показатели

  • Днем по стране: от +10°C на западе до +19°C на юге
  • Ночью: от +3°C до +9°C
  • Ветер: северо-западный, 7–12 м/с, с порывами до 14 м/с
  • Давление: пониженное на западе, умеренно стабильное на юге

Центр Украины: умеренно прохладно, возможны осадки

Киевская, Черкасская, Полтавская и Кировоградская области сегодня окажутся в переходной зоне между облаками и прояснениями.

  • Киев: облачно, временами дождь, +14°C днем, +6°C ночью
  • Черкассы: переменная облачность, возможен мелкий дождь, +13°C
  • Полтава: до +12°C, слабо ветрено, пасмурно
  • Кропивницкий: переменная облачность, без существенных осадков, +14°C

Совет: держите при себе зонт и оденьтесь многослойно — погода может меняться в течение дня.

Запад Украины: пасмурно и дождливо

Львовская, Ивано-Франковская, Закарпатская, Тернопольская и Волынская области — в зоне циклона.

  • Львов: дождь, +10°C, ветер 13 м/с
  • Ивано-Франковск: ливни, временами с прояснениями, +11°C
  • Ужгород: до +13°C, облачно, возможны кратковременные осадки
  • Луцк: пасмурно, дождь, +10°C

Предупреждение: на дорогах может быть скользко — соблюдайте дистанцию и избегайте резких манёвров.

Восток Украины: тепло и сухо

Харьковская, Донецкая и Луганская области порадуют солнечными прояснениями и комфортной температурой.

  • Харьков: до +17°C, ясно, без осадков
  • Донецк: +18°C, слабый ветер, безоблачно
  • Луганск: +19°C, солнечно, комфортно

Рекомендация: идеальный день для прогулок и выезда на природу, особенно до заката.

Южная Украина: самое тёплое направление

Одесская, Николаевская, Херсонская области и Крым сегодня получат максимум солнца и приятного тепла.

  • Одесса: +18°C, ясно, ветер юго-восточный
  • Николаев: +19°C, без осадков
  • Херсон: +20°C, солнечно, возможны лёгкие облака вечером
  • Крым: до +21°C, умеренно тепло, без осадков

Совет: не забывайте о защите от солнца — весенние лучи уже достаточно активны.

Север Украины: прохладно, местами дождь

Сумская, Черниговская и Житомирская области будут под влиянием холодного потока с осадками.

  • Сумы: до +12°C, облачно, кратковременный дождь
  • Чернигов: +11°C, дождь в первой половине дня
  • Житомир: +10°C, осадки, ветер до 14 м/с

Совет: утепляйтесь, особенно утром. Вечером возможны прояснения, но будет сыро.

Погода в Карпатах

Горные районы останутся влажными и прохладными. Ожидаются осадки и снижение видимости.

  • Температура днём: от +4°C до +8°C
  • Ночью — от 0 до +2°C
  • Возможен мокрый снег в высокогорье
  • Ветер порывистый, до 18 м/с

Предупреждение: туристам рекомендуется воздержаться от активных походов.

Как скажется погода на здоровье

Сегодняшняя погода может повлиять на:

  • давление,
  • головные боли,
  • утомляемость.

Рекомендуется пить больше тёплой жидкости, избегать сквозняков и перегрузок. Метеочувствительным — держаться подальше от ветреных и сырых мест.

Практические советы на день

Чтобы 24 апреля прошёл комфортно, соблюдайте следующие рекомендации:

  • Одевайтесь по погоде: куртка, зонт, шапка при необходимости
  • Следите за локальными предупреждениями в своём регионе
  • Перенесите длительные поездки в горы
  • Полив в огороде лучше отложить в западных областях

Погода в Украине — переменчивая и многоликая. Пока одни регионы будут наслаждаться теплом и солнцем, другие — бороться с дождём и ветром. Такой характер весны требует внимательности и готовности к переменам. Используйте прогноз погоды на 24 апреля 2025, адаптируйте одежду и планы, и день пройдёт без неприятных сюрпризов.

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