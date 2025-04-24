Сегодня, 24 апреля 2025 года, погода в Украине будет типично весенней — с чередованием солнца и облаков, периодическими дождями, локальными прояснениями и ощутимым ветром. Большая часть страны окажется под влиянием смешанных воздушных масс, что приведёт к существенным погодным контрастам между регионами. Ниже DNEWS приводит подробный региональный прогноз погоды на 24 апреля 2025 года, включая температуру, осадки и рекомендации на день.

Ожидаются осадки, перепады температур и повышенная влажность, особенно на западе и севере. Для метеозависимых людей, автомобилистов и тех, кто работает на открытом воздухе, важно учитывать актуальные погодные изменения.

Общая погодная ситуация на 24 апреля

Сегодня Украину пересекает фронтальный розділ между теплым и холодным воздухом.

Из-за этого в западных и северных регионах сохраняется пасмурная, дождливая и ветреная погода, тогда как на юге и востоке — более стабильно и тепло.

Температурные показатели

Днем по стране: от +10°C на западе до +19°C на юге

Ночью: от +3°C до +9°C

Ветер: северо-западный, 7–12 м/с, с порывами до 14 м/с

Давление: пониженное на западе, умеренно стабильное на юге

Центр Украины: умеренно прохладно, возможны осадки

Киевская, Черкасская, Полтавская и Кировоградская области сегодня окажутся в переходной зоне между облаками и прояснениями.

Киев : облачно, временами дождь, +14°C днем, +6°C ночью

: облачно, временами дождь, +14°C днем, +6°C ночью Черкассы : переменная облачность, возможен мелкий дождь, +13°C

: переменная облачность, возможен мелкий дождь, +13°C Полтава : до +12°C, слабо ветрено, пасмурно

: до +12°C, слабо ветрено, пасмурно Кропивницкий: переменная облачность, без существенных осадков, +14°C

Совет: держите при себе зонт и оденьтесь многослойно — погода может меняться в течение дня.

Запад Украины: пасмурно и дождливо

Львовская, Ивано-Франковская, Закарпатская, Тернопольская и Волынская области — в зоне циклона.

Львов : дождь, +10°C, ветер 13 м/с

: дождь, +10°C, ветер 13 м/с Ивано-Франковск : ливни, временами с прояснениями, +11°C

: ливни, временами с прояснениями, +11°C Ужгород : до +13°C, облачно, возможны кратковременные осадки

: до +13°C, облачно, возможны кратковременные осадки Луцк: пасмурно, дождь, +10°C

Предупреждение: на дорогах может быть скользко — соблюдайте дистанцию и избегайте резких манёвров.

Восток Украины: тепло и сухо

Харьковская, Донецкая и Луганская области порадуют солнечными прояснениями и комфортной температурой.

Харьков : до +17°C, ясно, без осадков

: до +17°C, ясно, без осадков Донецк : +18°C, слабый ветер, безоблачно

: +18°C, слабый ветер, безоблачно Луганск: +19°C, солнечно, комфортно

Рекомендация: идеальный день для прогулок и выезда на природу, особенно до заката.

Южная Украина: самое тёплое направление

Одесская, Николаевская, Херсонская области и Крым сегодня получат максимум солнца и приятного тепла.

Одесса : +18°C, ясно, ветер юго-восточный

: +18°C, ясно, ветер юго-восточный Николаев : +19°C, без осадков

: +19°C, без осадков Херсон : +20°C, солнечно, возможны лёгкие облака вечером

: +20°C, солнечно, возможны лёгкие облака вечером Крым: до +21°C, умеренно тепло, без осадков

Совет: не забывайте о защите от солнца — весенние лучи уже достаточно активны.

Север Украины: прохладно, местами дождь

Сумская, Черниговская и Житомирская области будут под влиянием холодного потока с осадками.

Сумы : до +12°C, облачно, кратковременный дождь

: до +12°C, облачно, кратковременный дождь Чернигов : +11°C, дождь в первой половине дня

: +11°C, дождь в первой половине дня Житомир: +10°C, осадки, ветер до 14 м/с

Совет: утепляйтесь, особенно утром. Вечером возможны прояснения, но будет сыро.

Погода в Карпатах

Горные районы останутся влажными и прохладными. Ожидаются осадки и снижение видимости.

Температура днём: от +4°C до +8°C

Ночью — от 0 до +2°C

Возможен мокрый снег в высокогорье

Ветер порывистый, до 18 м/с

Предупреждение: туристам рекомендуется воздержаться от активных походов.

Как скажется погода на здоровье

Сегодняшняя погода может повлиять на:

давление,

головные боли,

утомляемость.

Рекомендуется пить больше тёплой жидкости, избегать сквозняков и перегрузок. Метеочувствительным — держаться подальше от ветреных и сырых мест.

Практические советы на день

Чтобы 24 апреля прошёл комфортно, соблюдайте следующие рекомендации:

Одевайтесь по погоде: куртка, зонт, шапка при необходимости

Следите за локальными предупреждениями в своём регионе

Перенесите длительные поездки в горы

Полив в огороде лучше отложить в западных областях

Погода в Украине — переменчивая и многоликая. Пока одни регионы будут наслаждаться теплом и солнцем, другие — бороться с дождём и ветром. Такой характер весны требует внимательности и готовности к переменам. Используйте прогноз погоды на 24 апреля 2025, адаптируйте одежду и планы, и день пройдёт без неприятных сюрпризов.

Ранее мы писали о том, каким будет лето 2025 в Украине: точный прогноз и народные приметы.