Средина сентября приносит в Украину заметное похолодание, однако солнечные периоды сохраняются во многих регионах. Несмотря на понижение температуры по сравнению с летними днями, погода остаётся комфортной для прогулок и повседневных дел. В этот день наблюдаются переменная облачность, высокая прозрачность воздуха и умеренная влажность. Отсутствие значительных осадков и умеренный ветер создают благоприятные условия для путешествий, работы на улице и сельскохозяйственных дел.

Синоптики обещают стабильную метеокартину без резких перепадов. Ожидается, что атмосферное давление будет выше нормы, что способствует ясному небу и хорошему самочувствию у метеозависимых людей. Уровень ультрафиолетового излучения умеренный — его стоит учитывать тем, кто планирует длительное пребывание на солнце. Детали — в материале от DNEWS.

Общая характеристика погоды в Украине 14 сентября

Температурный фон в большинстве областей Украины остаётся в пределах +21…+28°C днём. Ночью температура понижается до +14…+16°C, что типично для середины сентября. В отдельных районах, особенно на западе и юге страны, возможны кратковременные осадки. Однако их вероятность остаётся низкой, не превышая 5–10%.

Преобладающее состояние атмосферы — переменная облачность, в ряде городов — ясное небо. Ветер преимущественно юго-восточный и восточный, умеренной силы, что обеспечивает комфортные погодные условия без сильных порывов. Атмосферное давление стабильное, около 750–755 мм рт. ст., без тенденции к резким колебаниям.

Перед тем как перейти к почасовому прогнозу по столице, обратим внимание на погодную обстановку в региональных центрах страны.

Прогноз по областным центрам Украины

Переходя к погоде по регионам, отметим, что Украина демонстрирует типичное для осени разнообразие погодных условий. На востоке — больше солнца и тепла, на западе — облачность и дожди, в центре — умеренно тёплая и комфортная атмосфера.

Погода на востоке Украины

Донецк: небольшая облачность, +27°C, ветер юго-восточный 3 м/с

Луганск: малооблачно, до +30°C, ветер южный 2–4 м/с

Харьков: переменная облачность, +28°C, давление 752 мм рт. ст.

Погода в центральной части Украины

Киев: облачно с прояснениями, +24°C, ночью +15°C

Полтава: небольшая облачность, +26°C, ветер юго-восточный 3–5 м/с

Кропивницкий: облачно с прояснениями, +28°C, давление стабильно

Черкассы: ясно, +25°C, влажность 38%

Чернигов: ясно, +25°C, осадков не ожидается

Погода на западе Украины

Львов: облачно, сильный дождь, +21°C, вероятность осадков 90%

Тернополь: сплошная облачность, +23°C, ветер северо-западный

Ужгород: переменная облачность, +21°C, влажность около 70%

Ивано-Франковск: сплошная облачность, +21°C, возможен моросящий дождь

Черновцы: облачно, +23°C, давление около 749 мм рт. ст.

Погода на юге Украины

Одесса: ясно, +26°C, ветер слабый, влажность низкая

Николаев: облачно, мелкий дождь, +19°C, ветер северный

Херсон: сплошная облачность, +24°C, вероятность осадков 30%

Погода на севере Украины

Житомир: облачно с прояснениями, +22°C

Ровно: облачно, +22°C, давление стабильное

Сумы: ясно, +25°C, влажность 35%, осадков не ожидается

Луцк: переменная облачность, +21°C, ветер восточный

Погода в Крыму

Симферополь: переменная облачность, +25°C, ветер юго-восточный

Севастополь: +26°C, ясно, атмосферное давление 752 мм рт. ст.

Ялта: переменная облачность, +25°C, ультрафиолет умеренный

Теперь — к более точной информации для столицы.

Почасовой прогноз погоды в Киеве на 14 сентября 2025 года

14 сентября киевлян и гостей столицы ожидает приятная и умеренно тёплая погода. Осадков не предвидится, атмосфера стабильна. Погода благоприятна для прогулок, спорта и активностей на открытом воздухе.

Основные характеристики дня:

Температура воздуха : от +15°C ночью до +24°C днём

: от +15°C ночью до +24°C днём Ветер : юго-восточный, 2–4 м/с

: юго-восточный, 2–4 м/с Давление : около 751–754 мм рт. ст.

: около 751–754 мм рт. ст. Влажность : 33–71%, в течение дня снижается

: 33–71%, в течение дня снижается Вероятность осадков : минимальна, не превышает 4%

: минимальна, не превышает 4% Ультрафиолетовый индекс: 4 (умеренный)

Почасовая разбивка:

00:00 — +17°C, 60% влажность, SE 2 м/с, 754 мм, облачно с прояснениями

03:00 — +16°C, 65%, SE 2 м/с, 753 мм, переменная облачность

06:00 — +15°C, 71%, SE 2 м/с, 753 мм, небольшая облачность

09:00 — +17°C, 59%, SE 2 м/с, 753 мм, ясно

12:00 — +22°C, 37%, SE 4 м/с, 753 мм, ясно

15:00 — +24°C, 33%, SE 4 м/с, 751 мм, переменная облачность

18:00 — +23°C, 36%, SE 3 м/с, 750 мм, ясно

21:00 — +18°C, 48%, SE 2 м/с, 751 мм, небольшая облачность

Рассвет в Киеве ожидается в 06:32, закат — в 19:14. Световой день составит 12 часов 42 минуты. Восход Луны — в 22:24, её закат — в 15:35.

Погодные риски и рекомендации

Хотя 14 сентября не обещает погодных потрясений, стоит учитывать отдельные аспекты:

Тем, кто чувствителен к переменам погоды , можно не беспокоиться: давление и температура стабильны

, можно не беспокоиться: давление и температура стабильны Водителям стоит быть осторожными в западных областях — дожди могут ухудшить видимость и состояние дорог

стоит быть осторожными в западных областях — дожди могут ухудшить видимость и состояние дорог Планирующим поездки рекомендуется выбирать центральные и южные области, где погода более солнечная

рекомендуется выбирать центральные и южные области, где погода более солнечная Для аллергиков и людей с заболеваниями дыхательных путей день благоприятен: низкая влажность и стабильная атмосфера

Что надеть и чем заняться

День 14 сентября отлично подходит для:

Прогулок по паркам и скверам

Поездок за город

Спортивных тренировок на открытом воздухе

Посещения фестивалей, ярмарок и мероприятий

Съёмки фото и видео на фоне осенней природы

По одежде предпочтительны многослойные комплекты: утром и вечером может быть прохладно, днём — вполне тепло. Куртки, кардиганы и ветровки — отличный выбор.

Ранее мы писали о том, какой прогноз погоды на сентябрь 2025 года в Украине.