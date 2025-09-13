Средина сентября приносит в Украину заметное похолодание, однако солнечные периоды сохраняются во многих регионах. Несмотря на понижение температуры по сравнению с летними днями, погода остаётся комфортной для прогулок и повседневных дел. В этот день наблюдаются переменная облачность, высокая прозрачность воздуха и умеренная влажность. Отсутствие значительных осадков и умеренный ветер создают благоприятные условия для путешествий, работы на улице и сельскохозяйственных дел.
Синоптики обещают стабильную метеокартину без резких перепадов. Ожидается, что атмосферное давление будет выше нормы, что способствует ясному небу и хорошему самочувствию у метеозависимых людей. Уровень ультрафиолетового излучения умеренный — его стоит учитывать тем, кто планирует длительное пребывание на солнце. Детали — в материале от DNEWS.
Общая характеристика погоды в Украине 14 сентября
Температурный фон в большинстве областей Украины остаётся в пределах +21…+28°C днём. Ночью температура понижается до +14…+16°C, что типично для середины сентября. В отдельных районах, особенно на западе и юге страны, возможны кратковременные осадки. Однако их вероятность остаётся низкой, не превышая 5–10%.
Преобладающее состояние атмосферы — переменная облачность, в ряде городов — ясное небо. Ветер преимущественно юго-восточный и восточный, умеренной силы, что обеспечивает комфортные погодные условия без сильных порывов. Атмосферное давление стабильное, около 750–755 мм рт. ст., без тенденции к резким колебаниям.
Перед тем как перейти к почасовому прогнозу по столице, обратим внимание на погодную обстановку в региональных центрах страны.
Прогноз по областным центрам Украины
Переходя к погоде по регионам, отметим, что Украина демонстрирует типичное для осени разнообразие погодных условий. На востоке — больше солнца и тепла, на западе — облачность и дожди, в центре — умеренно тёплая и комфортная атмосфера.
Погода на востоке Украины
Донецк: небольшая облачность, +27°C, ветер юго-восточный 3 м/с
Луганск: малооблачно, до +30°C, ветер южный 2–4 м/с
Харьков: переменная облачность, +28°C, давление 752 мм рт. ст.
Погода в центральной части Украины
Киев: облачно с прояснениями, +24°C, ночью +15°C
Полтава: небольшая облачность, +26°C, ветер юго-восточный 3–5 м/с
Кропивницкий: облачно с прояснениями, +28°C, давление стабильно
Черкассы: ясно, +25°C, влажность 38%
Чернигов: ясно, +25°C, осадков не ожидается
Погода на западе Украины
Львов: облачно, сильный дождь, +21°C, вероятность осадков 90%
Тернополь: сплошная облачность, +23°C, ветер северо-западный
Ужгород: переменная облачность, +21°C, влажность около 70%
Ивано-Франковск: сплошная облачность, +21°C, возможен моросящий дождь
Черновцы: облачно, +23°C, давление около 749 мм рт. ст.
Погода на юге Украины
Одесса: ясно, +26°C, ветер слабый, влажность низкая
Николаев: облачно, мелкий дождь, +19°C, ветер северный
Херсон: сплошная облачность, +24°C, вероятность осадков 30%
Погода на севере Украины
Житомир: облачно с прояснениями, +22°C
Ровно: облачно, +22°C, давление стабильное
Сумы: ясно, +25°C, влажность 35%, осадков не ожидается
Луцк: переменная облачность, +21°C, ветер восточный
Погода в Крыму
Симферополь: переменная облачность, +25°C, ветер юго-восточный
Севастополь: +26°C, ясно, атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Ялта: переменная облачность, +25°C, ультрафиолет умеренный
Теперь — к более точной информации для столицы.
Почасовой прогноз погоды в Киеве на 14 сентября 2025 года
14 сентября киевлян и гостей столицы ожидает приятная и умеренно тёплая погода. Осадков не предвидится, атмосфера стабильна. Погода благоприятна для прогулок, спорта и активностей на открытом воздухе.
Основные характеристики дня:
- Температура воздуха: от +15°C ночью до +24°C днём
- Ветер: юго-восточный, 2–4 м/с
- Давление: около 751–754 мм рт. ст.
- Влажность: 33–71%, в течение дня снижается
- Вероятность осадков: минимальна, не превышает 4%
- Ультрафиолетовый индекс: 4 (умеренный)
Почасовая разбивка:
00:00 — +17°C, 60% влажность, SE 2 м/с, 754 мм, облачно с прояснениями
03:00 — +16°C, 65%, SE 2 м/с, 753 мм, переменная облачность
06:00 — +15°C, 71%, SE 2 м/с, 753 мм, небольшая облачность
09:00 — +17°C, 59%, SE 2 м/с, 753 мм, ясно
12:00 — +22°C, 37%, SE 4 м/с, 753 мм, ясно
15:00 — +24°C, 33%, SE 4 м/с, 751 мм, переменная облачность
18:00 — +23°C, 36%, SE 3 м/с, 750 мм, ясно
21:00 — +18°C, 48%, SE 2 м/с, 751 мм, небольшая облачность
Рассвет в Киеве ожидается в 06:32, закат — в 19:14. Световой день составит 12 часов 42 минуты. Восход Луны — в 22:24, её закат — в 15:35.
Погодные риски и рекомендации
Хотя 14 сентября не обещает погодных потрясений, стоит учитывать отдельные аспекты:
- Тем, кто чувствителен к переменам погоды, можно не беспокоиться: давление и температура стабильны
- Водителям стоит быть осторожными в западных областях — дожди могут ухудшить видимость и состояние дорог
- Планирующим поездки рекомендуется выбирать центральные и южные области, где погода более солнечная
- Для аллергиков и людей с заболеваниями дыхательных путей день благоприятен: низкая влажность и стабильная атмосфера
Что надеть и чем заняться
День 14 сентября отлично подходит для:
- Прогулок по паркам и скверам
- Поездок за город
- Спортивных тренировок на открытом воздухе
- Посещения фестивалей, ярмарок и мероприятий
- Съёмки фото и видео на фоне осенней природы
По одежде предпочтительны многослойные комплекты: утром и вечером может быть прохладно, днём — вполне тепло. Куртки, кардиганы и ветровки — отличный выбор.
