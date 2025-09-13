Суббота, 13 сентября, 2025
18.7 C
Киев
type here...
Погода в Украине 14 сентября 2025 года будет комфортной: без осадков, с переменной облачностью, умеренным ветром и температурой до +28°C.
Погода в Украине 14 сентября 2025 года будет комфортной: без осадков, с переменной облачностью, умеренным ветром и температурой до +28°C.
Общество
Время чтения 1 мин.

Какая погода будет в Украине 14 сентября 2025 года: точный прогноз с деталями

Средина сентября приносит в Украину заметное похолодание, однако солнечные периоды сохраняются во многих регионах. Несмотря на понижение температуры по сравнению с летними днями, погода остаётся комфортной для прогулок и повседневных дел. В этот день наблюдаются переменная облачность, высокая прозрачность воздуха и умеренная влажность. Отсутствие значительных осадков и умеренный ветер создают благоприятные условия для путешествий, работы на улице и сельскохозяйственных дел.

Синоптики обещают стабильную метеокартину без резких перепадов. Ожидается, что атмосферное давление будет выше нормы, что способствует ясному небу и хорошему самочувствию у метеозависимых людей. Уровень ультрафиолетового излучения умеренный — его стоит учитывать тем, кто планирует длительное пребывание на солнце. Детали — в материале от DNEWS.

Общая характеристика погоды в Украине 14 сентября

Температурный фон в большинстве областей Украины остаётся в пределах +21…+28°C днём. Ночью температура понижается до +14…+16°C, что типично для середины сентября. В отдельных районах, особенно на западе и юге страны, возможны кратковременные осадки. Однако их вероятность остаётся низкой, не превышая 5–10%.

Преобладающее состояние атмосферы — переменная облачность, в ряде городов — ясное небо. Ветер преимущественно юго-восточный и восточный, умеренной силы, что обеспечивает комфортные погодные условия без сильных порывов. Атмосферное давление стабильное, около 750–755 мм рт. ст., без тенденции к резким колебаниям.

Перед тем как перейти к почасовому прогнозу по столице, обратим внимание на погодную обстановку в региональных центрах страны.

Прогноз по областным центрам Украины

Переходя к погоде по регионам, отметим, что Украина демонстрирует типичное для осени разнообразие погодных условий. На востоке — больше солнца и тепла, на западе — облачность и дожди, в центре — умеренно тёплая и комфортная атмосфера.

Погода на востоке Украины

Донецк: небольшая облачность, +27°C, ветер юго-восточный 3 м/с
Луганск: малооблачно, до +30°C, ветер южный 2–4 м/с
Харьков: переменная облачность, +28°C, давление 752 мм рт. ст.

Погода в центральной части Украины

Киев: облачно с прояснениями, +24°C, ночью +15°C
Полтава: небольшая облачность, +26°C, ветер юго-восточный 3–5 м/с
Кропивницкий: облачно с прояснениями, +28°C, давление стабильно
Черкассы: ясно, +25°C, влажность 38%
Чернигов: ясно, +25°C, осадков не ожидается

Погода на западе Украины

Львов: облачно, сильный дождь, +21°C, вероятность осадков 90%
Тернополь: сплошная облачность, +23°C, ветер северо-западный
Ужгород: переменная облачность, +21°C, влажность около 70%
Ивано-Франковск: сплошная облачность, +21°C, возможен моросящий дождь
Черновцы: облачно, +23°C, давление около 749 мм рт. ст.

Погода на юге Украины

Одесса: ясно, +26°C, ветер слабый, влажность низкая
Николаев: облачно, мелкий дождь, +19°C, ветер северный
Херсон: сплошная облачность, +24°C, вероятность осадков 30%

Погода на севере Украины

Житомир: облачно с прояснениями, +22°C
Ровно: облачно, +22°C, давление стабильное
Сумы: ясно, +25°C, влажность 35%, осадков не ожидается
Луцк: переменная облачность, +21°C, ветер восточный

Погода в Крыму

Симферополь: переменная облачность, +25°C, ветер юго-восточный
Севастополь: +26°C, ясно, атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Ялта: переменная облачность, +25°C, ультрафиолет умеренный

Теперь — к более точной информации для столицы.

Почасовой прогноз погоды в Киеве на 14 сентября 2025 года

14 сентября киевлян и гостей столицы ожидает приятная и умеренно тёплая погода. Осадков не предвидится, атмосфера стабильна. Погода благоприятна для прогулок, спорта и активностей на открытом воздухе.

Основные характеристики дня:

  • Температура воздуха: от +15°C ночью до +24°C днём
  • Ветер: юго-восточный, 2–4 м/с
  • Давление: около 751–754 мм рт. ст.
  • Влажность: 33–71%, в течение дня снижается
  • Вероятность осадков: минимальна, не превышает 4%
  • Ультрафиолетовый индекс: 4 (умеренный)

Почасовая разбивка:

00:00 — +17°C, 60% влажность, SE 2 м/с, 754 мм, облачно с прояснениями
03:00 — +16°C, 65%, SE 2 м/с, 753 мм, переменная облачность
06:00 — +15°C, 71%, SE 2 м/с, 753 мм, небольшая облачность
09:00 — +17°C, 59%, SE 2 м/с, 753 мм, ясно
12:00 — +22°C, 37%, SE 4 м/с, 753 мм, ясно
15:00 — +24°C, 33%, SE 4 м/с, 751 мм, переменная облачность
18:00 — +23°C, 36%, SE 3 м/с, 750 мм, ясно
21:00 — +18°C, 48%, SE 2 м/с, 751 мм, небольшая облачность

Рассвет в Киеве ожидается в 06:32, закат — в 19:14. Световой день составит 12 часов 42 минуты. Восход Луны — в 22:24, её закат — в 15:35.

Погодные риски и рекомендации

Хотя 14 сентября не обещает погодных потрясений, стоит учитывать отдельные аспекты:

  • Тем, кто чувствителен к переменам погоды, можно не беспокоиться: давление и температура стабильны
  • Водителям стоит быть осторожными в западных областях — дожди могут ухудшить видимость и состояние дорог
  • Планирующим поездки рекомендуется выбирать центральные и южные области, где погода более солнечная
  • Для аллергиков и людей с заболеваниями дыхательных путей день благоприятен: низкая влажность и стабильная атмосфера

Что надеть и чем заняться

День 14 сентября отлично подходит для:

  • Прогулок по паркам и скверам
  • Поездок за город
  • Спортивных тренировок на открытом воздухе
  • Посещения фестивалей, ярмарок и мероприятий
  • Съёмки фото и видео на фоне осенней природы

По одежде предпочтительны многослойные комплекты: утром и вечером может быть прохладно, днём — вполне тепло. Куртки, кардиганы и ветровки — отличный выбор.

Ранее мы писали о том, какой прогноз погоды на сентябрь 2025 года в Украине.

Горячее за неделю

Культура

Что символизирует карта Таро Восьмёрка Мечей в раскладе при гадании на разные сферы

0
Восьмёрка Мечей в Таро указывает на внутренние ограничения, страхи и иллюзии, мешающие действовать свободно и принимать решения.
Общество

Когда и где наблюдать Кровавую Луну над Украиной: во сколько начнётся полное лунное затмение 7 сентября 2025

0
Ночью с 7 на 8 сентября 2025 украинцы увидят Кровавую Луну — самое длинное лунное затмение за последние годы с насыщенно-красным оттенком.
Общество

Какая погода будет 10 сентября 2025 года в Украине: актуальный прогноз по всем регионам

0
Погода в Украине 10 сентября будет в основном ясной и теплой, с небольшими дождями в Киеве и облачностью на востоке страны, без изменений.
Культура

Даша Квиткова выходит замуж за футболиста: кто её избранник и как развивались отношения

0
Даша Квиткова сообщила о помолвке с футболистом Владимиром Бражко и показала фото с романтического предложения.
Общество

Какая погода ожидается в Украине 12 сентября 2025 года

0
12 сентября в Украине ожидается комфортная погода без осадков, в Киеве облачно, 24 °C, на западе — туманы и прохлада.

Новое на сайте

Предыдущая статья
Что символизирует карта Таро Восьмёрка Мечей в раскладе при гадании на разные сферы
Следующая статья
Что принесёт стрижка 14 сентября 2025 года: правдивый астропрогноз

Dnews.dn.ua - Это актуальные новости о политике, обществе, культуре, экономике и спорте, собранные нашими корреспондентами с различных уголков земного шара

Рубрикатор

Выбор редактора

Основатель корпорации Oracle Ларри Эллисон обошёл Илона Маска в рейтинге самых богатых людей мира

0
Ларри Эллисон стал самым богатым человеком мира, обогнав Илона Маска после роста акций Oracle и увеличения своего капитала на 101 миллиард.

Что означает курица во сне: как интерпретировать образ птицы по деталям сновидения

0
Толкования сна о курице по Ванге, Миллеру, Фрейду и другим сонникам раскрывают темы заботы, тревог, прибыли, семьи и судьбоносных перемен.

Глава МИД Италии: мира в Украине до Рождества ожидать не стоит

0
Глава МИД Италии Таяни заявил, что мира в Украине до Рождества не будет и призвал к усилению санкций против России для прекращения войны.

Присоединяйся!

Получите важные новости непосредственно в ваш почтовый ящик и оставайтесь на связи!

© Dnews.dn.ua. Все права защищены.