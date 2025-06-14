15 июня — середина месяца, когда лето уже вступает в свои права. Люди планируют поездки, свадьбы, встречи с друзьями на открытом воздухе. Однако погодные условия могут легко изменить планы. Кто-то ждёт солнечного зноя, другие — освежающего дождя. Именно поэтому важно заранее знать, какая погода будет завтра 15 июня 2025 года в Украине. Прогноз от синоптиков поможет не только выбрать подходящую одежду, но и заранее спланировать день без неприятных сюрпризов. Актуальная информация особенно важна для водителей, садоводов, туристов и всех, кто предпочитает быть на улице. В этой статье DNEWS подробно рассмотрит погодные условия по регионам, уточнит температуру, осадки, ветер и многое другое.

Общий прогноз погоды на 15 июня 2025 года

Завтра погода в Украине будет разнообразной, в зависимости от региона. На юге и востоке доминирует сухой и жаркий воздух, тогда как западные области могут оказаться под влиянием фронтальной системы.

Согласно данным Укргидрометцентра, температура воздуха днём будет колебаться от +23°C на западе до +31°C в юго-восточных районах. Ветер преимущественно южный и юго-западный, умеренной силы. Местами возможны кратковременные дожди, преимущественно в западной части страны.

Перед тем как перейти к подробностям, отметим: жара усиливается, а осадки перемещаются ближе к Карпатам. Теперь рассмотрим погодные условия в конкретных регионах.

Погода в Киеве и центральных областях

Завтра в столице Украины ожидается тёплый и сухой день. Ночью температура составит около +17°C, а днём поднимется до +28°C. Облачность будет переменной, но осадков не предвидится.

Ветер слабый, с юго-востока, не более 5–7 м/с. Атмосферное давление стабильное, что говорит об отсутствии погодных потрясений. Это идеальные условия для прогулок и открытых мероприятий. В Житомирской, Черкасской и Полтавской областях погодная картина будет аналогичной.

Погодная ситуация на востоке страны

На востоке Украины, в таких городах, как Харьков, Луганск и Донецк, установится настоящая летняя жара. Температура воздуха в дневные часы поднимется до +30…+32°C. Ночью будет тепло — около +18°C.

Температурные показатели и ветер

Жители восточных областей почувствуют влияние сухого и горячего континентального воздуха. Ветер будет слабым, но возможны кратковременные порывы до 10 м/с. Это создаст ощущение духоты в городах.

Осадки и облачность

Облачность минимальна, дождей не ожидается. Вероятность осадков менее 10%. Ультрафиолетовый индекс будет высоким, поэтому стоит использовать солнцезащитные средства при длительном пребывании на улице.

Юг Украины: Одесса, Николаев, Херсон

Южные области завтра порадуют устойчивой жаркой погодой. В Одессе столбики термометров поднимутся до +29°C, в Николаеве и Херсоне — до +30…+31°C.

Температура и погодные условия

День пройдёт преимущественно солнечно, без осадков. Ночью температура не опустится ниже +19°C, а это значит, что даже в темное время суток останется тепло. Воздух сухой, ветер — южный.

Морское побережье и влажность

Вдоль побережья Черного моря сохранится высокая влажность, особенно в утренние часы. Водителям и метеочувствительным людям рекомендуется избегать перегрева и контролировать уровень жидкости в организме.

Западные области: Львов, Ивано-Франковск, Черновцы

В западной части страны возможны кратковременные осадки. Во Львове и Тернополе днём температура не превысит +25°C, а в Карпатах может быть всего +20°C.

Дождевые фронты и грозы

По данным синоптиков, с утра ожидается переменная облачность, к обеду — кратковременные дожди и локальные грозы. Грозовые очаги возможны в Закарпатье и Ивано-Франковской области.

Температура и ветер

Несмотря на влажную атмосферу, ветряная активность останется умеренной. Ожидается северо-западный ветер до 8 м/с. Ночь будет прохладной — +13…+15°C.

Север Украины: Чернигов, Сумы

Северные регионы продемонстрируют переходную погоду. Днём температура составит +26…+28°C, ночью — около +16°C. Небо будет переменно облачным, без существенных осадков.

Влияние воздушных масс

Черниговская и Сумская области находятся под влиянием умеренно тёплого и сухого воздуха. Вероятность дождя — минимальная. Условия подойдут для сельскохозяйственных работ и отдыха на природе.

Рекомендации для метеозависимых

Несмотря на комфортные показатели, возможны незначительные скачки давления. Людям с хроническими заболеваниями стоит заранее принять необходимые меры предосторожности.

Юго-восток: Запорожье, Днепр, Кривой Рог

Погода здесь будет жаркой и сухой. Температурный максимум в Днепре и Кривом Роге составит +32°C. Небо будет ясным, а влажность — низкой.

Тепловая нагрузка и солнце

Прогноз погоды на 15 июня 2025 года в Украине показывает, что юго-восток будет лидировать по температуре. Ультрафиолетовый индекс — выше нормы, поэтому стоит избегать пребывания на солнце в полдень.

Осадки и ветер

Осадков не ожидается. Ветер — юго-восточный, до 6 м/с. Это создаёт ощущение дополнительного нагрева. Открытые пространства и асфальт сильно прогреются, что особенно важно учитывать пешеходам и водителям.

Карпатский регион: погода в горах

В Карпатах традиционно прохладнее. Утром возможен туман, особенно в долинах. Температура днём — +18…+21°C, ночью — +11…+13°C.

Дожди и влажность

Высока вероятность кратковременных ливней во второй половине дня. Влажность воздуха превышает 75%, что может сказаться на самочувствии людей с чувствительной дыхательной системой.

Рекомендации туристам

Тем, кто планирует поездки в горы, стоит позаботиться о водонепроницаемой одежде и тёплой куртке. Важно помнить о резких колебаниях температуры и высокой вероятности туманов в вечернее время.

Прогноз на Азовском побережье

Мариуполь, Бердянск и другие прибрежные города Азовского моря ожидают солнечную и жаркую погоду. Температура днём — до +31°C, ночью — не ниже +20°C. Купальный сезон в разгаре, и погодные условия этому способствуют.

Температура воды и пляжный отдых

Температура воды в Азовском море составит около +23°C. Это комфортно для купания. Ветер слабый, море спокойное, что создаёт идеальные условия для отдыхающих.

Погодные рекомендации

Погодные условия благоприятны, однако стоит избегать солнечного удара и перегрева. Не забудьте головной убор и запас воды.

Погода завтра будет в целом благоприятной для большинства регионов. Однако нужно учитывать региональные особенности: запад — с дождями, юг и восток — с жарой. Планируя день, опирайтесь на актуальный прогноз, особенно если вы метеозависимы или планируете активный отдых.

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