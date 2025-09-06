7 сентября 2025 года украинцев ожидает разнообразие погодных условий, от ясного неба до сплошной облачности. В этом материале от DNEWS собраны самые свежие данные о погоде по областным центрам Украины, включая почасовой прогноз для Киева. Эти сведения помогут заранее спланировать день, поездки, встречи и мероприятия на свежем воздухе.
Общая характеристика погодной ситуации
Синоптическая картина на 7 сентября 2025 года в целом благоприятна для большинства регионов. Несмотря на местами сплошную облачность, вероятность осадков остаётся минимальной. Температурный фон сохраняется комфортным и соответствует началу сентября.
Наблюдается устойчивая тенденция к ясной или переменной облачности. Температуры колеблются от +19°C до +30°C в зависимости от региона. Это создаёт хорошие условия для прогулок, путешествий и отдыха на природе.
Погода в столице: подробный почасовой прогноз
В Киеве 7 сентября ожидается сплошная облачность, но день пройдёт без осадков. Температура воздуха будет умеренной — от +14°C ночью до +24°C днём. Влажность воздуха и слабый ветер создадут ощущение лёгкой прохлады утром, но в течение дня погода останется комфортной.
Утро и день
06:00 — Ясно, +14°C, влажность 82%, ветер северо-восточный 1 м/с, давление 750 мм рт. ст.
09:00 — Ясно, +17°C, влажность 71%, ветер 1 м/с, давление 751 мм рт. ст.
12:00 — Небольшая облачность, +22°C, влажность 47%, ветер 3 м/с, давление 750 мм рт. ст.
Вечер и ночь
15:00 — Сплошная облачность, +24°C, влажность 42%, ветер 3 м/с, давление 750 мм рт. ст.
18:00 — Сплошная облачность, +23°C, влажность 43%, ветер 3 м/с, давление 750 мм рт. ст.
21:00 — Небольшая облачность, +20°C, влажность 56%, ветер северный 1 м/с, давление 750 мм рт. ст.
00:00 — Ясно, +18°C, влажность 66%, ветер восточный 1 м/с, давление 750 мм рт. ст.
Солнце взойдёт в 06:21, закат — в 19:29. Уровень ультрафиолетового излучения — умеренный (UV-индекс: 4), вероятность осадков в течение суток не превысит 2%.
Прогноз погоды по регионам Украины
Чтобы упростить планирование поездок по стране, рассмотрим погодные условия в крупнейших городах Украины на 7 сентября 2025 года.
Центральная Украина
Погода в этих регионах преимущественно ясная и сухая.
- Винница — Ясно, +26°C
- Кропивницкий — Ясно, +24°C
- Полтава — Облачно с прояснениями, +19°C
- Черкассы — Ясно, +21°C
Переходя к восточной части страны, отметим незначительное снижение температуры и больше облачности.
Восточная Украина
Облака не принесут осадков, но температура будет чуть ниже средней.
- Днепр — Ясно, +20°C
- Донецк — Переменная облачность, +22°C
- Луганск — Сплошная облачность, +23°C
- Харьков — Сплошная облачность, +21°C
Ни один из этих городов не ожидает дождя, несмотря на плотную облачность.
Западная Украина
Западные регионы останутся самыми тёплыми в этот день.
- Ивано-Франковск — Небольшая облачность, +28°C
- Луцк — Ясно, +29°C
- Львов — Небольшая облачность, +27°C
- Ровно — Ясно, +28°C
- Тернополь — Небольшая облачность, +30°C
- Ужгород — Ясно, +28°C
- Черновцы — Ясно, +28°C
- Хмельницкий — Ясно, +27°C
Для западных областей характерна стабильная антициклональная погода с минимальной влажностью и отсутствием ветра.
Южная Украина
На юге Украины сохранится комфортная погода — немного теплее, чем в столице.
- Николаев — Ясно, +28°C
- Одесса — Ясно, +25°C
- Херсон — Ясно, +27°C
- Симферополь — Ясно, +27°C
Отдых на пляже будет приятным и безопасным, особенно в первой половине дня.
Северная Украина
На севере также преимущественно ясно, с лёгкими колебаниями температуры.
- Житомир — Ясно, +26°C
- Чернигов — Ясно, +23°C
- Сумы — Облачно с прояснениями, +20°C
В этих регионах сохраняется умеренно тёплая погода с минимальной вероятностью осадков.
Температурные контрасты и климатические особенности дня
7 сентября 2025 года демонстрирует выраженный температурный контраст между западом и востоком страны. Так, в Тернополе и Луцке прогнозируется до +30°C, тогда как в Полтаве и Сумах — лишь +19…20°C.
Такая разница обусловлена влиянием западного антициклона и северо-восточного воздушного потока, ограничивающего прогрев в восточных и северо-восточных регионах. Благодаря отсутствию осадков и ветра, погода остаётся стабильной, без резких колебаний.
Рекомендации для населения
На фоне ожидаемой погоды следует учитывать несколько простых рекомендаций:
- Утром и вечером — желательно надеть лёгкую куртку, особенно в Киеве и северных регионах.
- В западных областях — высокая температура потребует защиты от солнца, особенно днём.
- Людям с хроническими заболеваниями стоит обратить внимание на повышенную влажность утром.
- В регионах со сплошной облачностью не стоит ожидать дождя — осадков не предвидится.
Прогноз на 7 сентября 2025 года радует устойчивой и комфортной погодой почти во всех регионах Украины. Ясное небо, умеренные температуры и отсутствие осадков создают идеальные условия для выходного дня. Независимо от того, где вы находитесь — в горах, на побережье или в городской среде — этот день обещает быть благоприятным.
