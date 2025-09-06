Суббота, 6 сентября, 2025
7 сентября 2025 года украинцев ждёт комфортная погода без осадков — от +19°C до +30°C в разных регионах страны.
Время чтения 1 мин.

Какая погода прогнозируется на 7 сентября 2025 года: точный прогноз по регионам Украины

7 сентября 2025 года украинцев ожидает разнообразие погодных условий, от ясного неба до сплошной облачности. В этом материале от DNEWS собраны самые свежие данные о погоде по областным центрам Украины, включая почасовой прогноз для Киева. Эти сведения помогут заранее спланировать день, поездки, встречи и мероприятия на свежем воздухе.

Общая характеристика погодной ситуации

Синоптическая картина на 7 сентября 2025 года в целом благоприятна для большинства регионов. Несмотря на местами сплошную облачность, вероятность осадков остаётся минимальной. Температурный фон сохраняется комфортным и соответствует началу сентября.

Наблюдается устойчивая тенденция к ясной или переменной облачности. Температуры колеблются от +19°C до +30°C в зависимости от региона. Это создаёт хорошие условия для прогулок, путешествий и отдыха на природе.

Погода в столице: подробный почасовой прогноз

В Киеве 7 сентября ожидается сплошная облачность, но день пройдёт без осадков. Температура воздуха будет умеренной — от +14°C ночью до +24°C днём. Влажность воздуха и слабый ветер создадут ощущение лёгкой прохлады утром, но в течение дня погода останется комфортной.

Утро и день

06:00 — Ясно, +14°C, влажность 82%, ветер северо-восточный 1 м/с, давление 750 мм рт. ст.
09:00 — Ясно, +17°C, влажность 71%, ветер 1 м/с, давление 751 мм рт. ст.
12:00 — Небольшая облачность, +22°C, влажность 47%, ветер 3 м/с, давление 750 мм рт. ст.

Вечер и ночь

15:00 — Сплошная облачность, +24°C, влажность 42%, ветер 3 м/с, давление 750 мм рт. ст.
18:00 — Сплошная облачность, +23°C, влажность 43%, ветер 3 м/с, давление 750 мм рт. ст.
21:00 — Небольшая облачность, +20°C, влажность 56%, ветер северный 1 м/с, давление 750 мм рт. ст.
00:00 — Ясно, +18°C, влажность 66%, ветер восточный 1 м/с, давление 750 мм рт. ст.

Солнце взойдёт в 06:21, закат — в 19:29. Уровень ультрафиолетового излучения — умеренный (UV-индекс: 4), вероятность осадков в течение суток не превысит 2%.

Прогноз погоды по регионам Украины

Чтобы упростить планирование поездок по стране, рассмотрим погодные условия в крупнейших городах Украины на 7 сентября 2025 года.

Центральная Украина

Погода в этих регионах преимущественно ясная и сухая.

  • Винница — Ясно, +26°C
  • Кропивницкий — Ясно, +24°C
  • Полтава — Облачно с прояснениями, +19°C
  • Черкассы — Ясно, +21°C

Переходя к восточной части страны, отметим незначительное снижение температуры и больше облачности.

Восточная Украина

Облака не принесут осадков, но температура будет чуть ниже средней.

  • Днепр — Ясно, +20°C
  • Донецк — Переменная облачность, +22°C
  • Луганск — Сплошная облачность, +23°C
  • Харьков — Сплошная облачность, +21°C

Ни один из этих городов не ожидает дождя, несмотря на плотную облачность.

Западная Украина

Западные регионы останутся самыми тёплыми в этот день.

  • Ивано-Франковск — Небольшая облачность, +28°C
  • Луцк — Ясно, +29°C
  • Львов — Небольшая облачность, +27°C
  • Ровно — Ясно, +28°C
  • Тернополь — Небольшая облачность, +30°C
  • Ужгород — Ясно, +28°C
  • Черновцы — Ясно, +28°C
  • Хмельницкий — Ясно, +27°C

Для западных областей характерна стабильная антициклональная погода с минимальной влажностью и отсутствием ветра.

Южная Украина

На юге Украины сохранится комфортная погода — немного теплее, чем в столице.

  • Николаев — Ясно, +28°C
  • Одесса — Ясно, +25°C
  • Херсон — Ясно, +27°C
  • Симферополь — Ясно, +27°C

Отдых на пляже будет приятным и безопасным, особенно в первой половине дня.

Северная Украина

На севере также преимущественно ясно, с лёгкими колебаниями температуры.

  • Житомир — Ясно, +26°C
  • Чернигов — Ясно, +23°C
  • Сумы — Облачно с прояснениями, +20°C

В этих регионах сохраняется умеренно тёплая погода с минимальной вероятностью осадков.

Температурные контрасты и климатические особенности дня

7 сентября 2025 года демонстрирует выраженный температурный контраст между западом и востоком страны. Так, в Тернополе и Луцке прогнозируется до +30°C, тогда как в Полтаве и Сумах — лишь +19…20°C.

Такая разница обусловлена влиянием западного антициклона и северо-восточного воздушного потока, ограничивающего прогрев в восточных и северо-восточных регионах. Благодаря отсутствию осадков и ветра, погода остаётся стабильной, без резких колебаний.

Рекомендации для населения

На фоне ожидаемой погоды следует учитывать несколько простых рекомендаций:

  • Утром и вечером — желательно надеть лёгкую куртку, особенно в Киеве и северных регионах.
  • В западных областях — высокая температура потребует защиты от солнца, особенно днём.
  • Людям с хроническими заболеваниями стоит обратить внимание на повышенную влажность утром.
  • В регионах со сплошной облачностью не стоит ожидать дождя — осадков не предвидится.

Прогноз на 7 сентября 2025 года радует устойчивой и комфортной погодой почти во всех регионах Украины. Ясное небо, умеренные температуры и отсутствие осадков создают идеальные условия для выходного дня. Независимо от того, где вы находитесь — в горах, на побережье или в городской среде — этот день обещает быть благоприятным.

Ранее мы писали о том, какой прогноз погоды на сентябрь 2025 года в Украине.

