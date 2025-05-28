Погода — один из главных факторов, влияющих на наш комфорт и планы на каждый день. Неожиданные изменения, будь то внезапный дождь или жара, способны нарушить привычный ритм жизни и внести коррективы в распорядок. Поэтому важно знать, какая погода завтра 29 мая 2025 года, чтобы подготовиться к любым погодным условиям и не оказаться застигнутым врасплох. В преддверии этого дня хочется понять, какие погодные сюрпризы принесут разные регионы Украины, чтобы оптимально спланировать рабочие задачи, поездки, отдых и занятия на свежем воздухе.

Точный прогноз погоды на завтра — это не просто статистика, а инструмент для повышения качества жизни и заботы о собственном здоровье. DNEWS рассматривает подробно, как будет развиваться ситуация по регионам и городам страны, чтобы каждый мог выбрать подходящий план на 29 мая 2025 года.

Общая картина прогноза на завтра

Погода завтра 29 мая 2025 года в Украине характеризуется переменчивостью и региональными особенностями. В западных и центральных областях ожидаются кратковременные дожди с возможными грозами. Восток и юг страны будут наслаждаться преимущественно сухой и тёплой погодой, без осадков. Такая разнохарактерная ситуация создаст яркий контраст между регионами, который важно учитывать при планировании дня.

Температура воздуха будет колебаться в зависимости от географического положения — от +14°C ночью в западных областях до +22°C на юге. Днём прогнозируется повышение до +24…+30°C, что добавит динамичности погодной обстановке. Ветер преимущественно юго-восточный, с умеренными порывами, что создаст ощущение лёгкого прохладного бриза в тёплый день.

Центральная Украина

Центральная часть страны завтра окажется на грани влияния двух воздушных масс. Местами ожидаются кратковременные дожди, а местами — солнечные прояснения. Такая смена погодных условий заставит быть готовыми к изменениям в течение дня.

Киев

В столице завтра 29 мая прогнозируется переменная облачность с кратковременными дождями. Утренние часы будут сухими и прохладными, но после обеда вероятность осадков повысится, сопровождаясь грозами. Температура воздуха ночью составит +14°C, а днём поднимется до +22°C.

Ветер юго-восточный, умеренный — около 7–10 м/с. Атмосферное давление будет стабильным, влажность составит 75%, что создаст лёгкое чувство сырости. Такая погода потребует внимания к одежде и подготовке к внезапным дождям.

Черкассы

В Черкассах завтра ожидается облачная погода с возможными кратковременными дождями и грозами. Днём температура поднимется до +23°C, ночью будет около +15°C. Ветер — южный, 5–8 м/с.

Облачность сохранится на протяжении всего дня, однако осадки будут прерывистыми. Атмосферное давление стабильное, влажность — около 70%. Такая погода характерна для поздней весны и подходит для умеренной активности.

Полтава

Полтава завтра также встретит день с переменной облачностью и локальными дождями. Температура воздуха будет колебаться от +15°C ночью до +24°C днём. Ветер юго-восточный, до 6 м/с.

Дождь может идти кратковременно, сменяясь прояснениями. Такая динамичная погода не помешает планам, если своевременно подготовиться. Влажность воздуха будет умеренной, создавая комфортный микроклимат.

Западная Украина

Запад страны завтра окажется в зоне активного прохождения атмосферных фронтов. Прогноз погоды на завтра 29 мая 2025 предполагает дожди и грозы, что характерно для этого региона в конце мая. Температура воздуха будет ниже средней по стране.

Львов

Во Львове прогнозируется пасмурная погода с частыми кратковременными дождями. Температура ночью около +12°C, днём — до +18°C. Ветер северо-западный, порывистый, до 12 м/с.

Облачность практически не позволит солнечным лучам выйти на поверхность, создавая прохладу и влажность. Атмосферное давление будет слегка сниженным, влажность до 85%. Такая погода потребует удобной, тёплой одежды и зонта.

Ивано-Франковск

В Ивано-Франковске также ожидаются дожди и грозы в течение дня. Температура будет колебаться от +13°C ночью до +19°C днём. Ветер — западный, умеренный.

Облачность доминирует, осадки могут идти с переменной интенсивностью. Атмосферное давление — стабильное, влажность высокая. Такая погода типична для горных районов в конце весны и требует осторожности на дорогах.

Черновцы

Черновцы завтра встретят день с дождями и переменной облачностью. Температура ночью +12°C, днём — около +18°C. Ветер — северо-западный, до 8 м/с.

Осадки будут непродолжительными, сменяясь прояснениями. Влажность высокая, что создаст прохладу и свежесть воздуха. Атмосферное давление стабильное, день можно планировать с учётом переменчивой погоды.

Восточная Украина

Восточные регионы завтра порадуют тёплой и сухой погодой. Отсутствие осадков и высокие температуры создадут условия для активного отдыха и работы на открытом воздухе.

Харьков

В Харькове прогнозируется преимущественно ясная погода с небольшими облаками. Температура воздуха ночью составит +17°C, днём ожидается +28°C. Ветер — юго-восточный, слабый, до 5 м/с.

Атмосферное давление будет стабильным, влажность около 55%. Такая погода комфортна и подходит для прогулок, занятий спортом и других активностей на улице. Возможны лишь лёгкие утренние туманы.

Донецк

Донецк завтра также встретит день с ясным небом и теплыми температурами. Температура днём поднимется до +29°C, ночью опустится до +16°C. Ветер слабый, южного направления.

Атмосферное давление стабильное, влажность умеренная. Такая погода благоприятна для отдыха и рабочих дел. Влажность и тепло создадут комфортные условия.

Южная Украина

Юг Украины завтра сохранит жаркую и сухую погоду. Осадки маловероятны, что обеспечит преимущественно солнечные и ясные дни.

Одесса

В Одессе завтра будет преимущественно солнечно с небольшой облачностью. Температура воздуха ночью +18°C, днём — до +27°C. Ветер — восточный, умеренный, до 7 м/с.

Атмосферное давление будет нормальным, влажность — около 60%. Такая погода создаст отличные условия для прогулок по набережной и отдыха на свежем воздухе. Можно планировать активные мероприятия.

Херсон

В Херсоне прогнозируется солнечная и жаркая погода без осадков. Температура днём достигнет +30°C, ночью опустится до +19°C. Ветер слабый, восточного направления.

Влажность умеренная, атмосферное давление стабильное. День будет жарким и солнечным, что потребует использования солнцезащитных средств и достаточного увлажнения организма.

Прогноз погоды на завтра 29 мая 2025 года показывает яркое разделение на регионы с дождями на западе и центре, а также жаркой и сухой погодой на востоке и юге. Такая картина позволит каждому спланировать свой день наиболее эффективно, учитывая местные особенности погоды. Точный прогноз помогает избежать неприятных сюрпризов и сделать день продуктивным и комфортным.

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