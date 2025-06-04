Погода — важнейший фактор, который влияет на повседневную жизнь, планы и настроение. Завтрашний день — 5 июня 2025 года — требует особого внимания, ведь это время отпусков, школьных каникул и активной работы в поле и саду. Многие задумываются, что надеть, брать ли зонт, можно ли планировать прогулки или поездки. Нестабильные атмосферные фронты, грозовые дожди, жара или похолодание — всё это может резко изменить ритм дня. Актуальный и точный прогноз погоды по городам Украины поможет заранее сориентироваться, избежать неприятных сюрпризов и подготовиться к завтрашним капризам природы. В этом материале собрана полная информация, чтобы читатель знал: где будет солнце, где — ливень, а где — комфортная температура и слабый ветер. Прогноз обновлён на 5 июня 2025 года и составлен DNEWS на основе метеоданных от ведущих погодных служб.

Общая синоптическая картина по Украине на 5 июня

Согласно данным синоптиков, Украина 5 июня окажется под влиянием переменной воздушной массы.

На большей части страны будет преобладать тёплая и умеренно влажная погода, однако в некоторых регионах ожидаются кратковременные осадки. Температурный фон останется комфортным, за исключением отдельных зон, где жара будет усиливаться. Ветер преимущественно северо-западный, с переходом на западный в южных областях, скорость — от 5 до 12 м/с.

Перед тем как перейти к подробностям по регионам, отметим: погодные условия останутся благоприятными для прогулок, сельхозработ и путешествий. Тем не менее, в центральной и северной части возможны грозы.

Погода в Киеве и центральных регионах

Центральная Украина завтра окажется на стыке двух атмосферных потоков, что обусловит переменную облачность и риск кратковременных осадков.

Киев: грозы, но тепло

В столице ожидается облачная погода с прояснениями. С утра — без осадков, днём возможен кратковременный дождь с грозой. Температура воздуха днём составит +22…+24°C, ночью — +14…+16°C. Ветер умеренный, до 10 м/с. Влажность — около 65%, давление — стабильное. Атмосфера останется умеренно комфортной.

Черкассы, Кропивницкий, Полтава

В этих городах днём облачно с прояснениями, во второй половине дня — локальные осадки. Температура воздуха — от +23 до +25°C. Ночью — около +15°C. Ощущение жары будет снижено за счёт ветра и облачности. УФ-индекс умеренный, стоит помнить о защите кожи.

Погода на западе Украины

Западная часть страны продолжает находиться под влиянием атлантического циклона, приносящего прохладу и облачность.

Львов, Ивано-Франковск, Тернополь

В этих регионах днём облачно, местами — слабый дождь. Температура воздуха — +19…+21°C, ночью — +11…+13°C. Утром возможен туман, особенно в предгорьях. Ветер северо-западный, умеренный. Несмотря на возможные осадки, день будет достаточно комфортным.

Ужгород, Черновцы, Хмельницкий

Погода преимущественно пасмурная, осадки маловероятны. Воздух прогреется до +21…+23°C, ночью — до +13°C. Возможны порывы ветра до 14 м/с, что создаст ощущение прохлады. Влажность останется повышенной, что может сказаться на самочувствии метеозависимых.

Погода на юге Украины

Южные области порадуют солнцем и высоким температурным фоном. Однако ветер может усилиться.

Одесса, Николаев, Херсон

Преимущественно ясно, осадков не ожидается. Температура воздуха днём достигнет +26…+28°C, ночью — +17…+19°C. На побережье возможен лёгкий бриз, усиливающий ощущение свежести. Море — спокойное, температура воды около +22°C.

Запорожье, Геническ, Бердянск

Погода — летняя и солнечная. Без осадков, дневной максимум — до +29°C. Влажность — умеренная, ветер восточный, 7–10 м/с. Уровень пожароопасности возрастает, особенно в степных районах.

Погода на востоке Украины

Восточные регионы — зона повышенной температуры и неустойчивости, возможны грозы.

Харьков, Сумы, Луганск

Днём — переменная облачность, кратковременные дожди с грозами. Температура воздуха днём — +25…+27°C, ночью — около +16°C. Ожидается порывистый ветер и повышенная влажность. Жителям стоит учитывать возможность шквалов и грозового обострения.

Днепр, Донецк

На большей части региона днём солнечно, в отдельных районах — грозы. Температурный фон — +26…+28°C. В ночное время — +17°C. Возможна жара в асфальтированных зонах. Рекомендуется избегать длительного пребывания на солнце.

Погода на севере Украины

Север страны находится на границе холодного фронта, который может принести кратковременные дожди.

Чернигов, Сумы, Житомир

Облачность с прояснениями. Днём — до +22…+24°C. Ветер северо-западный, до 11 м/с. Ночью прохладно — около +13°C. Возможны кратковременные осадки и слабые грозы. Давление в пределах нормы, атмосферная обстановка — умеренно нестабильная.

Ровно, Коростень

Днём преимущественно ясно, но с риском кратковременного дождя. Температура — около +23°C, ночью — +14°C. Обстановка подходит для прогулок и работы на открытом воздухе, однако лучше держать зонт под рукой.

Погода в Карпатах и горных районах

Горные районы — зона повышенного риска осадков и резкой смены погоды.

Яремче, Ворохта, Славское

Температура в горах днём — около +17…+19°C, ночью — +9…+11°C. Облачно с прояснениями, в обеденное время возможны ливни. Влажность повышенная, ветер переменный. У туристов и путешественников должен быть с собой непромокаемый плащ.

Трускавец, Моршин

На курортах — пасмурно, но преимущественно без дождей. Температура воздуха — около +21°C, ночью — +12°C. Комфортные условия для прогулок, однако УФ-индекс может меняться в течение дня.

Анализ погодных тенденций и рекомендации

Судя по динамике погодных карт, 5 июня 2025 года в Украине ожидается в целом благоприятная погода, с локальными грозами и дождями.

Большая часть страны останется в зоне тёплого и влажного воздуха. Для жителей юга и востока характерна жара, а западу стоит быть готовым к кратковременным осадкам. Центральные регионы — в зоне переменной облачности и слабой нестабильности. Важно учитывать такие факторы, как УФ-индекс, влажность и ветер. Также стоит помнить о метеозависимости: скачки давления могут отразиться на самочувствии чувствительных людей.

Для фермеров и дачников день подойдёт для работы с землёй, а путешественникам стоит заранее планировать поездки, учитывая возможные осадки. Спорт на открытом воздухе можно проводить в утренние и вечерние часы, особенно в южных и западных регионах.

Погода в Украине 5 июня 2025 года будет неоднородной, но в основном благоприятной. Синоптическая карта указывает на комфортные температуры, солнечные периоды и отдельные зоны дождей. Особенно приятной окажется ситуация на юге и юго-востоке, где погода позволит проводить время на пляже и на природе. В северных и западных регионах стоит ожидать облаков и вероятных осадков, но они не испортят день. Правильный подход к планированию позволит сделать 5 июня продуктивным и приятным.

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