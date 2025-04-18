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Погода в Украине 19 апреля 2025: подробный прогноз по регионам. Где теплее всего, будет ли солнце, и чего ждать от весеннего дня.
Погода в Украине 19 апреля 2025: подробный прогноз по регионам. Где теплее всего, будет ли солнце, и чего ждать от весеннего дня.
Общество
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Какая сегодня, 19 апреля 2025, будет погода в Украине: точный прогноз по регионам

Весна вступила в свои права, и 19 апреля 2025 года украинцев ожидает по-настоящему тёплый и солнечный день. По всей стране установилась приятная весенняя погода без осадков. Воздух прогреется до комфортных значений, а лёгкий ветер сделает пребывание на улице особенно приятным. Метеорологи прогнозируют благоприятные погодные условия для прогулок, работы на свежем воздухе, выездов за город и даже первых вылазок на пикники.

В этой статье DNEWS приводит подробный прогноз на сегодня по основным регионам Украины: какая температура ожидается, будут ли осадки, и на что обратить внимание жителям разных областей.

Общий прогноз по Украине на 19 апреля

По данным метеорологических наблюдений, в большинстве областей Украины сегодня установится тёплая и сухая погода. Атмосферные фронты сместились на північ, и Украина оказалась под влиянием области повышенного давления. Это значит, что осадков не ожидается, небо будет либо ясным, либо с переменной облачностью, а температурный фон — выше климатической нормы для середины апреля.

  • Температура воздуха днём: от +16°C на юге до +25°C на востоке и западе
  • Температура ночью: в среднем от +8°C до +12°C
  • Осадки: не прогнозируются
  • Ветер: слабый, юго-восточного и южного направления
  • Атмосферное давление: стабильное, слегка повышенное

Такой климат создаёт оптимальные условия для активности на свежем воздухе и хорошего самочувствия — особенно для метеозависимых людей.

Погода в Киеве

Столица сегодня порадует комфортной весенней погодой. Утром в Киеве будет солнечно, днём — растущая облачность, без осадков. Ветер лёгкий, южный. Уровень влажности — в пределах нормы.

  • Днём: +24°C
  • Ночью: +11°C
  • Вероятность осадков: 0%
  • Ветер: 3–5 м/с

Погода будет способствовать прогулкам в парках, поездкам на велосипедах и отдыху на открытых террасах. Рекомендуется использовать солнцезащитные средства — уровень ультрафиолета умеренно высокий.

Погода во Львове

На западе Украины — одна из самых тёплых точек сегодняшнего дня. Во Львове будет ясно, с переменной облачностью в дневные часы. Осадков не предвидится, а воздух прогреется до летних температур.

  • Днём: +25°C
  • Ночью: +12°C
  • Ветер: юго-западный, 3–6 м/с
  • Атмосферное давление: в норме

Такая погода — редкость для апреля. Отличный день для прогулок по историческому центру Львова, выездов за город и фотосессий в цветущих скверах.

Погода в Одессе

Юг Украины будет прохладнее по сравнению с другими регионами, но всё равно достаточно комфортным. В Одессе — переменная облачность, лёгкий морской бриз, влажность немного повышенная.

  • Днём: +16°C
  • Ночью: +8°C
  • Осадки: не прогнозируются
  • Ветер: северо-восточный, до 5 м/с

Море ещё прохладное, но уже ощущается дыхание тёплого сезона. Утро может быть прохладным, поэтому рекомендуется лёгкая куртка, а днём уже можно переходить на весенние наряды.

Погода в Харькове

На востоке страны сегодня — настоящая весна. В Харькове ожидается солнечный и ясный день. Небо будет преимущественно чистым, без осадков, а воздух прогреется выше +25°C.

  • Днём: +25°C
  • Ночью: +8°C
  • Ветер: юго-восточный, слабый
  • Атмосферное давление: стабильное

Такой температурный фон создаёт прекрасные условия для прогулок, поездок на дачу и начала активных садовых работ.

Погода в Днепре

В Днепре сегодня будет солнечно, с редкими облаками. Температура воздуха комфортная, влажность низкая, что особенно приятно для чувствительной кожи и дыхательных путей.

  • Днём: +24°C
  • Ночью: +10°C
  • Ветер: южный, до 4 м/с
  • Осадки: не ожидаются

Такая погода идеальна для отдыха на свежем воздухе, занятий спортом или прогулок с детьми. Можно смело планировать встречи и мероприятия на открытом воздухе.

Рекомендации на день

  • Одевайтесь по слоям: утро и вечер всё ещё прохладные, особенно на юге.
  • Пейте воду: несмотря на отсутствие жары, солнце активное, а обезвоживание — незаметно.
  • Используйте SPF-защиту: ультрафиолет в апреле уже достаточно активен.
  • Берите с собой головной убор, особенно детям и пожилым.

Погода в Украине 19 апреля 2025 года порадует жителей и гостей страны настоящим весенним настроением. От Киева до Одессы, от Львова до Харькова — везде солнечно, тепло и без осадков. Это отличный день, чтобы выйти из дома, вдохнуть свежий воздух, побыть на природе и зарядиться энергией. Наступила пора тепла, и сегодняшняя пятница — идеальное тому подтверждение.

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