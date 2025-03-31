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Погода в Украине сегодня — 31 марта 2025 года. Прогноз по областям: температура, осадки, ветер. Подробная таблица и советы на день.
Погода в Украине сегодня — 31 марта 2025 года. Прогноз по областям: температура, осадки, ветер. Подробная таблица и советы на день.
Общество
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Какая сегодня погода в разных областях Украины

31 марта 2025 года жители разных уголков Украины сталкиваются с совершенно разными погодными условиями. Где-то солнечно и тепло, а где-то — дождливо и ветрено. Эта статья поможет понять, чего ожидать от погоды сегодня и как адаптироваться под климатическую картину в своём регионе.

Общий метеорологический фон

Синоптики отмечают, что сегодняшний день в Украине проходит под влиянием атлантического циклона, который приносит повышенную облачность, осадки и умеренное потепление. Атмосферное давление немного ниже нормы, ветер преимущественно западного и северо-западного направлений.

Температурный режим достаточно комфортный для конца марта, но в ряде областей возможны кратковременные дожди и сильные порывы ветра до 15–20 м/с.

Север Украины: пасмурно и сыро

Северные области сегодня подвержены влиянию прохладного фронта. Утром и днём местами идут дожди.

Прогноз:

  • Киев — облачно, дождь, температура +13…+15°C;
  • Чернигов — пасмурно, кратковременные осадки, +12…+14°C;
  • Сумы — переменная облачность, возможен ливень, +11…+13°C.

Восток: ветрено, возможны осадки

В восточных регионах Украины — ветреная и нестабильная погода. Температура ниже, чем на западе, но комфортная.

Прогноз:

  • Харьков — облачно с прояснениями, ветер до 18 м/с, +10…+12°C;
  • Луганск — переменная облачность, сухо, +9…+11°C;
  • Донецк — кратковременный дождь, +10…+12°C.

Центр: тёплый воздух и возможные осадки

В центральных областях сегодня достаточно тёпло, но сохраняется вероятность кратковременного дождя.

Прогноз:

  • Полтава — облачно, без существенных осадков, +13…+15°C;
  • Кропивницкий — переменная облачность, +14…+16°C;
  • Винница — кратковременные дожди, +12…+14°C.

Юг: влажно и ветрено

На юге страны ожидается облачная погода с порывами ветра и местами дождём. В прибрежных районах возможен туман.

Прогноз:

  • Одесса — облачно, временами дождь, +13…+15°C, ветер до 20 м/с;
  • Николаев — пасмурно, возможны осадки, +12…+14°C;
  • Херсон — туман утром, днём прояснение, +14…+16°C.

Запад: солнечно и комфортно

На западе Украины сохраняется самая благоприятная погода. Атмосфера стабильная, осадки маловероятны.

Прогноз:

  • Львов — солнечно, слабый ветер, +14…+16°C;
  • Ивано-Франковск — ясное небо, +13…+15°C;
  • Ужгород — малооблачно, до +17°C.

Таблица: погодные показатели по регионам

РегионТемпература (днём)ОсадкиВетер
Киев+13…+15°Cдождь10–15 м/с
Харьков+10…+12°Cпеременныедо 18 м/с
Одесса+13…+15°Cдождь, тумандо 20 м/с
Львов+14…+16°Cяснослабый
Днепр+12…+14°Cвозможен дождьумеренный

Как подготовиться к сегодняшней погоде

Погода в конце марта может быть коварной — утром солнце, а днём уже дождь. Вот несколько универсальных советов, чтобы чувствовать себя комфортно:

  • надевайте многослойную одежду;
  • возьмите с собой зонт или дождевик;
  • избегайте долгого пребывания на сквозняке;
  • используйте солнцезащитные очки в западных регионах;
  • водителям стоит быть особенно внимательными из-за возможной влажности на дорогах.

Полезные ресурсы для слежения за погодой

Чтобы не попасть под неожиданный ливень или не промахнуться с одеждой, рекомендуется регулярно проверять погоду по надёжным источникам:

  • Укргидрометцентр;
  • Метео.gov.ua;
  • Windy;
  • Sinoptik.ua;
  • мобильные приложения: Gismeteo, Meteoprog, Weather & Radar.

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