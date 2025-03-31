Какая сегодня погода в разных областях Украины

31 марта 2025 года жители разных уголков Украины сталкиваются с совершенно разными погодными условиями. Где-то солнечно и тепло, а где-то — дождливо и ветрено. Эта статья поможет понять, чего ожидать от погоды сегодня и как адаптироваться под климатическую картину в своём регионе.

Общий метеорологический фон

Синоптики отмечают, что сегодняшний день в Украине проходит под влиянием атлантического циклона, который приносит повышенную облачность, осадки и умеренное потепление. Атмосферное давление немного ниже нормы, ветер преимущественно западного и северо-западного направлений.

Температурный режим достаточно комфортный для конца марта, но в ряде областей возможны кратковременные дожди и сильные порывы ветра до 15–20 м/с.

Север Украины: пасмурно и сыро

Северные области сегодня подвержены влиянию прохладного фронта. Утром и днём местами идут дожди.

Прогноз:

Киев — облачно, дождь, температура +13…+15°C;

— облачно, дождь, температура +13…+15°C; Чернигов — пасмурно, кратковременные осадки, +12…+14°C;

— пасмурно, кратковременные осадки, +12…+14°C; Сумы — переменная облачность, возможен ливень, +11…+13°C.

Восток: ветрено, возможны осадки

В восточных регионах Украины — ветреная и нестабильная погода. Температура ниже, чем на западе, но комфортная.

Прогноз:

Харьков — облачно с прояснениями, ветер до 18 м/с, +10…+12°C;

— облачно с прояснениями, ветер до 18 м/с, +10…+12°C; Луганск — переменная облачность, сухо, +9…+11°C;

— переменная облачность, сухо, +9…+11°C; Донецк — кратковременный дождь, +10…+12°C.

Центр: тёплый воздух и возможные осадки

В центральных областях сегодня достаточно тёпло, но сохраняется вероятность кратковременного дождя.

Прогноз:

Полтава — облачно, без существенных осадков, +13…+15°C;

— облачно, без существенных осадков, +13…+15°C; Кропивницкий — переменная облачность, +14…+16°C;

— переменная облачность, +14…+16°C; Винница — кратковременные дожди, +12…+14°C.

Юг: влажно и ветрено

На юге страны ожидается облачная погода с порывами ветра и местами дождём. В прибрежных районах возможен туман.

Прогноз:

Одесса — облачно, временами дождь, +13…+15°C, ветер до 20 м/с;

— облачно, временами дождь, +13…+15°C, ветер до 20 м/с; Николаев — пасмурно, возможны осадки, +12…+14°C;

— пасмурно, возможны осадки, +12…+14°C; Херсон — туман утром, днём прояснение, +14…+16°C.

Запад: солнечно и комфортно

На западе Украины сохраняется самая благоприятная погода. Атмосфера стабильная, осадки маловероятны.

Прогноз:

Львов — солнечно, слабый ветер, +14…+16°C;

— солнечно, слабый ветер, +14…+16°C; Ивано-Франковск — ясное небо, +13…+15°C;

— ясное небо, +13…+15°C; Ужгород — малооблачно, до +17°C.

Таблица: погодные показатели по регионам

Регион Температура (днём) Осадки Ветер Киев +13…+15°C дождь 10–15 м/с Харьков +10…+12°C переменные до 18 м/с Одесса +13…+15°C дождь, туман до 20 м/с Львов +14…+16°C ясно слабый Днепр +12…+14°C возможен дождь умеренный

Как подготовиться к сегодняшней погоде

Погода в конце марта может быть коварной — утром солнце, а днём уже дождь. Вот несколько универсальных советов, чтобы чувствовать себя комфортно:

надевайте многослойную одежду;

возьмите с собой зонт или дождевик;

избегайте долгого пребывания на сквозняке;

используйте солнцезащитные очки в западных регионах;

водителям стоит быть особенно внимательными из-за возможной влажности на дорогах.

Полезные ресурсы для слежения за погодой

Чтобы не попасть под неожиданный ливень или не промахнуться с одеждой, рекомендуется регулярно проверять погоду по надёжным источникам:

Укргидрометцентр;

Метео.gov.ua;

Windy;

Sinoptik.ua;

мобильные приложения: Gismeteo, Meteoprog, Weather & Radar.

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