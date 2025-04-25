Геомагнитная активность остаётся в центре внимания украинцев, особенно на фоне недавней серии бурь, вызванной выбросами солнечной плазмы. Магнитная буря 26 апреля 2025 года снова возможна и специалисты вновь предупреждают о возможных магнитных колебаниях, связанных с нестабильным состоянием Солнца. Несмотря на постепенное снижение уровня возмущения, этот день всё ещё несёт потенциальную опасность для метеозависимых и людей с хроническими заболеваниями.

Если вы ощущаете усталость, головные боли, скачки давления или бессонницу — возможно, причина кроется не в погоде, а в активности Солнца. В этом материале от DNEWS вы найдёте точный прогноз на 26 апреля, узнаете, какой уровень магнитной бури зафиксирован и как справиться с её последствиями.

Прогноз геомагнитной активности на 26 апреля

По данным Лаборатории солнечной астрономии и международных космических агентств, сегодня, 26 апреля, наблюдается снижение интенсивности геомагнитной активности. После умеренной магнитной бури уровня G2, зафиксированной 25 апреля, планета постепенно выходит из зоны турбулентности.

На данный момент:

K-индекс колеблется в пределах 4–5 , что соответствует активной геомагнитной фазе , но не считается полноценной бурей.

колеблется в пределах , что соответствует , но не считается полноценной бурей. Вероятность повышения до уровня G1 (слабая буря) во второй половине дня остаётся умеренной (до 30%).

во второй половине дня остаётся умеренной (до 30%). Максимальная активность ожидается в интервале с 13:00 до 17:00 по киевскому времени.

Таким образом, день будет относительно спокойным, однако чувствительным людям всё же стоит соблюдать осторожность.

Причины повышенной солнечной активности

Сегодняшнее состояние магнитосферы — это результат цепочки вспышек класса M и C, произошедших на Солнце в период с 22 по 24 апреля. Эти всплески вызвали выбросы корональной массы, которые с опозданием доходят до Земли, вызывая магнитные возмущения.

Кроме того, в сторону нашей планеты всё ещё направлен солнечный ветер скоростью до 500 км/с, что удерживает магнитное поле в напряжённом состоянии.

Аналогичная ситуация может повториться в ближайшие 2–3 дня, поэтому врачи и синоптики рекомендуют следить за обновлениями прогнозов.

Как солнечная активность влияет на организм человека

Даже при умеренном уровне активности возможны физиологические и эмоциональные изменения. Самые распространённые симптомы:

Головные боли и чувство давления в висках

Повышенная утомляемость и сонливость

Нарушения сна

Раздражительность, тревожность, перепады настроения

Снижение концентрации внимания

Перебои в работе сердца

Такие симптомы особенно часто проявляются у гипертоников, людей с ВСД, неврозами и проблемами с щитовидной железой. Также в группу риска входят пожилые, беременные и дети.

Рекомендации метеочувствительным на 26 апреля

Сегодня желательно придерживаться мягкого режима. Даже при снижении геомагнитной активности организму нужно время на восстановление. Следуйте простым, но эффективным советам:

Откажитесь от кофе и алкоголя

Пейте чистую воду и травяные чаи (мелисса, мята, пустырник)

Уменьшите нагрузку — как физическую, так и информационную

Избегайте конфликтов и стрессов

Постарайтесь лечь спать не позже 22:00

Полезны лёгкие прогулки, йога, дыхательные практики и расслабляющие ванны с морской солью. Если есть возможность — устройте себе цифровой детокс хотя бы на несколько часов.

Поддержка с помощью витаминов и природных средств

Для стабилизации состояния можно использовать натуральные добавки:

Магний B6 — снимает нервное напряжение и улучшает сон

— снимает нервное напряжение и улучшает сон Витамин D и группы B — поддерживают работу мозга и сосудов

— поддерживают работу мозга и сосудов Пустырник, валериана, боярышник — нормализуют сердечный ритм

— нормализуют сердечный ритм Ароматерапия с маслами лаванды, апельсина, иланг-иланга

Если вы принимаете постоянные препараты, не меняйте дозировку без консультации врача.

Что делать при ухудшении самочувствия

Если самочувствие резко ухудшилось:

Сядьте или прилягте, закройте глаза

Постарайтесь глубоко дышать и расслабить мышцы

Проветрите помещение или выйдите на свежий воздух

Измерьте давление, пульс, запишите показатели

Сообщите близким и при необходимости вызовите врача

Не игнорируйте тревожные симптомы. Особенно важно следить за состоянием пожилых и детей.

Когда буря окончательно утихнет

По прогнозам, 27–28 апреля уровень геомагнитной активности продолжит снижаться. Если новых солнечных вспышек не произойдёт, то к началу следующей недели магнитное поле стабилизируется. Однако специалисты не исключают повторных возмущений — период солнечного максимума продолжается.

Следить за точной геомагнитной обстановкой можно с помощью:

Приложений: SpaceWeatherLive, Магнитные бури, Aurora Forecast

Сайтов: NOAA, SWPC, Гелиофизическая служба Украины

26 апреля — день перехода к спокойствию

Сегодняшний день — это переходный период между всплесками активности и её снижением. Магнитная буря 26 апреля 2025 постепенно спадает, но остаётся в зоне настороженности.

Тем, кто чувствует влияние космической погоды, стоит бережно относиться к себе. Отдых, сбалансированное питание, вода, покой и поддержка близких — самые эффективные средства в такие периоды.

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