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Кто больше всего отменяет и задерживает рейсы в 2025 году? Какие авиакомпании страдают от проблем с рейсами и как получить компенсацию.
Кто больше всего отменяет и задерживает рейсы в 2025 году? Какие авиакомпании страдают от проблем с рейсами и как получить компенсацию.
Общество
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Какие авиакомпании больше всего задерживают и отменяют рейсы в 2025 году

В 2025 году многие европейские авиапассажиры столкнулись с проблемами из-за задержек и отмен рейсов. Несмотря на улучшения, ситуация все еще остается сложной. DNEWS рассмотрит, какие авиакомпании имеют наибольшее количество проблем с рейсами и как это повлияло на пассажиров.

Отмены рейсов: кто демонстрирует худшие результаты

Отмены рейсов — серьезная проблема для пассажиров. В 2025 году наибольшее количество отмен в период с января по май зафиксировано у следующих авиакомпаний:

  • KLM — 2 760 отмененных рейсов.
  • British Airways — 1 763 отмены.
  • Lufthansa — 1 757 отмененных рейсов.

Однако, если смотреть на процент отмененных рейсов, Finnair лидирует с 3,35% от всех рейсов (более 43 000 рейсов). За ней идут KLM (2,04%) и British Airways (1,58%).

Также стоит отметить, что новые авиакомпании, такие как ITA (Италия), продемонстрировали хорошие результаты, отменив всего один рейс. Хорошие результаты показали и Turkish Airlines и LOT Polish Airlines с минимальным количеством отмен.

Задержки рейсов: кто на дне рейтинга

Португальская авиакомпания Tap имеет самый высокий процент задержанных рейсов. В первые пять месяцев 2025 года 37% рейсов этой компании задерживались более чем на 15 минут.

Ryanair и EasyJet имеют большое количество задержек. Ryanair задержала 77 000 рейсов, а EasyJet — 26 600. Но эти компании выполняют намного больше рейсов, чем крупные перевозчики. Это снижает процент задержек в их случае.

Почему увеличились задержки

Количество задержек выросло на 54% по сравнению с 2024 годом. Пострадали 16% всех рейсов крупнейших европейских авиакомпаний. Причины задержек — суровая погода, такие как сильные штормы и снегопады, особенно в Ирландии, Великобритании и Германии. Также в апреле произошло массовое отключение электроэнергии в Испании, Португалии и на юго-западе Франции, что повлияло на работу аэропортов.

Кроме того, в 2025 году авиаперевозки увеличились на 3,7%. Это привело к дополнительной нагрузке на системы управления воздушным движением и инфраструктуру аэропортов. Это стало причиной увеличения заторов и задержек.

Какую компенсацию можно получить за задержки и отмены рейсов

Пассажиры, чьи рейсы задержаны на более чем три часа, могут получить компенсацию. Размер компенсации зависит от расстояния полета:

  • 250 евро за рейсы до 1 500 км.
  • 400 евро за рейсы более 1 500 км в пределах ЕС или 1 500-3 500 км на международных маршрутах.
  • 600 евро за рейсы более 3 500 км.

Однако в случае чрезвычайных обстоятельств, таких как погодные условия или забастовки, компенсация не предоставляется. Но авиакомпании обязаны помочь пассажирам альтернативными решениями, такими как изменение маршрута или размещение в гостинице.

Изменения в праве на компенсацию в ЕС

Новые изменения в праве на компенсацию пассажиров подверглись критике. Согласно новым предложениям, порог для получения компенсации может быть увеличен с трех до пяти часов для рейсов длиной от 1 500 до 3 500 км и до девяти часов для рейсов более 3 500 км. Компенсация также может быть снижена.

Если изменения будут приняты, 75% до 85% требований о компенсации могут быть отклонены. Этот шаг вызвал критику со стороны таких организаций, как FlightRight и BEUC.

В 2025 году количество отмен рейсов уменьшилось, но число задержек увеличилось. Пассажиры могут рассчитывать на компенсацию, если рейс задержан на три часа и более. Однако изменения в законодательстве могут существенно снизить их количество. Важно быть осведомленным о своих правах и возможностях, если рейс отменяется или задерживается.

Ранее мы писали о том, что Ryanair с 12 июня 2025 ввела штраф в 500 евро для нарушителей на борту.

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