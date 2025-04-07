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Общество
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Какие автомобили реже всего останавливает полиция в Украине: ответ патрульного

Какие автомобили реже всего останавливает полиция в Украине: ответ патрульного

Большинство водителей не сильно радуются ситуациям, когда их останавливает полиция. В то же время некоторые из них умудряются долгое время не попадать в поле зрения правоохранителей на дороге.

Как оказалось, работники полиции имеют тенденцию реже останавливать отдельные категории автомобилей. Опытный патрульный поделился с сайтом «SUV News», какие именно авто его коллеги останавливают реже всего.

Новые недорогие автомобили

Люди, которые недавно приобрели бюджетные авто, обычно бережно относятся к своим расходам и стремятся не нарушать правила дорожного движения, управляя осторожно.

«По статистике, водители таких авто более дисциплинированы и реже нарушают ПДД. Полиция знает это, поэтому часто пропускает их мимо внимания, не желая тратить на них время», – рассказал полицейский.

Семейные минивэны и универсалы

Среди водителей, которые перевозят семью, редко встречаются любители рискованной езды. Обычно владельцы таких автомобилей предпочитают спокойное управление без опасных маневров.

Служебные или корпоративные машины

Патрульный отметил, что водители за работой обычно соблюдают правила, ведь не хотят не только штрафа, но и неприятностей на работе. Поэтому такие автомобили редко привлекают внимание полиции.

Авто чиновников

Опытный инспектор признает, что его коллеги неохотно имеют дело с напыщенными чиновниками, которые имеют влиятельные связи и способны усложнить жизнь правоохранителям. Если на машине есть специальный пропуск или признаки принадлежности к высокопоставленному чиновнику, такое авто могут просто проигнорировать, если нарушение ПДД незначительное.

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