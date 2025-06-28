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Июль 2025 года в Украине будет наполнен праздниками и выходными днями, от Дня ПВО до Всемирного дня спасателя.
Июль 2025 года в Украине будет наполнен праздниками и выходными днями, от Дня ПВО до Всемирного дня спасателя.
Общество
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Какие праздники и выходные в июле 2025 в Украине

Июль 2025 года в Украине будет насыщен важными событиями, которые не только повлияют на календарь выходных, но и подарят множество ярких праздников. В этот месяц украинцы отметят ряд государственных, профессиональных и международных праздников. Из-за военного положения в стране будут действовать определённые ограничения, но тем не менее, июль остаётся интересным месяцем для граждан, предлагая моменты отдыха и праздников. Все праздники — в статье DNEWS.

Важные праздники и выходные в июле 2025 года

Июль 2025 года — это не только середина лета, но и месяц с большим количеством праздников. В этом году будут отмечаться как традиционные государственные праздники, так и профессиональные и международные даты. Важно, что выходные в июле в Украине сохранятся, несмотря на условия военного положения. Какие именно праздники ожидают украинцев в этом месяце, и как будет выглядеть календарь работы и отдыха — читайте дальше.

Основные государственные праздники в июле

В июле украинцы будут отмечать значимые государственные праздники, такие как День ПВО Вооружённых Сил Украины и День Украинской Государственности. Эти даты отражают важные события в истории страны, связанные с её обороноспособностью и независимостью.

Кроме того, в этот месяц предстоит отметить такие события, как День крещения Руси, который также является важной частью культурной и исторической идентичности Украины. Праздники, связанные с военной темой, не менее значимы, так как они напоминают о вкладе всех военнослужащих в защиту родной страны.

День войск ПВО Вооружённых Сил Украины

7 июля — это день, когда Украина отмечает День войск ПВО Вооружённых Сил Украины. Этот день посвящён тем, кто служит в силах противовоздушной обороны, защищая страну от воздушных угроз. В этот день можно выразить благодарность всем, кто стоит на страже неба.

День Военно-Морских Сил Украины

6 июля украинцы отмечают День Военно-Морских Сил Украины. Этот праздник подчёркивает важность военно-морского флота и его роли в охране национальных интересов на море. Праздник включает в себя мероприятия, посвящённые морским офицерам и всем, кто связан с морем и его защитой.

День Украинской Государственности

15 июля — один из главных праздников месяца, посвящённый Дню Украинской Государственности. В этот день отмечается историческая дата, символизирующая стремление Украины к независимости. В 2025 году этот праздник приобретает особое значение на фоне текущих событий и борьбы за сохранение территориальной целостности.

День Крещения Киевской Руси

День Крещения Киевской Руси, который также отмечается в июле, является важной датой для всей страны. Это день, когда Киевская Русь приняла христианство, что сыграло ключевую роль в формировании культуры и истории региона.

Профессиональные праздники июля

В июле также будет много профессиональных праздников, которые отмечают те, кто служит в различных сферах. Это день работников морского и речного флота, день рыбака, день миротворцев и другие. Каждый из этих праздников помогает подчеркнуть важность работы людей, которые ежедневно вносят свой вклад в развитие страны.

День рыбака

13 июля — в этот день отмечают все те, кто связан с рыболовством и морскими промыслами. Профессиональный праздник является данью уважения людям, которые занимаются этим трудным и ответственным делом.

День миротворца

15 июля в Украине будет праздноваться День миротворца, который является дани уважения тем, кто выполняет миссии по восстановлению мира в зонах конфликта. Праздник напоминает о важности поддержания мира и безопасности в международном сообществе.

Всемирный день энергетической независимости

10 июля будет отмечаться Всемирный день энергетической независимости, который напоминает о важности устойчивости энергетических систем стран мира.

Международные и необычные праздники

Кроме государственных и профессиональных, в июле есть и международные праздники, такие как День Луны, День металлурга, Всемирный день спасателя. Эти дни будут праздноваться не только в Украине, но и по всему миру, что позволяет углубиться в международную культуру и традиции.

Всемирный день Луны

20 июля — в этот день отмечается Всемирный день Луны. Это день, когда люди всего мира вспоминают о достижениях человечества в освоении космоса и о том, как Луна влияет на жизнь на Земле. Этот день — отличный повод задуматься о загадках космоса.

Всемирный день спасателя

31 июля — Всемирный день спасателя, который призван почтить труд тех, кто занимается спасением людей и оказанием помощи в чрезвычайных ситуациях. Этот день важен для того, чтобы напомнить о людях, которые рискуют своими жизнями ради других.

День борьбы с торговлей людьми

30 июля — день, посвящённый борьбе с торговлей людьми. Это день, когда мир в целом и Украина в частности, стремятся привлечь внимание к глобальной проблеме, бороться с которой необходимо на всех уровнях.

Выходные дни в июле 2025 года

Несмотря на военное положение, в июле 2025 года будет 8 выходных дней — суббот и воскресений. Это стандартные выходные, поскольку дополнительные выходные в условиях военного положения отменены.

Выходные дни в июле будут следующими:

  • 5 и 6 июля
  • 12 и 13 июля
  • 19 и 20 июля
  • 26 и 27 июля

Эти выходные станут временем для отдыха и семейных мероприятий, когда можно будет по-настоящему насладиться летом и расслабиться.

Полный список праздников на июль 2025 года

  • 1 июля — День государственного регистратора в Украине, День архитектуры Украины, День следователя
  • 2 июля — День налоговика, Международный день спортивного журналиста
  • 3 июля — День армейской авиации Сухопутных войск Вооружённых Сил Украины, День зенитных ракетных войск Воздушных Сил Украины, Всемирный день без полиэтиленовых пакетов
  • 4 июля — День судебного эксперта Украины, День Национальной полиции Украины
  • 5 июля — День освобождения города Краматорска от пророссийских террористов, День освобождения города Славянска от пророссийских террористов, Международный день Днепра, Всемирный день бикини
  • 6 июля — День Военно-Морских Сил Вооружённых Сил Украины, День работников морского и речного флота, Международный день поцелуев
  • 7 июля — День войск ПВО Вооружённых Сил Украины, День работника природно-заповедного дела, Международный день мира и любви
  • 10 июля — Всемирный день энергетической независимости, День Николы Теслы
  • 11 июля — Всемирный день народонаселения
  • 12 июля — Всемирный день бортпроводника
  • 13 июля — День рыбака, Международный день головоломки, Международный день горных пород, Всемирный день года
  • 14 июля — Международный день небинарных людей
  • 15 июля — День миротворца, День Украинской Государственности, День крещения Киевской Руси

Полный список праздников во второй половине июля 2025 года

  • 16 июля — День принятия Декларации о суверенитете Украины, День бухгалтера
  • 17 июля — День этнографа Украины
  • 18 июля — Международный день Нельсона Манделы
  • 19 июля — День тренера в Украине
  • 20 июля — Международный день Луны, День исследования космоса, День металлурга
  • 21 июля — День работников металлургической и горнодобывающей промышленности
  • 22 июля — День освобождения Северодонецка от пророссийских сепаратистов
  • 24 июля — День финансового работника в Украине, Всемирный день БДСМ
  • 25 июля — День системного администратора
  • 26 июля — День парашютиста
  • 27 июля — День медика, День работников торговли в Украине, Всемирный день бабушек, дедушек и пожилых людей
  • 29 июля — День чествования павших воинов Сил специальных операций (ССО) Вооружённых Сил Украины
  • 30 июля — Всемирный день борьбы с торговлей людьми, Всемирный день вышивки, Международный день дружбы
  • 31 июля — Международный день специалистов по внедрению цифровых технологий, Международный день спасателя, День рождения Гарри Поттера

Ранее мы писали о том, как отличить украинца от другой национальности: речь, менталитет, поведение.

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