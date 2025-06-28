Июль 2025 года в Украине будет насыщен важными событиями, которые не только повлияют на календарь выходных, но и подарят множество ярких праздников. В этот месяц украинцы отметят ряд государственных, профессиональных и международных праздников. Из-за военного положения в стране будут действовать определённые ограничения, но тем не менее, июль остаётся интересным месяцем для граждан, предлагая моменты отдыха и праздников. Все праздники — в статье DNEWS.
Важные праздники и выходные в июле 2025 года
Июль 2025 года — это не только середина лета, но и месяц с большим количеством праздников. В этом году будут отмечаться как традиционные государственные праздники, так и профессиональные и международные даты. Важно, что выходные в июле в Украине сохранятся, несмотря на условия военного положения. Какие именно праздники ожидают украинцев в этом месяце, и как будет выглядеть календарь работы и отдыха — читайте дальше.
Основные государственные праздники в июле
В июле украинцы будут отмечать значимые государственные праздники, такие как День ПВО Вооружённых Сил Украины и День Украинской Государственности. Эти даты отражают важные события в истории страны, связанные с её обороноспособностью и независимостью.
Кроме того, в этот месяц предстоит отметить такие события, как День крещения Руси, который также является важной частью культурной и исторической идентичности Украины. Праздники, связанные с военной темой, не менее значимы, так как они напоминают о вкладе всех военнослужащих в защиту родной страны.
День войск ПВО Вооружённых Сил Украины
7 июля — это день, когда Украина отмечает День войск ПВО Вооружённых Сил Украины. Этот день посвящён тем, кто служит в силах противовоздушной обороны, защищая страну от воздушных угроз. В этот день можно выразить благодарность всем, кто стоит на страже неба.
День Военно-Морских Сил Украины
6 июля украинцы отмечают День Военно-Морских Сил Украины. Этот праздник подчёркивает важность военно-морского флота и его роли в охране национальных интересов на море. Праздник включает в себя мероприятия, посвящённые морским офицерам и всем, кто связан с морем и его защитой.
День Украинской Государственности
15 июля — один из главных праздников месяца, посвящённый Дню Украинской Государственности. В этот день отмечается историческая дата, символизирующая стремление Украины к независимости. В 2025 году этот праздник приобретает особое значение на фоне текущих событий и борьбы за сохранение территориальной целостности.
День Крещения Киевской Руси
День Крещения Киевской Руси, который также отмечается в июле, является важной датой для всей страны. Это день, когда Киевская Русь приняла христианство, что сыграло ключевую роль в формировании культуры и истории региона.
Профессиональные праздники июля
В июле также будет много профессиональных праздников, которые отмечают те, кто служит в различных сферах. Это день работников морского и речного флота, день рыбака, день миротворцев и другие. Каждый из этих праздников помогает подчеркнуть важность работы людей, которые ежедневно вносят свой вклад в развитие страны.
День рыбака
13 июля — в этот день отмечают все те, кто связан с рыболовством и морскими промыслами. Профессиональный праздник является данью уважения людям, которые занимаются этим трудным и ответственным делом.
День миротворца
15 июля в Украине будет праздноваться День миротворца, который является дани уважения тем, кто выполняет миссии по восстановлению мира в зонах конфликта. Праздник напоминает о важности поддержания мира и безопасности в международном сообществе.
Всемирный день энергетической независимости
10 июля будет отмечаться Всемирный день энергетической независимости, который напоминает о важности устойчивости энергетических систем стран мира.
Международные и необычные праздники
Кроме государственных и профессиональных, в июле есть и международные праздники, такие как День Луны, День металлурга, Всемирный день спасателя. Эти дни будут праздноваться не только в Украине, но и по всему миру, что позволяет углубиться в международную культуру и традиции.
Всемирный день Луны
20 июля — в этот день отмечается Всемирный день Луны. Это день, когда люди всего мира вспоминают о достижениях человечества в освоении космоса и о том, как Луна влияет на жизнь на Земле. Этот день — отличный повод задуматься о загадках космоса.
Всемирный день спасателя
31 июля — Всемирный день спасателя, который призван почтить труд тех, кто занимается спасением людей и оказанием помощи в чрезвычайных ситуациях. Этот день важен для того, чтобы напомнить о людях, которые рискуют своими жизнями ради других.
День борьбы с торговлей людьми
30 июля — день, посвящённый борьбе с торговлей людьми. Это день, когда мир в целом и Украина в частности, стремятся привлечь внимание к глобальной проблеме, бороться с которой необходимо на всех уровнях.
Выходные дни в июле 2025 года
Несмотря на военное положение, в июле 2025 года будет 8 выходных дней — суббот и воскресений. Это стандартные выходные, поскольку дополнительные выходные в условиях военного положения отменены.
Выходные дни в июле будут следующими:
- 5 и 6 июля
- 12 и 13 июля
- 19 и 20 июля
- 26 и 27 июля
Эти выходные станут временем для отдыха и семейных мероприятий, когда можно будет по-настоящему насладиться летом и расслабиться.
Полный список праздников на июль 2025 года
- 1 июля — День государственного регистратора в Украине, День архитектуры Украины, День следователя
- 2 июля — День налоговика, Международный день спортивного журналиста
- 3 июля — День армейской авиации Сухопутных войск Вооружённых Сил Украины, День зенитных ракетных войск Воздушных Сил Украины, Всемирный день без полиэтиленовых пакетов
- 4 июля — День судебного эксперта Украины, День Национальной полиции Украины
- 5 июля — День освобождения города Краматорска от пророссийских террористов, День освобождения города Славянска от пророссийских террористов, Международный день Днепра, Всемирный день бикини
- 6 июля — День Военно-Морских Сил Вооружённых Сил Украины, День работников морского и речного флота, Международный день поцелуев
- 7 июля — День войск ПВО Вооружённых Сил Украины, День работника природно-заповедного дела, Международный день мира и любви
- 10 июля — Всемирный день энергетической независимости, День Николы Теслы
- 11 июля — Всемирный день народонаселения
- 12 июля — Всемирный день бортпроводника
- 13 июля — День рыбака, Международный день головоломки, Международный день горных пород, Всемирный день года
- 14 июля — Международный день небинарных людей
- 15 июля — День миротворца, День Украинской Государственности, День крещения Киевской Руси
Полный список праздников во второй половине июля 2025 года
- 16 июля — День принятия Декларации о суверенитете Украины, День бухгалтера
- 17 июля — День этнографа Украины
- 18 июля — Международный день Нельсона Манделы
- 19 июля — День тренера в Украине
- 20 июля — Международный день Луны, День исследования космоса, День металлурга
- 21 июля — День работников металлургической и горнодобывающей промышленности
- 22 июля — День освобождения Северодонецка от пророссийских сепаратистов
- 24 июля — День финансового работника в Украине, Всемирный день БДСМ
- 25 июля — День системного администратора
- 26 июля — День парашютиста
- 27 июля — День медика, День работников торговли в Украине, Всемирный день бабушек, дедушек и пожилых людей
- 29 июля — День чествования павших воинов Сил специальных операций (ССО) Вооружённых Сил Украины
- 30 июля — Всемирный день борьбы с торговлей людьми, Всемирный день вышивки, Международный день дружбы
- 31 июля — Международный день специалистов по внедрению цифровых технологий, Международный день спасателя, День рождения Гарри Поттера
Ранее мы писали о том, как отличить украинца от другой национальности: речь, менталитет, поведение.