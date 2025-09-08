Каждую осень миллионы пользователей и экспертов с нетерпением следят за новинками Apple. Компания традиционно проводит масштабную презентацию, на которой задаёт тренды в мире технологий. В этом материале от DNEWS подробно разбираем, какие устройства покажут 9 сентября 2025 года, где смотреть трансляцию, и какие сюрпризы подготовлены для фанатов Apple.

Где и как будет проходить мероприятие

Apple уже много лет превращает презентации своих продуктов в режиссёрские мини-фильмы с высоким качеством съёмки и чётким сценарием. С 2020 года компания перешла на формат предзаписанных видео, снятых на территории футуристического кампуса Apple Park в Купертино.

Смотреть прямую трансляцию можно будет двумя способами:

через официальный сайт на странице Apple Events

через официальный YouTube-канал Apple

На сцене, как всегда, появятся генеральный директор Тим Кук и топ-менеджеры различных подразделений. После основной части презентации журналисты получат доступ к новым устройствам в демозоне.

Длительность трансляции — около 1,5–2 часов.

Подтверждённая дата и время трансляции

Компания Apple официально подтвердила, что осенняя презентация состоится 9 сентября 2025 года. Начало — в 10:00 по тихоокеанскому времени. Это соответствует:

20:00 по времени Киева

Ожидается, что мероприятие будет насыщенным, как и в предыдущие годы, когда презентации длились до двух часов.

Get ready for an awe dropping #AppleEvent on Tuesday, September 9! pic.twitter.com/uAcYp2RLMM — Tim Cook (@tim_cook) August 26, 2025

Обновлённая линейка iPhone 17

Главное внимание, как всегда, приковано к новым iPhone. В этом году компания представит сразу четыре модели:

iPhone 17 — базовая модель

— базовая модель iPhone 17 Pro — продвинутая версия

— продвинутая версия iPhone 17 Pro Max — флагман с максимальной камерой

— флагман с максимальной камерой iPhone 17 Air — ультратонкий вариант, ориентированный на эстетику

Все модели получат:

дисплеи с частотой обновления 120 Гц (ProMotion)

новые чипы A19 и A19 Pro

и повышенную энергоэффективность

улучшенную теплопроводимость

iPhone 17 Pro и Pro Max также будут оснащены 48 Мп телефотообъективом, фронтальной камерой 24 Мп и улучшенными режимами съёмки в условиях низкой освещённости. Подробности о линейке появятся на официальной странице iPhone.

Что нового в Apple Watch

Компания также планирует представить обновления в линейке носимых устройств:

Apple Watch Series 11

Apple Watch Ultra 3

Основные изменения коснутся:

новых OLED-дисплеев с высокой яркостью

расширенных сенсоров для здоровья

увеличенного времени автономной работы

дополнительной интеграции с Apple Fitness+

Также ожидается улучшенное отслеживание сна, дыхания, уровня стресса и новый режим адаптивных тренировок. Новые часы будут подробнее представлены на официальной странице Apple Watch.

Третье поколение AirPods Pro

AirPods Pro 3 станут важным шагом вперёд в направлении не только звука, но и биометрических функций. Среди ожидаемых улучшений:

повышенное качество звука и более чёткое шумоподавление

встроенные датчики для измерения температуры тела

эргономичный кейс с возможностью отображения информации

Ожидается также поддержка адаптивного звука и новая прошивка, которая будет интегрироваться с системой iOS 26. Подробнее — на странице AirPods.

Презентация iOS 26 и платформы Apple Intelligence

Ключевым элементом программы станет презентация новой версии операционной системы iOS 26, а также дебют платформы Apple Intelligence — флагманского искусственного интеллекта, встроенного в экосистему Apple.

iOS 26 принесёт:

персонализированные уведомления

интеллектуальные сценарии и автоматизации

обновлённые виджеты и элементы управления

Платформа Apple Intelligence будет интегрирована в:

iOS (iPhone)

iPadOS (планшеты)

macOS (ноутбуки и ПК)

watchOS (умные часы)

Среди функций AI:

локальная обработка информации (без отправки в облако)

защита данных по принципу «приватность по умолчанию»

голосовые и текстовые подсказки в реальном времени

адаптация интерфейса под поведение пользователя

Ожидается, что подробности появятся на странице iOS (обновление к моменту выхода iOS 26).

Возможные сюрпризы и концептуальные анонсы

По традиции, Apple может представить и неожиданные новинки, среди которых:

новые iPad с тонкими рамками

обновлённые аксессуары MagSafe

редизайн интерфейса Apple TV

усовершенствования для «умного дома» с поддержкой HomeKit

инновации в области AR и XR-гарнитур (возможно, расширение линейки Vision Pro)

Также Apple может поделиться новыми данными о своих экологических инициативах: уменьшении углеродного следа, использовании переработанных материалов и внедрении безотходных производств.

Презентация Apple 9 сентября 2025 года станет не просто демонстрацией новых устройств, а вектором развития всей цифровой экосистемы бренда. iPhone 17, iOS 26, Apple Watch и AI — это лишь часть амбиций Apple в сфере персонализированных технологий.

Следить за презентацией стоит каждому, кто интересуется будущим цифрового мира. Компания, как всегда, готовит больше, чем просто обновлённые гаджеты — она формирует то, каким будет наше взаимодействие с технологиями завтра.

