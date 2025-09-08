Понедельник, 8 сентября, 2025
Презентация Apple 9 сентября 2025 года раскроет новинки iPhone 17, iOS 26, часы, AirPods и новую AI-систему с акцентом на безопасность.
Какие устройства и технологии Apple представит 9 сентября 2025: вся программа презентации, где и во сколько смотреть онлайн трансляцию

Каждую осень миллионы пользователей и экспертов с нетерпением следят за новинками Apple. Компания традиционно проводит масштабную презентацию, на которой задаёт тренды в мире технологий. В этом материале от DNEWS подробно разбираем, какие устройства покажут 9 сентября 2025 года, где смотреть трансляцию, и какие сюрпризы подготовлены для фанатов Apple.

Где и как будет проходить мероприятие

Apple уже много лет превращает презентации своих продуктов в режиссёрские мини-фильмы с высоким качеством съёмки и чётким сценарием. С 2020 года компания перешла на формат предзаписанных видео, снятых на территории футуристического кампуса Apple Park в Купертино.

Смотреть прямую трансляцию можно будет двумя способами:

На сцене, как всегда, появятся генеральный директор Тим Кук и топ-менеджеры различных подразделений. После основной части презентации журналисты получат доступ к новым устройствам в демозоне.

Длительность трансляции — около 1,5–2 часов.

Подтверждённая дата и время трансляции

Компания Apple официально подтвердила, что осенняя презентация состоится 9 сентября 2025 года. Начало — в 10:00 по тихоокеанскому времени. Это соответствует:

  • 20:00 по времени Киева

Ожидается, что мероприятие будет насыщенным, как и в предыдущие годы, когда презентации длились до двух часов.

Обновлённая линейка iPhone 17

Главное внимание, как всегда, приковано к новым iPhone. В этом году компания представит сразу четыре модели:

  • iPhone 17 — базовая модель
  • iPhone 17 Pro — продвинутая версия
  • iPhone 17 Pro Max — флагман с максимальной камерой
  • iPhone 17 Air — ультратонкий вариант, ориентированный на эстетику

Все модели получат:

  • дисплеи с частотой обновления 120 Гц (ProMotion)
  • новые чипы A19 и A19 Pro
  • повышенную энергоэффективность
  • улучшенную теплопроводимость

iPhone 17 Pro и Pro Max также будут оснащены 48 Мп телефотообъективом, фронтальной камерой 24 Мп и улучшенными режимами съёмки в условиях низкой освещённости. Подробности о линейке появятся на официальной странице iPhone.

Что нового в Apple Watch

Компания также планирует представить обновления в линейке носимых устройств:

  • Apple Watch Series 11
  • Apple Watch Ultra 3

Основные изменения коснутся:

  • новых OLED-дисплеев с высокой яркостью
  • расширенных сенсоров для здоровья
  • увеличенного времени автономной работы
  • дополнительной интеграции с Apple Fitness+

Также ожидается улучшенное отслеживание сна, дыхания, уровня стресса и новый режим адаптивных тренировок. Новые часы будут подробнее представлены на официальной странице Apple Watch.

Третье поколение AirPods Pro

AirPods Pro 3 станут важным шагом вперёд в направлении не только звука, но и биометрических функций. Среди ожидаемых улучшений:

  • повышенное качество звука и более чёткое шумоподавление
  • встроенные датчики для измерения температуры тела
  • эргономичный кейс с возможностью отображения информации

Ожидается также поддержка адаптивного звука и новая прошивка, которая будет интегрироваться с системой iOS 26. Подробнее — на странице AirPods.

Презентация iOS 26 и платформы Apple Intelligence

Ключевым элементом программы станет презентация новой версии операционной системы iOS 26, а также дебют платформы Apple Intelligence — флагманского искусственного интеллекта, встроенного в экосистему Apple.

iOS 26 принесёт:

  • персонализированные уведомления
  • интеллектуальные сценарии и автоматизации
  • обновлённые виджеты и элементы управления

Платформа Apple Intelligence будет интегрирована в:

  • iOS (iPhone)
  • iPadOS (планшеты)
  • macOS (ноутбуки и ПК)
  • watchOS (умные часы)

Среди функций AI:

  • локальная обработка информации (без отправки в облако)
  • защита данных по принципу «приватность по умолчанию»
  • голосовые и текстовые подсказки в реальном времени
  • адаптация интерфейса под поведение пользователя

Ожидается, что подробности появятся на странице iOS (обновление к моменту выхода iOS 26).

Возможные сюрпризы и концептуальные анонсы

По традиции, Apple может представить и неожиданные новинки, среди которых:

  • новые iPad с тонкими рамками
  • обновлённые аксессуары MagSafe
  • редизайн интерфейса Apple TV
  • усовершенствования для «умного дома» с поддержкой HomeKit
  • инновации в области AR и XR-гарнитур (возможно, расширение линейки Vision Pro)

Также Apple может поделиться новыми данными о своих экологических инициативах: уменьшении углеродного следа, использовании переработанных материалов и внедрении безотходных производств.

Презентация Apple 9 сентября 2025 года станет не просто демонстрацией новых устройств, а вектором развития всей цифровой экосистемы бренда. iPhone 17, iOS 26, Apple Watch и AI — это лишь часть амбиций Apple в сфере персонализированных технологий.

Следить за презентацией стоит каждому, кто интересуется будущим цифрового мира. Компания, как всегда, готовит больше, чем просто обновлённые гаджеты — она формирует то, каким будет наше взаимодействие с технологиями завтра.

Ранее мы писали о том, что Apple разрабатывает настольного робота-компаньона с Siri.

