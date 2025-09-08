Каждую осень миллионы пользователей и экспертов с нетерпением следят за новинками Apple. Компания традиционно проводит масштабную презентацию, на которой задаёт тренды в мире технологий. В этом материале от DNEWS подробно разбираем, какие устройства покажут 9 сентября 2025 года, где смотреть трансляцию, и какие сюрпризы подготовлены для фанатов Apple.
Где и как будет проходить мероприятие
Apple уже много лет превращает презентации своих продуктов в режиссёрские мини-фильмы с высоким качеством съёмки и чётким сценарием. С 2020 года компания перешла на формат предзаписанных видео, снятых на территории футуристического кампуса Apple Park в Купертино.
Смотреть прямую трансляцию можно будет двумя способами:
- через официальный сайт на странице Apple Events
- через официальный YouTube-канал Apple
На сцене, как всегда, появятся генеральный директор Тим Кук и топ-менеджеры различных подразделений. После основной части презентации журналисты получат доступ к новым устройствам в демозоне.
Длительность трансляции — около 1,5–2 часов.
Подтверждённая дата и время трансляции
Компания Apple официально подтвердила, что осенняя презентация состоится 9 сентября 2025 года. Начало — в 10:00 по тихоокеанскому времени. Это соответствует:
- 20:00 по времени Киева
Ожидается, что мероприятие будет насыщенным, как и в предыдущие годы, когда презентации длились до двух часов.
Обновлённая линейка iPhone 17
Главное внимание, как всегда, приковано к новым iPhone. В этом году компания представит сразу четыре модели:
- iPhone 17 — базовая модель
- iPhone 17 Pro — продвинутая версия
- iPhone 17 Pro Max — флагман с максимальной камерой
- iPhone 17 Air — ультратонкий вариант, ориентированный на эстетику
Все модели получат:
- дисплеи с частотой обновления 120 Гц (ProMotion)
- новые чипы A19 и A19 Pro
- повышенную энергоэффективность
- улучшенную теплопроводимость
iPhone 17 Pro и Pro Max также будут оснащены 48 Мп телефотообъективом, фронтальной камерой 24 Мп и улучшенными режимами съёмки в условиях низкой освещённости. Подробности о линейке появятся на официальной странице iPhone.
Что нового в Apple Watch
Компания также планирует представить обновления в линейке носимых устройств:
- Apple Watch Series 11
- Apple Watch Ultra 3
Основные изменения коснутся:
- новых OLED-дисплеев с высокой яркостью
- расширенных сенсоров для здоровья
- увеличенного времени автономной работы
- дополнительной интеграции с Apple Fitness+
Также ожидается улучшенное отслеживание сна, дыхания, уровня стресса и новый режим адаптивных тренировок. Новые часы будут подробнее представлены на официальной странице Apple Watch.
Третье поколение AirPods Pro
AirPods Pro 3 станут важным шагом вперёд в направлении не только звука, но и биометрических функций. Среди ожидаемых улучшений:
- повышенное качество звука и более чёткое шумоподавление
- встроенные датчики для измерения температуры тела
- эргономичный кейс с возможностью отображения информации
Ожидается также поддержка адаптивного звука и новая прошивка, которая будет интегрироваться с системой iOS 26. Подробнее — на странице AirPods.
Презентация iOS 26 и платформы Apple Intelligence
Ключевым элементом программы станет презентация новой версии операционной системы iOS 26, а также дебют платформы Apple Intelligence — флагманского искусственного интеллекта, встроенного в экосистему Apple.
iOS 26 принесёт:
- персонализированные уведомления
- интеллектуальные сценарии и автоматизации
- обновлённые виджеты и элементы управления
Платформа Apple Intelligence будет интегрирована в:
- iOS (iPhone)
- iPadOS (планшеты)
- macOS (ноутбуки и ПК)
- watchOS (умные часы)
Среди функций AI:
- локальная обработка информации (без отправки в облако)
- защита данных по принципу «приватность по умолчанию»
- голосовые и текстовые подсказки в реальном времени
- адаптация интерфейса под поведение пользователя
Ожидается, что подробности появятся на странице iOS (обновление к моменту выхода iOS 26).
Возможные сюрпризы и концептуальные анонсы
По традиции, Apple может представить и неожиданные новинки, среди которых:
- новые iPad с тонкими рамками
- обновлённые аксессуары MagSafe
- редизайн интерфейса Apple TV
- усовершенствования для «умного дома» с поддержкой HomeKit
- инновации в области AR и XR-гарнитур (возможно, расширение линейки Vision Pro)
Также Apple может поделиться новыми данными о своих экологических инициативах: уменьшении углеродного следа, использовании переработанных материалов и внедрении безотходных производств.
Презентация Apple 9 сентября 2025 года станет не просто демонстрацией новых устройств, а вектором развития всей цифровой экосистемы бренда. iPhone 17, iOS 26, Apple Watch и AI — это лишь часть амбиций Apple в сфере персонализированных технологий.
Следить за презентацией стоит каждому, кто интересуется будущим цифрового мира. Компания, как всегда, готовит больше, чем просто обновлённые гаджеты — она формирует то, каким будет наше взаимодействие с технологиями завтра.
Ранее мы писали о том, что Apple разрабатывает настольного робота-компаньона с Siri.