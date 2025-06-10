15-й лунный день — один из самых напряжённых и противоречивых периодов в лунном календаре. Он не просто насыщен символизмом, но и реально влияет на энергетическое состояние человека. 11 июня 2025 года в 12:00 — пик этого непростого дня. В этот момент Луна будет находиться в знаке Стрельца на 21°17′ при полной освещённости, но её сила считается слабой. Это создаёт обманчивое ощущение ясности, в то время как внутри нарастает хаос. Люди становятся внушаемыми, подверженными лени, соблазнам и эмоциональным всплескам. Считается, что в этот день пробуждается «астральный змей» — проекция тёмной стороны натуры. Чтобы не попасть в ловушку собственных слабостей, важно точно знать, какие запреты существуют в этот день и как безопасно пройти сквозь энергетический вихрь 15-х лунных суток, о чем рассказывается в статье DNEWS.

Общие астрологические характеристики дня

С 21:02 10 июня и до 22:04 11 июня активен 15-й лунный день. Несмотря на то что луна полностью освещена (100%), астрологи оценивают её силу как слабую. На фоне визуального полнолуния возникает ложная уверенность, но внутреннее равновесие легко теряется.

Луна в этот день проходит через знак Стрельца, что добавляет эмоционального всплеска и стремления к свободе. Однако при слабой лунной энергии это может привести к вспыльчивости и поспешным решениям. Азимут Луны составляет 328.0°, высота — -65.1°. Лунный закат произойдёт в 04:03, а восход — в 22:04.

Символы дня и их значение

Символами 15-го лунного дня являются змей, шакал и человек-борец с нечистью — эурван. Последний представляет идею внутренней борьбы с тьмой и искушениями, миссию очищения пространства от низких вибраций. Эти архетипы указывают на необходимость сосредоточения на внутренней дисциплине.

Энергетический фон и влияние Аримана

День находится под покровительством сатанинского аспекта — духа плоти Аримана, или Ангро-Майнью. Это время, когда человек легко поддаётся внушению, искушениям и собственной лени. Неудивительно, что многие в этот день совершают поступки, о которых потом сожалеют.

Основные запреты на 15 лунный день

Энергетика этого дня диктует строгие правила поведения. Их соблюдение поможет избежать проблем в личной жизни, здоровье и эмоциональном фоне.

Перед тем как перейти к более конкретным ограничениям, важно понимать: любое проявление слабости — физической или духовной — может быть усилено многократно. Поэтому особое внимание стоит уделить осознанности и самоконтролю.

Запрет на плотские удовольствия

Этот день категорически не подходит для интимных связей, удовольствий и любых форм гедонизма. Энергия Аримана и пробуждённого внутреннего змея способна разрушить тонкое тело человека, особенно если он предаётся лени, страстям и наслаждениям.

Запрет на конфликты и агрессию

Ссоры в этот день — особенно разрушительны. Они не только несут негатив в отношения, но и запускают длинные циклы негатива. Даже незначительная размолвка может перерасти в длительную вражду. Символически это день шакала — существа, питающегося падалью, то есть остатками чужой энергии.

Запрет на медицинские вмешательства

Хирургические операции и любые процедуры, связанные с физическим вмешательством, лучше отложить. В этот день организм уязвим, особенно поджелудочная железа и диафрагма. Нарушения этих органов могут перейти в хронические формы.

Запрет на употребление яблок и тяжёлой пищи

Не рекомендуется употреблять яблоки — они активируют змеиную природу человека. Также стоит отказаться от мяса, молочных продуктов, сладкого и алкоголя. Лучше всего подходят острые, горячие и постные блюда.

Что разрешено и рекомендуется делать в этот день

Хотя день считается опасным, он также предлагает возможности для духовного роста, очищения и укрепления воли. Следуя определённым практикам, можно не только избежать негативных последствий, но и выйти на новый уровень внутренней силы.

Перед тем как приступить к конкретным рекомендациям, стоит настроиться на внутреннюю работу: день требует максимального самоанализа и трезвого взгляда на собственную природу.

Рекомендации по питанию

Полезно есть калину — она помогает укрепить память, очищает сознание и гармонизирует внутренние энергии. Также рекомендованы блюда японской кухни, ячмень, бобовые. Еда должна быть горячей, без избытка соли и сахара.

Духовные практики и аскеза

Медитации, пост, йога, дыхательные практики помогут справиться с внутренним напряжением. Аскетизм не означает отказ от всего — он заключается в сознательном ограничении и упорядочивании мыслей и действий.

Благотворительность и защита справедливости

День благоприятен для действий в защиту справедливости. Помощь нуждающимся, защита слабых, искренняя поддержка — всё это усиливает светлую сторону личности и нейтрализует влияние змея.

Толкование снов и знаков 15 лунного дня

Сны, приснившиеся в ночь с 10 на 11 июня, считаются вещими. Они указывают на события, которые произойдут в течение ближайшего месяца.

Позитивные знаки и символы

Если вам приснилась собака — даже лающая — это добрый знак. Он указывает на верность, защиту и внутреннюю стойкость. Собака символизирует готовность встретить трудности во всеоружии.

Негативные знаки и символы

Плохим предзнаменованием является ссора во сне. Это может означать грядущий конфликт, энергетическое истощение или уязвимость к внешним нападкам. Если увидели змею — будьте особенно внимательны к своему поведению.

Медицинский аспект дня

Физиологически 15-й лунный день затрагивает поджелудочную железу и диафрагму. Это органы, на которые может повлиять нестабильное эмоциональное состояние и переедание. Поэтому стоит соблюдать умеренность и избегать физических перегрузок.

Поддерживающие процедуры

Лёгкие дыхательные практики, прогревание области диафрагмы, расслабляющий массаж — всё это поможет поддержать организм. Также благоприятны прогулки на свежем воздухе в утренние часы.

Чего следует избегать

Нельзя перегружать тело тяжёлыми упражнениями, холодом, лекарствами без острой необходимости. День подходит для отдыха и ментальной настройки, но не для экспериментов со здоровьем.

Люди, рождённые 11 июня 2025 года

Рождённые в этот день люди будут обладать ярко выраженной змеиной натурой. Их внутренний мир будет насыщен страстями, желаниями и искушениями. Они будут влюбчивы, чувствительны и подвержены эмоциональным всплескам.

Судьба и характер

Такие личности часто страдают от собственной чувствительности. В то же время они обладают огромной энергетикой и талантом влиять на окружающих. При правильной работе над собой они способны к духовной трансформации и даже целительству.

Камни и талисманы дня

Агат, морион и гагат — камни, поддерживающие энергетический баланс и защищающие от влияния змея. Их ношение поможет стабилизировать эмоции и усилить волю.

Астрономические данные на 11 июня 2025

Лунный день: 15-й

Сила Луны: слабая

Освещённость: 100%

Знак: Стрелец, 21°17′

Азимут: 328.0°

Высота: -65.1°

Закат Луны: 04:03

Восход Луны: 22:04

Расстояние до Луны: 399563 км

Ближайшее новолуние: 25 июня 2025 года, 13:32

Ближайшее полнолуние: 10 июля 2025 года, 23:37

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