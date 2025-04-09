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Общество
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Каким будет тариф на свет с 1 июня: названа стоимость за 1 кВт*ч

Каким будет тариф на свет с 1 июня: названа стоимость за 1 кВт*ч

После завершения отопительного сезона, который продлится до 30 апреля, стоимость электроэнергии для населения Украины останется неизменной. Как уверяют в правительстве, в мае, июне и в последующие месяцы украинцы и в дальнейшем будут платить 4,32 гривны за каждый киловатт-час.

Премьер-министр Денис Шмыгаль ранее заявил, что менять тариф пока не планируют. По его словам, вопрос повышения стоимости коммунальных услуг на данный момент не рассматривается в правительстве. Об этом пишет OBOZ.UA.

«У нас нет в правительстве дискуссии по тарифам. Мы не рассматривали возможность поднятия тарифов в ближайшее время», – отметил глава Кабмина.

Вместе с тем, платежные документы за коммунальные услуги – электроэнергию, газ, воду и другие – рекомендуется хранить не менее пяти лет. Это связано с тем, что такие квитанции могут пригодиться для урегулирования возможных конфликтов с поставщиками или быть доказательствами в случае судебных разбирательств.

Как отмечается в публикации «На пенсии», хотя срок исковой давности по подобным делам составляет три года с момента возникновения спорной ситуации, поставщики услуг могут затягивать рассмотрение дела. Поэтому целесообразно иметь подтверждение оплаты на всякий случай.

Также отмечается, что сохраненные квитанции могут стать полезными и в других ситуациях – например, в случае сбоев в системе хранения информации или если платежные данные были потеряны или восстановлены с ошибками.

Квитанция также пригодится, если возникнет путаница с оплатами, например, из-за изменения тарифов, или в случае ошибки работников компаний, поставляющих коммунальные услуги.

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