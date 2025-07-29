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Рассвет, восход, закат и долгота дня 30 июля 2025 года в Украине. Таблица по городам и советы по использованию солнечного времени.
Рассвет, восход, закат и долгота дня 30 июля 2025 года в Украине. Таблица по городам и советы по использованию солнечного времени.
Общество
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Какое время восхода и заката 30 июля 2025 года: долгота дня и солнечные часы в Украине

30 июля — это день, когда лето в полном разгаре, и солнце радует нас своими долгими и яркими днями. Однако, несмотря на жару, стоит помнить, что долгота светового дня уже начинает сокращаться. Каждое утро рассвет появляется немного позже, а вечерний закат наступает быстрее. Именно в такие моменты важно знать точное время восхода и захода солнца, чтобы максимально эффективно использовать светлый день.

В этой статье от DNEWS вы найдёте информацию о времени рассвета, восхода, заката и захода солнца 30 июля 2025 года в крупнейших городах Украины, а также полезные советы по планированию дня в зависимости от продолжительности светового времени.

Долгота дня 30 июля: продолжительность солнечного света

30 июля 2025 года световой день по всей Украине составит в среднем 14 часов 31 минуту. Это один из самых длинных дней года, который ещё даст нам возможность насладиться солнечным светом и теплом. Время рассвета и восхода, конечно, тоже будет долгим, но после этого день постепенно начнёт убывать.

Знание точного времени восхода и заката помогает не только грамотно распланировать день, но и избежать вечерней усталости.

Рассвет и восход солнца 30 июля: время начала дня

Рассвет на 30 июля начинается примерно с 04:48 на востоке Украины и до 05:34 на западе. Восход солнца наступает от 05:11 до 05:45.

Эти часы — лучшие для утренней зарядки, медитации или быстрого пробежки на свежем воздухе. В этот момент активируется организм, и вы получаете заряд бодрости на весь день.

Когда солнце заходит: время заката и захода

Закат солнца 30 июля приходится на 19:47 в восточных регионах и до 20:29 на западе. Уже через 20-30 минут после заката наступает ночь.

Эти данные важно учитывать для тех, кто работает на открытом воздухе, планирует прогулки или другие вечерние мероприятия.

Точное время восхода и заката 30 июля по городам Украины

ГородВосход солнцаЗакат солнцаДолгота дня
Киев05:2119:5914 ч 38 мин
Львов05:3420:2914 ч 55 мин
Одесса05:2119:5514 ч 34 мин
Харьков05:1219:4714 ч 35 мин
Днепр05:1719:5114 ч 34 мин
Запорожье05:1819:5014 ч 32 мин
Донецк05:1319:4714 ч 34 мин
Кривой Рог05:1919:5114 ч 32 мин
Луцк05:3620:2014 ч 44 мин
Житомир05:2319:5814 ч 35 мин
Чернигов05:1419:4914 ч 35 мин
Черкассы05:1819:5014 ч 32 мин
Сумы05:1019:4514 ч 35 мин
Полтава05:1419:4614 ч 32 мин
Кропивницкий05:2219:4714 ч 25 мин
Николаев05:2619:4814 ч 22 мин
Херсон05:2719:4914 ч 22 мин
Луганск05:0519:3814 ч 33 мин
Ужгород05:3720:2214 ч 45 мин
Ивано-Франковск05:3220:1714 ч 45 мин
Тернополь05:3120:1514 ч 44 мин
Черновцы05:3220:1414 ч 42 мин

Эти данные помогут вам точно спланировать день и избежать темных часов для важных дел.

Как использовать солнечное время для повышения продуктивности

Долгота дня — это не только показатель количества света, но и индикатор активности. Когда световой день достигает своего максимума, важно грамотно распределить время, чтобы избежать утомления и повысить продуктивность.

Раннее утро — самое время для старта

  • Вставайте в пределах 30 минут после восхода, чтобы получить максимальную энергию от солнца.
  • Планируйте важные задачи на утренние часы: в это время ваша концентрация на пике.
  • Используйте солнечный свет для физических упражнений или работы на свежем воздухе.

Вечер — переключение на восстановление

  • После заката начните замедлять активность: уменьшите количество яркого света.
  • Закончите важные дела до 20:00, чтобы не перегружать организм перед сном.
  • Используйте вечер для прогулок или расслабления, чтобы качественно подготовиться ко сну.

Солнечные ритмы и здоровье

  • Утренний свет стимулирует выработку витамина D, повышает настроение.
  • Вечерний свет помогает синхронизировать биоритмы, улучшает качество сна.
  • Придерживаясь солнечного времени, вы улучшите своё самочувствие и снизите уровень стресса.

Как управлять временем в последний месяц лета

30 июля — это почти пик лета, когда световой день самый длинный. Но не стоит забывать, что постепенно день укорачивается, и важно адаптировать свой ритм жизни, чтобы использовать солнечное время на максимум.

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