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Общество
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Какой категории пенсионеров повысят пенсии на 3000 гривен: ответ ПФУ

В 2025 году в Украине повысили минимальные пенсионные выплаты для отдельных категорий пенсионеров, в частности, для участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, получающих пенсии по инвалидности. С марта 2025 минимальные выплаты для чернобыльцев проиндексировали на 11,5%.

Для лиц, получивших инвалидность из-за увечья или заболевания, вызванных Чернобыльской катастрофой, установлены следующие минимальные размеры пенсий: для І группы – 9 855,71 грн, для ІІ группы – 7 884,57 грн, а для ІІІ группы – 6 077,70 грн. Об этом сообщили в управлении Пенсионного фонда Украины.

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В то же время ликвидаторы аварии на ЧАЭС получили более существенное повышение выплат. Минимальные пенсии для них составляют: для І группы – 17 486,6 грн, для ІІ группы – 13 989,28 грн, а для ІІІ группы – 10 491,96 грн.

В Пенсионном фонде отметили, что такие пенсии перечисляются автоматически после оглашения размера средней зарплаты в Украине за 2024 год, которая составила 17 486,60 грн. Сумма выплат для каждой группы инвалидности определяется в соотношении от этого показателя.

Напомним, ранее мы рассказывали, что у части пенсионеров возрастут выплаты с 1 апреля.

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