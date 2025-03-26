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Общество
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Какой категории пенсионеров повысят выплаты в апреле

В апреле состоится автоматический перерасчет пенсий для работающих пенсионеров. Однако повышение выплат коснется не всех, а только тех, кто отвечает определенным критериям.

Согласно сообщению Пенсионного фонда, перерасчет не коснется пенсионеров, которые получают пенсию за выслугу лет в соответствии с Законом Украины «О пенсионном обеспечении» и еще не достигли 60-летнего возраста. Об этом пишет 24 tv.ua.

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Увеличение выплат ожидает тех, кто после назначения или предварительного перерасчета пенсии продолжил работать и получил по меньшей мере два года страхового стажа. Также изменения будут касаться лиц, работавших менее 24 месяцев после предварительного пересчета, но с момента назначения или последней корректировки выплат прошло не менее двух лет.

Для определения права на повышение учитывается стаж, приобретенный по состоянию на 1 марта того года, когда осуществляется перерасчет.

Напомним, ранее мы рассказывали, что у части пенсионеров возрастут выплаты с 1 апреля.

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