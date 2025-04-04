Какой уровень зарплаты позволит получать пенсию от 10 тысяч при 40 годах стажа

Размер будущей пенсии зависит от продолжительности приобретенного стажа. Кроме того, на окончательную сумму влияет уровень заработной платы, которую получал работник.

Также на будущую пенсионную выплату влияет и возраст выхода на заслуженный отдых. Об этом сообщает «24 Канал».

Для удобства расчета будущей пенсии можно воспользоваться пенсионным калькулятором.

Чем больше лет человек работает, тем меньший уровень зарплаты ему необходим для получения соответствующей пенсии. Рассмотрим случай, когда человек накопил 40 лет стажа.

К примеру, если он планирует выйти на пенсию в 60 лет, то для этого будет достаточно получать заработную плату в размере 22,6 тысячи гривен.

Если же человек планирует выйти на заслуженный отдых в 63 года и получать пенсию не менее 10 тысяч гривен, ему нужно иметь заработную плату не менее 19,2 тысячи гривен.

Если выходить на пенсию в 65 лет, то для этого будет достаточно заработной платы в размере 17,4 тысячи гривен.