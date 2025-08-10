Прогноз погоды на 11 августа 2025 года в Украине вызывает интерес многих, ведь в это время обычно завершается отпускной сезон и начинаются приготовления к осени. Уже в первой половине августа погода способна удивлять резкими колебаниями температуры, грозами и даже суховеями. В таких условиях особенно важно быть в курсе точного прогноза, чтобы правильно спланировать поездки, работу на даче или семейный отдых. Эта статья от DNEWS содержит полный погодный обзор по регионам на 11 августа, включая температуру, давление, влажность, восход и закат, а также народные приметы и исторические погодные максимумы.

В начале августа многие регионы страны переходят к более сухому климату, особенно юг и центр. Однако запад и север остаются под влиянием более мягкой воздушной массы. Сегодняшний материал поможет составить объективную картину и узнать, чего ожидать от природы в этот понедельник.

Общие погодные тенденции на 11 августа

На всей территории страны сохранится жаркая и преимущественно сухая погода.

Среднесуточная температура в большинстве регионов Украины 11 августа 2025 года ожидается на уровне +28…+33°C. Жители южных и восточных областей почувствуют настоящую летнюю жару: днем столбик термометра поднимется до +35…+36°C. В то же время на западе и севере воздух прогреется до +27…+31°C.

Атмосферное давление стабильно высокое — в пределах 748–761 мм рт. ст., а вероятность осадков минимальна: от 0% до 10% по большинству метеостанций. Утром возможны легкие туманы и повышенная влажность на севере, но к обеду воздух станет сухим и знойным.

Прогноз погоды по регионам: восток, центр и юг

В центральной и восточной части страны погода окажется самой жаркой, что важно учитывать при планировании активности.

Киев и центральные области

Киев : днем до +30°C, ночью +19°C. Давление — 748 мм рт. ст., влажность — от 35 до 67%. Ветер слабый, 1–2,6 м/с. Осадки маловероятны. Восход в 05:40, закат — в 20:24.

: днем до +30°C, ночью +19°C. Давление — 748 мм рт. ст., влажность — от 35 до 67%. Ветер слабый, 1–2,6 м/с. Осадки маловероятны. Восход в 05:40, закат — в 20:24. Кропивницкий : температура от +17°C ночью до +31°C днем. Влажность — 34–74%, давление стабильно — около 750 мм рт. ст. Легкий ветер до 3 м/с. Без осадков.

: температура от +17°C ночью до +31°C днем. Влажность — 34–74%, давление стабильно — около 750 мм рт. ст. Легкий ветер до 3 м/с. Без осадков. Днепр : прогнозируется до +29°C днем, +19°C ночью. Давление высокое — 749–750 мм рт. ст. Влажность от 27% до 72%, ветер умеренный — до 3,8 м/с.

: прогнозируется до +29°C днем, +19°C ночью. Давление высокое — 749–750 мм рт. ст. Влажность от 27% до 72%, ветер умеренный — до 3,8 м/с. Кривой Рог: один из самых жарких городов дня — до +33°C в дневные часы. Утром +25°C, вечером +27°C. Давление — 754 мм, влажность низкая — 24–67%.

Донецкая и Харьковская области

Донецк : солнечно и очень жарко — до +30°C. Ночью +17°C, днем жара усиливается. Давление — 746–748 мм рт. ст., ветер до 3,5 м/с.

: солнечно и очень жарко — до +30°C. Ночью +17°C, днем жара усиливается. Давление — 746–748 мм рт. ст., ветер до 3,5 м/с. Харьков: температура +29°C, влажность — от 42% до 83%. Прогнозируется кратковременный усиленный ветер до 5,3 м/с после обеда. Осадки маловероятны.

Одесса, Николаев, Запорожье

Одесса : стабильное лето — +31°C днем и +24°C ночью. Влажность от 33% до 59%, ветер 0,5–2,5 м/с. Осадков не ожидается.

: стабильное лето — +31°C днем и +24°C ночью. Влажность от 33% до 59%, ветер 0,5–2,5 м/с. Осадков не ожидается. Николаев : экстремальная жара до +36°C. Это один из самых горячих городов страны на 11 августа. Давление — до 763 мм рт. ст., влажность низкая — 18–47%.

: экстремальная жара до +36°C. Это один из самых горячих городов страны на 11 августа. Давление — до 763 мм рт. ст., влажность низкая — 18–47%. Запорожье: воздух прогреется до +32°C, при умеренной влажности (23–69%) и слабом ветре. Ночь будет тёплой — около +19°C.

Западные и северные области: теплая стабильность

На западе и севере температура ниже, но по-прежнему летняя. Это отличная новость для тех, кто плохо переносит зной.

Львов, Ивано-Франковск, Черновцы

Львов : утром +21°C, днем +27°C. Давление — 741–743 мм рт. ст., влажность 43–84%. Ветер умеренный — до 3,6 м/с.

: утром +21°C, днем +27°C. Давление — 741–743 мм рт. ст., влажность 43–84%. Ветер умеренный — до 3,6 м/с. Ивано-Франковск : до +30°C, высокая влажность утром (до 84%), которая снизится до 39% к обеду. Давление стабильное, ветер усилится до 4,6 м/с.

: до +30°C, высокая влажность утром (до 84%), которая снизится до 39% к обеду. Давление стабильное, ветер усилится до 4,6 м/с. Черновцы: температура до +31°C, ночью +19°C. Давление — 750–752 мм рт. ст. Ветер слабый, влажность до 85%.

Сумы, Чернигов, Черкассы

Сумы : +28°C днем и +16°C ночью. Давление — 748–749 мм, влажность от 46% до 83%. Ветер переменный, до 5 м/с.

: +28°C днем и +16°C ночью. Давление — 748–749 мм, влажность от 46% до 83%. Ветер переменный, до 5 м/с. Чернигов : температура до +28°C. Давление — 752 мм, ветер умеренный — до 3,6 м/с. Осадков не прогнозируется.

: температура до +28°C. Давление — 752 мм, ветер умеренный — до 3,6 м/с. Осадков не прогнозируется. Черкассы: аналогичная картина — до +30°C, влажность 35–65%, умеренный южный ветер.

Погодные особенности и рекорды 11 августа

Исторически 11 августа в Украине часто фиксировались температурные рекорды. Например:

Донецк, Николаев, Запорожье, Харьков : +39…+40°C в 2010 году — абсолютные максимумы.

: +39…+40°C в 2010 году — абсолютные максимумы. Львов, Черновцы, Кропивницкий : +35…+36°C в 1946, 1961 и 2015 годах.

: +35…+36°C в 1946, 1961 и 2015 годах. Минимумы: в 1956 году в ряде регионов температура опускалась до +5…+8°C, что подчеркивает климатическую контрастность дня.

Такой разброс температур говорит о высокой зависимости погодных условий от воздушных масс, заходящих с запада или юго-востока.

Астрономические данные и ощущение жары

Период с начала по середину августа в стране — это ещё продолжительные световые дни. Например:

Киев : восход в 05:40, закат в 20:24.

: восход в 05:40, закат в 20:24. Львов : восход 06:08, закат 20:48.

: восход 06:08, закат 20:48. Одесса : восход 05:50, закат 20:12.

: восход 05:50, закат 20:12. Донецк: восход 05:18, закат 19:48.

Эти данные особенно важны для тех, кто проводит день на открытом воздухе. Также стоит учитывать уровень ультрафиолетового излучения: в центральных и южных регионах в полдень он может достигать 7–8 баллов, что требует ношения головного убора и использования солнцезащитного крема.

Народные приметы и погодные поверья

Согласно народному календарю, 11 августа наблюдали за овсом — если он начинал зеленеть повторно, ожидалась дождливая и долгая осень. Также в этот день могли наступать так называемые «мороки» — туманные или пасмурные дни. В 2025 году таких явлений не ожидается, но народные наблюдения напоминают, что августовская жара может быстро смениться холодным циклоном.

Полезные советы и прогноз на день

Утренние часы подойдут для прогулок и занятий спортом — температура будет комфортной.

С 12:00 до 16:00 стоит избегать открытого солнца, особенно в южных регионах.

На юге и востоке рекомендуется пить больше воды и избегать перегрева.

Водителям следует быть осторожными: в жару повышается утомляемость и снижается внимание.

Стоит ли ждать перемен в погоде

11 августа 2025 года в Украине обещает быть одним из самых жарких дней месяца, особенно в южной части страны. Однако даже на севере и западе температура останется летней, при этом комфортной и стабильной. Погода будет способствовать отдыху на природе, поездкам и делам на открытом воздухе. Тем, кто плохо переносит жару, стоит заранее подготовиться и следить за температурой воздуха в дневные часы.

Ранее мы писали о том, как пережить жару в городе: топ эффективных советов.