Сентябрь — один из самых переменчивых месяцев года, и прогнозы на 28 сентября 2025 года обещают быть разнообразными. Погода в Украине будет зависеть от региона, и важно быть подготовленным к любым изменениям. DNEWS разберется, какие условия ожидают нас в этот день в разных уголках страны.

Погода в Киеве 28 сентября 2025 года

Согласно прогнозам, в столице Украины в день 28 сентября будет облачно с прояснениями. Температура днем составит около 26°C, а ночью температура может опуститься до 12°C. Влажность воздуха будет на уровне 60%, а ветер будет умеренным, с юго-восточным направлением. Несмотря на облачность, осадков в этот день не ожидается, и вероятность дождя минимальна. В течение дня температура постепенно поднимется, начиная с 14°C в ночное время до комфортных 26°C в дневные часы. Это идеальные условия для прогулок по городу, особенно в первой половине дня, когда температура будет чуть ниже и воздух будет свежим.

Погода в других областных центрах Украины

Погода на 28 сентября 2025 года будет достаточно комфортной для большинства украинских городов. В южных и центральных районах будет тепло, с температурой около 20-22°C, но на севере страны температура будет несколько ниже, около 12-15°C. Также стоит отметить, что на востоке и западе страны будут преобладать переменные облачности с небольшими дождями.

Винница

В Виннице в этот день будет облачно, и температура составит 15°C. С утра температура будет несколько ниже — около 12°C, но к вечеру она поднимется до 15°C. Ожидается, что в течение дня будет пасмурно, но осадков не будет, и это поможет поддерживать комфортную атмосферу для прогулок по городу. Такая погода идеальна для того, чтобы провести день на свежем воздухе, наслаждаясь атмосферой осени.

Днепр

В Днепре 28 сентября будет ясная погода, и температура днем составит 20°C. Влажность воздуха на уровне 60%, а ветер будет легким. Вечером температура снизится до 15°C, что обеспечит комфортную атмосферу для прогулок. Ветер в этот день будет юго-восточным, что также сделает погоду более приятной, без резких холодных порывов.

Донецк

В Донецке 28 сентября будет небольшая облачность, а температура днем поднимется до 20°C. Ночью температура снизится до 16°C. Ожидается, что в течение дня облачность будет переменной, но дождей не предсказывается. Ветер будет умеренным, и в целом день будет довольно приятным, что сделает его отличным для активного отдыха на улице.

Житомир

В Житомире 28 сентября прогнозируется переменная облачность, и температура составит 13°C. Ветер будет умеренным, а влажность воздуха будет на уровне 65%. Прогноз на этот день включает возможность небольших осадков, особенно во второй половине дня. Для Житомира осень в этом году обещает быть не очень теплой, с возможными дождями, что стоит учитывать при планировании прогулок.

Запорожье

В Запорожье будет солнечно, с температурой около 20°C днем. Вечером температура опустится до 16°C, что сделает вечер более прохладным, но всё равно достаточно комфортным для прогулок. Запорожье в этот день будет находиться в зоне ясной погоды, и вероятность осадков крайне мала. Это прекрасный день для проведения времени на улице или в парке.

Ивано-Франковск

В Ивано-Франковске 28 сентября будет ясная погода, температура составит 16°C. В течение дня температура будет колебаться от 14°C утром до 18°C днем. Ветер будет слабым, а осадки не ожидаются. Это идеальные условия для прогулок и отдыха на природе, особенно если вы планируете провести день вдали от городской суеты.

Кропивницкий

В Кропивницком 28 сентября будет сплошная облачность, и температура в течение дня составит 17°C. Вечером температура снизится до 14°C. Прогнозируется пасмурная погода, но осадки маловероятны. Это может стать хорошим днем для тех, кто предпочитает проводить время на свежем воздухе, несмотря на облачность.

Луганск

В Луганске 28 сентября ожидается облачность с прояснениями, температура днем составит 21°C. Ночью температура опустится до 16°C. Дневное время будет достаточно теплым для активных мероприятий на улице. Несмотря на облачность, дождей не предсказывается, и день будет достаточно комфортным для прогулок.

Луцк

В Луцке в этот день будет переменная облачность, температура 12°C. С утра температура будет еще ниже, около 10°C, а к вечеру немного повысится. Ветер будет умеренным, а вероятность дождей остается низкой. Прогноз на день говорит о том, что осадков не ожидается, но погода будет прохладной, особенно в утренние часы.

Львов

В Львове 28 сентября также будет переменная облачность, температура днем составит 15°C. Влажность воздуха будет на уровне 70%, а ветер — легким. Дождей не предсказывается, и хотя не будет солнца, температура будет комфортной для пребывания на улице. Этот день идеален для прогулок и отдыха на природе.

Николаев

В Николаеве в этот день будет облачность с прояснениями, температура составит 15°C. Вечером температура опустится до 14°C, что обеспечит приятную прохладу для вечерних прогулок. Погода будет достаточно стабильной, и осадков не ожидается.

Одесса

В Одессе 28 сентября прогнозируется ясная погода с температурой около 20°C. Влажность воздуха будет средней, и ветер будет слабым. Ожидается, что в течение дня температура будет оставаться комфортной, и осадков не предсказывается. Это идеальные условия для тех, кто хочет насладиться морским воздухом и провести время на пляже или на прогулке вдоль побережья.

Полтава

В Полтаве 28 сентября будет небольшая облачность, температура составит 16°C. Ожидается, что днем температура поднимется до 19°C, а вечером снова станет прохладно. В целом, день будет умеренно теплым, но стоит учитывать возможные небольшие осадки, которые могут появиться в первой половине дня.

Ровно

В Ровно 28 сентября будет облачность с прояснениями, температура днем составит 12°C. Вечером температура будет около 10°C. Ветер будет легким, а вероятность дождя крайне мала. Прогноз на этот день указывает на то, что осадков не будет, но день будет достаточно прохладным.

Симферополь

В Симферополе 28 сентября ожидается ясная погода с температурой около 22°C. Влажность воздуха будет средней, и ветер — легким. Дождей не ожидается, и день будет достаточно теплым, что позволит насладиться днем на свежем воздухе.

Сумы

В Сумах 28 сентября прогнозируется сплошная облачность, температура составит 15°C. Ожидается, что температура в течение дня останется достаточно прохладной, и возможны небольшие осадки. Ветер будет умеренным, а влажность воздуха — высокой.

Тернополь

В Тернополе 28 сентября будет облачность с прояснениями, температура составит 14°C. Температура днем может подниматься до 16°C, но в целом будет прохладно. Ожидается, что осадки не будут значительными, однако на небе будет много облаков.

Ужгород

В Ужгороде 28 сентября будет небольшая облачность, температура днем составит 15°C. Ночью температура опустится до 12°C. Ветер будет легким, а осадки не предсказываются. Погода будет стабильной, но прохладной, что делает день подходящим для отдыха на природе.

Харьков

В Харькове 28 сентября будет сплошная облачность, температура составит 19°C. Вечером температура будет около 15°C. Прогнозируется, что в течение дня осадки не будут, но облачность останется значительной.

Херсон

В Херсоне 28 сентября будет переменная облачность, температура составит 22°C. Вечером температура снизится до 18°C. Ветер будет легким, и вероятность дождей крайне мала. Это хорошее время для того, чтобы провести день на свежем воздухе, наслаждаясь теплыми осенними днями.

Хмельницкий

В Хмельницком 28 сентября будет облачность с прояснениями, температура составит 14°C. Ожидается, что в течение дня температура немного поднимется, но будет прохладно. Ветер будет умеренным, и вероятность осадков минимальна.

Черкассы

В Черкассах 28 сентября будет облачность с прояснениями, температура составит 15°C. Осадков не предсказывается, и день будет стабильным, но прохладным, особенно в утренние часы.

Чернигов

В Чернигове 28 сентября будет сплошная облачность, дождь, температура составит 12°C. Ожидается, что в первой половине дня пройдет небольшой дождь, а к вечеру облачность немного уменьшится.

Черновцы

В Черновцах 28 сентября будет ясная погода, температура составит 17°C. Дождей не ожидается, и день будет довольно теплым, с комфортной температурой для прогулок по городу.

Влияние погоды на повседневную жизнь

Теплая погода в центральных и южных областях Украины позволит наслаждаться активностями на свежем воздухе. В это время года хорошее время для проведения туристических поездок, так как погода будет не слишком жаркой и не слишком холодной. Однако на севере и западе стоит быть готовыми к возможным осадкам и ветрам, которые могут повлиять на планируемые мероприятия на улице.

Погода и здоровье

Такая погода будет благоприятна для большинства людей, однако если у вас есть хронические заболевания, такие как астма или аллергии, будьте готовы к небольшим колебаниям температуры и повышенной влажности воздуха в некоторых районах, что может сказаться на самочувствии.

Ранее мы писали о том, что такое циклон и антициклон простыми словами и зачем это знать.