Конец мая всегда вызывает особое внимание, ведь от погоды в этот день зависит не только настроение, но и планы на ближайшие выходные. 31 мая — это не просто календарная граница весны, но и переход к долгожданному лету. Многие рассчитывают на теплую и ясную погоду, особенно в преддверии отпусков, поездок на природу и первых вылазок к воде. Однако климатические особенности конца мая непредсказуемы: перепады температур, неожиданные дожди и даже шквальные ветра могут спутать все карты. В последние годы синоптики всё чаще фиксируют аномалии — от резкого похолодания до внезапной жары. Поэтому важно заранее знать, какой будет погода 31 мая 2025 года в Украине, чтобы грамотно распланировать день. В этом обзоре DNEWS собраны данные ведущих метеослужб, включая погодные особенности в разных регионах и рекомендации на каждый случай.

Общая погодная картина на 31 мая 2025 года

Переход от весны к лету в этом году будет сопровождаться нестабильными атмосферными явлениями. По данным метеорологов, страну ждёт довольно контрастный по погодным условиям день.

Синоптики прогнозируют, что северные и западные регионы окажутся под влиянием циклона, приносящего дожди и облачность. В то же время юг и восток страны будут наслаждаться солнечной и тёплой погодой. Атмосферное давление в большинстве областей останется в пределах нормы, но на западе может немного понизиться.

Температурный фон по регионам

Температура воздуха 31 мая будет варьироваться в пределах от +16 до +27 градусов в зависимости от местности. Утренние часы обещают прохладу, особенно на севере и в центре, где термометры покажут +12…+15°C. Днём столбики поднимутся выше.

Север Украины: пасмурно и прохладно

В Киевской, Черниговской и Сумской областях ожидается переменная облачность с кратковременными дождями. Температура воздуха в дневное время не превысит +20°C. Ветер северо-западный, умеренный, с порывами до 12 м/с. Вечером возможен туман и понижение температуры до +14°C.

Центр: облачно с прояснениями

В Полтавской, Кировоградской и Черкасской областях погода будет неоднородной. Утром возможен слабый дождь, но к обеду небо прояснится. Температура достигнет +22…+24°C. Влажность воздуха повысится, что усилит ощущение жары. Ветер юго-западный, 7–10 м/с.

Запад: дожди и похолодание

Львовская, Ивано-Франковская и Закарпатская области окажутся под действием холодного фронта. Ожидаются ливни, местами с грозами. Температура воздуха не поднимется выше +18°C. В некоторых районах возможны сильные порывы ветра до 15 м/с.

Восток: солнце и тепло

Харьковская, Донецкая и Луганская области порадуют жителей летним теплом. В течение дня воздух прогреется до +26…+27°C. Осадков не ожидается. Ветер юго-восточный, слабый, 3–6 м/с. Такая погода станет отличным фоном для прогулок и отдыха на свежем воздухе.

Юг: жарко и сухо

В Одесской, Николаевской, Херсонской областях и в Крыму ожидается по-настоящему летний день. Температура поднимется до +28°C, местами даже выше. Влажность будет низкой, ветер южный, слабый. На побережье возможны лёгкие порывы, приносящие приятную прохладу.

Прогноз по крупным городам

Чтобы дать более точное представление о погоде на 31 мая 2025, приведём данные для ключевых городов страны. Это поможет понять, как спланировать день и что взять с собой на улицу.

Погода в Киеве

Пасмурно, возможны кратковременные дожди. Утром +14°C, днём до +19°C, вечером +16°C. Ветер до 10 м/с.

Погода в Харькове

Ясно и сухо. Утром +16°C, днём +26°C, вечером +21°C. Ветер слабый.

Погода в Одессе

Жарко и солнечно. Утром +18°C, днём до +27°C, вечером +20°C. Лёгкий морской бриз.

Погода во Львове

Дождливо и прохладно. Утром +13°C, днём +17°C, вечером +14°C. Порывистый ветер.

Погода в Днепре

Переменная облачность. Утром +15°C, днём +23°C, вечером +18°C. Ветер южный, 7 м/с.

Погода в Запорожье

Солнечно и тепло. Утром +17°C, днём +25°C, вечером +20°C. Без осадков, ветер до 5 м/с.

Погода в Черновцах

Пасмурно с дождём. Утром +13°C, днём +18°C, вечером +15°C. Ветер 10 м/с.

Погода в Кривом Роге

Ясно. Утром +16°C, днём +24°C, вечером +19°C. Ветер 6 м/с.

Погода в Ивано-Франковске

Преимущественно дождливо. Утром +12°C, днём +17°C, вечером +14°C. Ветер до 9 м/с.

Погода в Луганске

Жарко и сухо. Утром +18°C, днём +27°C, вечером +22°C. Ветер 3 м/с.

Погода в Донецке

Солнечно. Утром +18°C, днём +27°C, вечером +22°C. Лёгкий ветер.

Погода в Сумах

Пасмурно. Утром +14°C, днём +20°C, вечером +16°C. Без осадков, ветер 7 м/с.

Погода в Николаеве

Жарко. Утром +19°C, днём +28°C, вечером +23°C. Сухо, ветер 6 м/с.

Атмосферные явления и влияние на самочувствие

Последний день весны в Украине будет сопровождаться колебаниями атмосферного давления. Это может повлиять на людей с метеозависимостью. Особенно ощутят изменения жители западных и северных областей.

Резкие порывы ветра, скачки температуры и повышенная влажность способны вызвать головные боли, сонливость и скачки давления. В то же время, на юге и востоке страны погодные условия будут более благоприятными.

Советы для метеозависимых людей

Чтобы снизить влияние погодных факторов, врачи рекомендуют:

избегать переутомления в первой половине дня;

пить больше воды и ограничить кофеин;

планировать прогулки в тени или ближе к вечеру;

не забывать про головные уборы и очки в солнечную погоду.

Влияние погоды на природу и сельское хозяйство

Такая разнонаправленная погода скажется и на аграрном секторе. В западных регионах дожди могут задержать посевные и обработку полей. На юге, наоборот, засушливая погода потребует дополнительного орошения. Растения на стадии цветения и формирования плодов особенно уязвимы.

Подготовка к выходным и рекомендации

Для большинства жителей 31 мая — последний рабочий или учебный день перед началом летнего сезона. Поэтому погода в этот день имеет особое значение для настроения и планов на уикенд.

Если вы живёте на юге или востоке страны, можно смело планировать поездки за город, на пикники или прогулки у воды. В других регионах стоит запастись дождевиком и подобрать альтернативные сценарии досуга.

Что взять с собой в зависимости от региона

Запад и север: зонтик, ветровку, удобную обувь.

зонтик, ветровку, удобную обувь. Центр: лёгкую одежду и кофту на вечер.

лёгкую одежду и кофту на вечер. Юг и восток: панаму, воду, солнцезащитный крем.

Подходящее время для прогулок

Оптимальное время для активности на улице — с 10:00 до 13:00 на севере и западе, с 17:00 до 20:00 на юге и востоке. В эти часы погодные условия наиболее комфортные.

Прогноз от ведущих метеослужб

Разные метеослужбы дают схожие, но не идентичные прогнозы. Вот что говорят крупнейшие погодные ресурсы:

Укргидрометцентр : подтверждает наличие циклона на западе и устойчивую жару на юге.

: подтверждает наличие циклона на западе и устойчивую жару на юге. Meteo.ua : акцентирует внимание на высокую влажность в центре и возможность гроз в Карпатах.

: акцентирует внимание на высокую влажность в центре и возможность гроз в Карпатах. Gismeteo: указывает на постепенное улучшение погоды после 1 июня.

Такой разнобой связан с изменчивостью воздушных масс, особенно весной. Поэтому следить за обновлениями прогноза стоит даже за сутки до выезда или мероприятия.

Погода 31 мая 2025 в Украине будет разной: от дождей и прохлады до яркого солнца и тепла. Последний день весны станет отражением её переменчивого характера — одни регионы попрощаются с ней в куртках, другие — в футболках. Чтобы провести этот день максимально комфортно, важно учесть прогноз в своём регионе, подобрать соответствующую одежду и не забыть про запасной план. Своевременная информация о погоде помогает адаптироваться, избежать неудобств и провести время с пользой.

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