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Магнитная буря ожидается 13 апреля 2025 года. Что будет с геомагнитной активностью в выходные, как повлияет солнечная активность и что советуют врачи.
Магнитная буря ожидается 13 апреля 2025 года. Что будет с геомагнитной активностью в выходные, как повлияет солнечная активность и что советуют врачи.
Общество
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Какой будет солнечная активность 12 и 13 апреля 2025 года: прогноз магнитных бурь на выходные

Магнитные бури — это явление, которое хоть и не видно глазу, но способно ощутимо влиять на самочувствие, психоэмоциональное состояние и даже работу техники. В выходные, 12 и 13 апреля 2025 года, ожидается нестабильная геомагнитная обстановка. Уровень солнечной активности будет повышенным, а это значит, что метеочувствительным людям стоит отнестись к своему состоянию особенно внимательно. В материале DNEWS — подробный прогноз на субботу и воскресенье, возможные последствия и рекомендации специалистов.

Прогноз на субботу, 12 апреля

В первой половине дня 12 апреля геомагнитный фон останется умеренным, однако к вечеру возможны кратковременные всплески до уровня Kp=4. Это не считается полноценной магнитной бурей, но даже такие колебания могут повлиять на людей с хроническими заболеваниями и повышенной метеочувствительностью.

У некоторых возможны:

  • лёгкая головная боль или тяжесть в голове,
  • снижение концентрации,
  • чувство усталости,
  • перемены настроения.

Совет дня: не перегружайте себя делами, планируйте время с запасом, пейте больше чистой воды и откажитесь от кофе во второй половине дня. Также полезны прогулки на свежем воздухе и тёплая ванна перед сном.

Прогноз на воскресенье, 13 апреля

На 13 апреля прогнозируется магнитная буря первого уровня (G1) — индекс Kp может достичь 5 баллов, а это уже полноценное геомагнитное возмущение. Особенно это касается второй половины дня и ночи на понедельник.

Под влиянием солнечной активности могут возникнуть:

  • скачки артериального давления,
  • бессонница или поверхностный сон,
  • раздражительность и тревожность,
  • обострение хронических заболеваний.

Кроме того, возможны незначительные сбои в работе GPS-навигации, мобильной связи и интернет-сигнала, особенно в северных регионах.

Рекомендации: если вы относитесь к группе риска — заранее подготовьте необходимые препараты (по назначению врача), избегайте стрессов, откажитесь от алкоголя и тяжёлой пищи. Проведите день в спокойной обстановке, ограничьте время у экранов и не перегружайте себя новостями.

Кому быть особенно осторожными

Во время геомагнитных возмущений больше других подвержены негативному влиянию:

  • люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями,
  • пациенты с хронической усталостью и нарушениями сна,
  • беременные женщины,
  • пожилые люди,
  • люди, страдающие от мигреней, тревожности или ВСД.

Если вы замечаете, что во время магнитных бурь вам становится хуже — это сигнал прислушаться к телу и снизить темп.

Как помочь себе в дни магнитной нестабильности

  • Не перегружайте организм и избегайте конфликтных ситуаций.
  • Пейте травяные чаи (ромашка, мелисса, мята).
  • Следите за питанием: ешьте больше овощей и исключите жирное и острое.
  • Отдыхайте не только физически, но и эмоционально — откажитесь от соцсетей хотя бы на вечер.
  • Делайте дыхательные упражнения, особенно перед сном.
  • Старайтесь лечь спать до 23:00.

Даже если вы не ощущаете влияния солнечной активности напрямую, снижение энергетического фона в такие дни может сказаться на общем состоянии. Простые меры помогут сохранить стабильность, ясность ума и душевное равновесие.

Ранее мы писали точный прогноз магнитных бурь на неделю: 7–13 апреля.

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