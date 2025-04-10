Какой будет солнечная активность 12 и 13 апреля 2025 года: прогноз магнитных бурь на выходные

Магнитные бури — это явление, которое хоть и не видно глазу, но способно ощутимо влиять на самочувствие, психоэмоциональное состояние и даже работу техники. В выходные, 12 и 13 апреля 2025 года, ожидается нестабильная геомагнитная обстановка. Уровень солнечной активности будет повышенным, а это значит, что метеочувствительным людям стоит отнестись к своему состоянию особенно внимательно. В материале DNEWS — подробный прогноз на субботу и воскресенье, возможные последствия и рекомендации специалистов.

Прогноз на субботу, 12 апреля

В первой половине дня 12 апреля геомагнитный фон останется умеренным, однако к вечеру возможны кратковременные всплески до уровня Kp=4. Это не считается полноценной магнитной бурей, но даже такие колебания могут повлиять на людей с хроническими заболеваниями и повышенной метеочувствительностью.

У некоторых возможны:

лёгкая головная боль или тяжесть в голове,

снижение концентрации,

чувство усталости,

перемены настроения.

Совет дня: не перегружайте себя делами, планируйте время с запасом, пейте больше чистой воды и откажитесь от кофе во второй половине дня. Также полезны прогулки на свежем воздухе и тёплая ванна перед сном.

Прогноз на воскресенье, 13 апреля

На 13 апреля прогнозируется магнитная буря первого уровня (G1) — индекс Kp может достичь 5 баллов, а это уже полноценное геомагнитное возмущение. Особенно это касается второй половины дня и ночи на понедельник.

Под влиянием солнечной активности могут возникнуть:

скачки артериального давления,

бессонница или поверхностный сон,

раздражительность и тревожность,

обострение хронических заболеваний.

Кроме того, возможны незначительные сбои в работе GPS-навигации, мобильной связи и интернет-сигнала, особенно в северных регионах.

Рекомендации: если вы относитесь к группе риска — заранее подготовьте необходимые препараты (по назначению врача), избегайте стрессов, откажитесь от алкоголя и тяжёлой пищи. Проведите день в спокойной обстановке, ограничьте время у экранов и не перегружайте себя новостями.

Кому быть особенно осторожными

Во время геомагнитных возмущений больше других подвержены негативному влиянию:

люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями,

пациенты с хронической усталостью и нарушениями сна,

беременные женщины,

пожилые люди,

люди, страдающие от мигреней, тревожности или ВСД.

Если вы замечаете, что во время магнитных бурь вам становится хуже — это сигнал прислушаться к телу и снизить темп.

Как помочь себе в дни магнитной нестабильности

Не перегружайте организм и избегайте конфликтных ситуаций.

Пейте травяные чаи (ромашка, мелисса, мята).

Следите за питанием: ешьте больше овощей и исключите жирное и острое.

Отдыхайте не только физически, но и эмоционально — откажитесь от соцсетей хотя бы на вечер.

Делайте дыхательные упражнения, особенно перед сном.

Старайтесь лечь спать до 23:00.

Даже если вы не ощущаете влияния солнечной активности напрямую, снижение энергетического фона в такие дни может сказаться на общем состоянии. Простые меры помогут сохранить стабильность, ясность ума и душевное равновесие.

Ранее мы писали точный прогноз магнитных бурь на неделю: 7–13 апреля.