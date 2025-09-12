Суббота, 13 сентября, 2025
13 сентября 2025 года магнитная буря не ожидается. Уровень Kp остаётся в пределах нормы N1 на всём протяжении суток — день будет спокойным.
Общество
Время чтения 1 мин.

Какой индекс магнитной бури 13 сентября 2025 года: какой прогноз по часам

Уровень геомагнитной активности может оказывать влияние на здоровье, самочувствие и даже работу техники. В этой статье от DNEWS представлен подробный почасовой прогноз на 13 сентября 2025 года с анализом уровня магнитной бури по индексу Kp и разъяснением его значений. Рассмотрим, чего ждать в течение дня, есть ли поводы для беспокойства и кто может особенно остро реагировать на колебания геомагнитного фона.

Как определяется индекс магнитной бури и что он означает

Перед тем как перейти к конкретному прогнозу, важно разобраться, что такое индекс Kp и какие значения считаются безопасными. Переходя к деталям, можно лучше понять причины изменений в самочувствии или сбоях техники.

Что такое индекс Kp и как он измеряется

Индекс Kp — это планетарный коэффициент, оценивающий силу геомагнитной активности в диапазоне от 0 до 9. Он вычисляется на основе данных с нескольких магнитных обсерваторий по всему миру. Чем выше значение индекса, тем интенсивнее геомагнитная буря.

Уровни геомагнитной активности и их расшифровка

Для удобства восприятия индекс Kp подразделяется на следующие уровни:

  • N1 (Kp < 4): спокойная геомагнитная обстановка
  • N2 (Kp = 4): слабо выраженные возмущения
  • G1 (Kp = 5): слабая геомагнитная буря
  • G2 (Kp = 6): умеренная буря
  • G3 (Kp = 7): сильная буря
  • G4 (Kp = 8, 9-): очень сильная буря
  • G5 (Kp = 9o): экстремально сильная буря

Теперь перейдём к подробному анализу прогноза на конкретную дату.

Почасовой прогноз геомагнитной активности на 13 сентября 2025

Прогноз составлен для часового пояса Europe/Moscow (UTC+03:00) на основании данных, полученных 11 сентября 2025 года в 12:01. Все значения индекса Kp на протяжении суток не превышают уровня N1.

Утренние часы: спокойный старт дня

С 00:00 до 09:00 геомагнитная активность остаётся на минимальном уровне. Это идеальное время для тех, кто чувствителен к магнитным бурям.

Прогноз по часам:

  • 00:00 — Kp=1.67 (N1)
  • 03:00 — Kp=1.67 (N1)
  • 06:00 — Kp=1.33 (N1)
  • 09:00 — Kp=1.33 (N1)

Уровень возмущений находится в пределах нормы, магнитосфера стабильна, воздействие на здоровье отсутствует.

Дневной период: стабильная геомагнитная картина

С 12:00 до 18:00 сохраняется спокойный уровень активности. Это значит, что можно планировать поездки, рабочие встречи и умственную активность без опасений.

Данные по индексу:

  • 12:00 — Kp=1.33 (N1)
  • 15:00 — Kp=1.33 (N1)
  • 18:00 — Kp=1.33 (N1)

Даже для метеозависимых людей нет поводов для тревоги. Симптомы, связанные с колебаниями магнитного поля, маловероятны.

Вечер и ночь: без признаков геомагнитных бурь

Даже в конце дня ситуация не меняется — индекс Kp остаётся на уровне N1, что свидетельствует о полной стабильности.

Прогноз на вечерние часы:

  • 21:00 — Kp=1.67 (N1)
  • 00:00 (следующего дня) — Kp=1.67 (N1)

Можно спокойно завершать день, не опасаясь ухудшения самочувствия или сбоев в электросетях и спутниковой связи.

Почему важно отслеживать геомагнитную обстановку

Даже если прогноз благоприятный, понимание природы магнитных бурь остаётся актуальным. Это особенно важно для людей с хроническими заболеваниями и для специалистов в сферах связи и навигации.

Влияние на здоровье человека

При спокойном уровне Kp организм не испытывает дополнительной нагрузки. Однако при более высоких значениях возможны:

  • головные боли;
  • скачки давления;
  • бессонница;
  • раздражительность;
  • ухудшение общего самочувствия.

Для 13 сентября 2025 года подобных реакций не ожидается.

Влияние на технологии

Сильные магнитные бури могут влиять на работу GPS, радиосвязи, электрооборудования. При уровне Kp ниже 4 подобные риски отсутствуют.

Сегодня можно не переживать за перебои в связи, функционирование навигационных систем или бытовой техники.

Какие меры предосторожности актуальны при повышенном Kp

В рассматриваемую дату такие меры не требуются, однако важно знать, что делать в случае повышения уровня активности в будущем.

Советы для метеозависимых

  • соблюдать водный режим;
  • избегать перегрузок;
  • ограничить стресс;
  • принимать магний и витамины группы B после консультации с врачом.

Рекомендации для водителей и пилотов

  • проверять корректность GPS;
  • иметь альтернативные средства навигации;
  • не полагаться полностью на автопилот при прогнозе уровня G2 и выше.

Для 13 сентября эти меры носят исключительно рекомендательный характер.

Кому особенно важно следить за прогнозом магнитных бурь

Геомагнитная активность может особенно сказываться на некоторых категориях людей, даже при незначительных колебаниях.

Группы риска

  • пожилые;
  • беременные;
  • люди с гипертонией и сердечными заболеваниями;
  • метеочувствительные;
  • пациенты с хроническими заболеваниями.

Однако на 13 сентября 2025 года рисков не зафиксировано, день благоприятен для всех групп.

Сравнение с предыдущими днями

В отличие от некоторых дней начала сентября, когда наблюдались значения Kp, близкие к 4, 13 сентября демонстрирует стабильность. Это говорит о затухающей активности магнитосферы.

Что ещё важно знать об индексе Kp

Индекс публикуется с определённой задержкой, так как требует обработки данных с различных станций. Поэтому рекомендуется использовать прогнозы только с проверенных источников.

Полезные ресурсы для отслеживания

  • NOAA Space Weather Prediction Center;
  • Центры космической погоды в России и Европе;
  • специализированные астрономические сайты.

День без геомагнитных угроз

13 сентября 2025 года можно считать астрономически спокойным днём. Геомагнитный фон будет находиться в пределах нормы на всём протяжении суток. Уровень Kp не превысит 1.67, что соответствует категории N1 — отсутствию геомагнитной бури. Это означает, что день не повлечёт за собой негативных последствий для здоровья, техники или повседневной жизни.

Ранее мы писали о том, что происходит с человеком во время магнитной бури: влияние на здоровье, психику и рекомендации.

