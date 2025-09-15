Вторник, 16 сентября, 2025
16 сентября 2025 в Украине ожидается в основном спокойный магнитный фон, за исключением короткого повышения Kp-индекса до уровня N2.
Время чтения 1 мин.

Какой индекс магнитной бури будет 16 сентября 2025 года в Украине: точный почасовый прогноз

Геомагнитная обстановка оказывает значительное влияние на состояние здоровья, особенно у людей с повышенной чувствительностью к внешним факторам. В этой статье от DNEWS вы узнаете, каким будет индекс магнитной активности в Украине 16 сентября 2025 года. Мы рассмотрим почасовые значения Kp, обозначим моменты с повышенным геомагнитным фоном и объясним, как интерпретировать прогноз для повседневной жизни и самочувствия.

Что такое индекс Kp и как он влияет на здоровье и технологии

Понимание значений геомагнитного индекса позволяет заранее оценить возможное влияние космической погоды на самочувствие, навигацию, связь и электрические сети.

Индекс Kp: как формируется и что обозначает

Индекс Kp — это числовой показатель, отражающий силу геомагнитных возмущений. Он рассчитывается на основе данных с магнитных станций по всему миру и отображает уровень активности от 0 (полное спокойствие) до 9 (экстремальная буря).

Категории геомагнитной активности по шкале Kp:

  • N1 (Kp < 4): спокойный магнитный фон
  • N2 (Kp = 4): повышенная активность без бури
  • G1 (Kp = 5): слабая буря
  • G2 (Kp = 6): умеренная буря
  • G3 (Kp = 7): сильная буря
  • G4–G5 (Kp = 8–9): экстремальные магнитные бури

Почему важно следить за геомагнитным фоном

Геомагнитные колебания влияют на:

  • нервную и сердечно-сосудистую системы человека,
  • спутниковую навигацию и радиосвязь,
  • электросети и электронное оборудование.

Люди с метеозависимостью, гипертонией, мигренями и аритмиями особенно чувствительны к колебаниям магнитного поля.

Прогноз магнитной активности на 16 сентября 2025 года: значения по часам

Согласно актуальному прогнозу, полученному 14 сентября 2025 года, в течение 16 сентября ожидается в основном спокойная магнитная обстановка. Однако с 06:00 до 06:59 по киевскому времени будет зафиксирован короткий период с повышенным геомагнитным фоном (N2).

Таблица почасового прогноза Kp-индекса

ВремяKp-индексУровень активности
00:003.00N1
03:003.00N1
06:003.67N2
09:002.67N1
12:002.00N1
15:002.00N1
18:001.67N1
21:002.67N1

На протяжении остальных часов суток геомагнитный индекс остаётся в пределах нормы.

Общий вывод по геомагнитной активности

  • С 00:00 до 05:59 — нормальный уровень (N1)
  • С 06:00 до 06:59 — повышенный фон (N2)
  • С 07:00 до 23:59 — нормальный уровень (N1)

Как магнитное поле 16 сентября повлияет на здоровье и активность

Даже кратковременный рост геомагнитной активности может ощущаться определёнными группами людей. Важно учитывать это при планировании дня.

Кому следует быть особенно внимательными

  • Людям с хронической усталостью
  • Беременным женщинам
  • Пожилым людям
  • Пациентам с гипертонией и аритмиями
  • Школьникам и студентам в период повышенных нагрузок

Даже один час повышенного Kp может вызвать:

  • лёгкие головные боли
  • усталость и апатию
  • снижение концентрации
  • скачки давления у чувствительных людей

Рекомендации на день

  • Начинайте утро спокойно: без физических перегрузок и эмоционального стресса.
  • В 06:00 избегайте активной деятельности.
  • Пейте больше чистой воды, снизьте потребление кофе.
  • Проветривайте помещение и делайте дыхательные упражнения.
  • Планируйте важные дела после 07:00 — активность стабилизируется.

Геомагнитная обстановка по регионам Украины

Невзирая на общую стабильность, климатические условия разных регионов могут усиливать влияние магнитной активности.

Центральная и северная Украина

В Киеве, Чернигове, Сумах и Житомире можно ожидать лёгкое недомогание у чувствительных групп с утра. После 07:00 возможна полная стабилизация состояния.

Восточные и южные области

В Харькове, Днепре, Запорожье, Одессе и Николаеве утренний дискомфорт маловероятен. Влажность и температура воздуха компенсируют влияние магнитного фона.

Западные регионы

Во Львове, Ужгороде и Ивано-Франковске магнитная обстановка будет восприниматься мягче из-за стабильной погоды и комфортного давления.

Когда стоит ждать перемен в геомагнитной активности

Несмотря на спокойный день, важно понимать, что всплески могут возникнуть неожиданно. Причины:

  • солнечные вспышки
  • выбросы корональной массы
  • изменение параметров солнечного ветра

Регулярно проверяйте прогнозы на официальных сайтах и в специализированных приложениях.

Ранее мы писали о том, что происходит с человеком во время магнитной бури: влияние на здоровье, психику и рекомендации.

