Осень часто настраивает на размышления, внутреннее очищение и обновление. Один из самых мощных ориентиров для таких процессов — лунный календарь. Он позволяет не просто планировать косметические процедуры, но и синхронизировать действия с природными ритмами.

10 сентября 2025 года сочетает в себе сразу несколько значимых факторов: убывающую Луну, переход из 18 в 19 лунный день и смену знака зодиака. Всё это влияет не только на внешний вид, но и на здоровье, настроение, успех в делах и взаимоотношениях. Подробности — в материале от DNEWS.

Астрологические параметры 10 сентября: как складывается энергетика дня

День начинается в одном лунном дне, а заканчивается в другом. Энергия Луны — не статична, и именно это делает 10 сентября особенно насыщенным.

Составляющие лунной атмосферы дня

Лунный день:

▸ 18-й — до 19:26

▸ 19-й — с 19:26 до конца суток

▸ 18-й — до 19:26 ▸ 19-й — с 19:26 до конца суток Фаза Луны: убывающая

убывающая Знак зодиака Луны:

▸ Овен — до 22:59

▸ Телец — после 22:59

▸ Овен — до 22:59 ▸ Телец — после 22:59 День недели: среда (Меркурий)

среда (Меркурий) Характеристика дня: нейтральный

нейтральный Процент освещённости Луны: 90,7%

Почему эти факторы имеют значение

Каждый из этих параметров влияет на разные сферы жизни: эмоциональное состояние, физическую активность, умственную продуктивность, уход за телом, решения в бизнесе и личных отношениях.

Значение 18 лунного дня: время для самоанализа и наблюдений

До 19:26 действует энергия 18 лунного дня. Это период честности с самим собой, когда особенно важно отказаться от иллюзий и не следовать за чужой волей.

Влияние на внутренние процессы

Энергия 18 лунного дня способствует ясности мышления. Возникает потребность в самонаблюдении, пересмотре жизненных позиций. Хорошее время, чтобы заглянуть внутрь себя, подумать о целях, привычках, внутренних ограничениях.

Рекомендации на первую половину дня

Занимайтесь аналитической работой

Практикуйте дыхательные и медитативные техники

Планируйте, но не начинайте новое

Избегайте влияния других людей

Переход во 19 лунный день: остерегайтесь искажений восприятия

С 19:26 начинается 19 лунный день, который считается одним из самых противоречивых в цикле. Он требует повышенной осторожности во всех сферах.

Что может пойти не так

В этот день искажается восприятие реальности. Легко попасть под влияние страхов, слухов, внутренних блоков. Могут активизироваться энергетические вампиры и люди с токсичным поведением. Есть риск переутомления.

Как минимизировать негативные влияния

Не вступайте в конфликты

Отложите важные покупки и разговоры

Сократите внешние контакты

Устройте цифровой или эмоциональный детокс

Энергия убывающей Луны: очищение, завершение, отдых

С 7 сентября Луна убывает, что означает спад активности, возможность освободиться от накопленного и начать подготовку к новому циклу.

Влияние на тело и разум

Организм активно выводит токсины, восстанавливает баланс. Это благоприятный период для разгрузок, детокса, лечения хронических заболеваний, избавления от привычек и зависимости.

Что делать в фазу убывания

Завершать начатое

Чистить организм, пространство и сознание

Уход за кожей, зубами, ногтями

Освобождаться от ненужного: вещей, связей, мыслей

Луна в знаках Овна и Тельца: от импульса к устойчивости

До 22:59 Луна находится в Овне, затем переходит в Телец. Эти два знака дают очень разные оттенки энергетики.

Луна в Овне: вспыльчивость и порыв

Овен подталкивает к быстрым, порой необдуманным действиям. Он повышает активность, но снижает терпение и склонность к анализу. Возможны спонтанные решения, эмоциональные всплески, конфликты.

Луна в Тельце: забота, стабильность, эстетика

Телец — один из лучших знаков для красоты, ухода, спокойных домашних дел. Он дарит стабильность, желание уюта, усиливает вкус и стремление к гармонии. Отлично подходит для SPA-процедур, йоги, массажа, творчества.

День под управлением Меркурия: среда и её особенности

Среда связана с энергией Меркурия, которая благоприятствует деловому и интеллектуальному общению.

На что обратить внимание в среду

Это лучший день для переговоров, анализа, краткосрочных поездок, покупок, обучения. Хорошо начинать дела, где нужна логика и точный расчёт. Однако при напряжённой луне стоит избегать спешки и суеты.

Как использовать энергию Меркурия

Ведите переписку, пишите статьи, заключайте сделки

Читайте, занимайтесь саморазвитием

Делитесь идеями, обменивайтесь контактами

Избегайте сплетен, поверхностных разговоров

Уход за волосами 10 сентября: стоит ли стричься

Теперь разберём влияние дня на процедуры по уходу за волосами. Этот вопрос интересует многих, особенно тех, кто следует лунному календарю.

Подходит ли день для стрижки

До 19:26 — нейтральный, но устойчивый период. Стрижка укрепит волосы, замедлит рост, избавит от повреждений. Подходит для регулярной коррекции формы и длины.

После 19:26 — нежелательно стричься из-за сложной энергетики 19 лунного дня.

Знак Луны и влияние на волосы

Овен — нейтральный, но может вызвать раздражение кожи головы

— нейтральный, но может вызвать раздражение кожи головы Телец — один из самых благоприятных для стрижки и ухода знаков, но активен поздно вечером

Лучшее решение — постричься до обеда, а если не успеваете — перенесите на 11 сентября.

Окрашивание, уход, восстановление: что благоприятно

Окрашивание — процедура более агрессивная, и её стоит делать осторожно в убывающую Луну.

Когда и как можно красить волосы

Утром — только если уверены в результате

После 19:26 — не рекомендуется: может испортиться цвет, вызвать раздражение

Идеально — провести окрашивание на следующий день утром, под влиянием Тельца

Уходовые процедуры

Масляные маски

Питательные обёртывания

Увлажнение и восстановление после солнца

Полоскания отварами (крапива, ромашка, кора дуба)

Лунный день и его влияние на финансы, дела и общение

Астрология влияет не только на внешность, но и на материальные дела. 10 сентября лучше завершать, чем начинать.

Благоприятные действия

Анализ расходов

Возврат долгов

Расхламление офиса или рабочего пространства

Работа над стратегией

Что не стоит делать

Инвестировать крупные суммы

Заключать долгосрочные договоры

Оформлять кредиты

Переходить на новую работу

Личное и духовное: как настроиться на гармонию

Энергетика убывающей Луны всегда хороша для внутренней работы. Этот день особенно подходит для уединения, медитаций, работы с подсознанием.

Что принесёт гармонию

Йога, цигун, дыхательные практики

Тихое хобби: рисование, вязание, писательство

Ведение дневника благодарности

Осознанные прогулки

10 сентября 2025 — день с сильной внутренней энергией: он подходит для ухода, завершения дел и анализа, но требует осознанности и бережного отношения к себе.

