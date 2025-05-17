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18 мая 2025 года — 21-й лунный день с символом коня и колесницы. День храбрости, движения вперед и духовной чистоты.
18 мая 2025 года — 21-й лунный день с символом коня и колесницы. День храбрости, движения вперед и духовной чистоты.
Общество
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Какой лунный день 18 мая 2025: особенности 21 лунного дня

18 мая 2025 года наступает 21-й лунный день — период активной энергии, храбрости и стремления к движению вперед. Луна в этот день находится в знаке Водолея на 1°50′, её сила средняя, а освещённость составляет около 72%. Лунный день начался в 01:30 и продлится до 01:55 19 мая (по киевскому времени). Этот день наполнен творческой силой, духом борьбы и желанием менять мир к лучшему.

Символы 21-го лунного дня — конь, табун лошадей и колесница. Также к нему относятся крылатый Пегас и мифологические кентавры — полулюди-полулошади. Этот день посвящён астральным воинам и рыцарям, символизирующим бесстрашие, жертвенность и волю к победе. Подробности в статье DNEWS.

Активность и храбрость в 21-й лунный день

21-й лунный день — это время для решительных действий и упорства. Энергия дня побуждает к движению вперёд, преодолению трудностей и достижению целей. Это подходящий день для спортивных состязаний, особенно для бега, и любых активных, творческих начинаний.

День астральных воинов и рыцарства

Символика дня связана с мифологическими героями — Митрой, астральным воином, который побеждает низкую природу и приносит свет. Это время для борьбы со своими слабостями и внутренними демонами, для преодоления страхов и сомнений.

Революционные перестройки и отказ от старого

21-й лунный день способствует революционным изменениям — отказу от собственности, привычек и всего, что мешает развитию. Энергия дня направлена на обновление и освобождение.

Духовные и социальные аспекты 21-го лунного дня

В этот день полезно объединяться с другими, «сбиваться в табуны» — работать в команде, заниматься групповыми занятиями и укреплять дружбу. День также неблагоприятен для молитв и уединённого духовного поиска, поскольку энергия направлена на социальное взаимодействие и активность.

Чистота, честность и клятвы верности

21-й лунный день требует честности, чистоты помыслов и слов. Это время, когда можно давать клятвы верности и придерживаться их, а ложь и обман принесут негативные последствия.

Физическое здоровье и забота о печени

Медицински день связан с кроветворной системой и печенью. Рекомендуется избегать сильных нагрузок на печень, выполнять кровоочистительные процедуры, употреблять морковь, свеклу, гранаты, рябину и клюкву. Физические упражнения и свежий воздух пойдут на пользу.

Люди, рожденные в 21-й лунный день

Личности этого дня бывают разными. В низшем проявлении они — упрямые и гордые люди, которые могут «топтать» окружающих ради достижения целей. Высший тип — это рыцари духа, честные, смелые защитники справедливости и добра.

Камни 21-го лунного дня

Для гармонизации энергии дня подходят: пирит, циркон, авантюрин и обсидиан.

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