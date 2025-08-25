26 августа 2025 года — день, когда Луна продолжает набирать силу, и её влияние ощущается особенно тонко. Переход с 3-го на 4-й лунный день открывает особую энергетическую атмосферу, в которой важна внутренняя гармония, аналитическое мышление и сдержанность. Луна пребывает в знаке Весов, а значит — сфокусирована на балансе, мире и поиске золотой середины. В этот вторник планетой-доминантом выступает воинственный Марс, что придаёт дню мужскую силу, импульсивность и решимость.

Именно такой контраст — мягкой Луны в Весах и активного Марса вторника — делает этот день уникальным. Это не просто ещё один будний день, а момент, когда необходимо совмещать интуицию с логикой, а эмоции с самообладанием. В этой статье от DNEWS вы узнаете, какая Луна будет 26 августа 2025 года, что можно и чего нельзя делать, как использовать особенности лунного календаря на практике и в чём кроется скрытая сила четвёртого лунного дня.

Астрономические параметры Луны на 26 августа 2025 года

В астрологии точные данные играют не меньшую роль, чем образные интерпретации. Для правильной настройки на энергетику дня важно понимать, где именно находится Луна и как она себя «чувствует».

Перед тем как перейти к советам и символизму, давайте рассмотрим сухие факты:

Фаза Луны: растущая Луна (1-я фаза после новолуния)

растущая Луна (1-я фаза после новолуния) Лунный возраст: 2 дня 23 часа 47 минут

2 дня 23 часа 47 минут Освещённость диска: 9,8%

9,8% Видимость Луны: 1789.17 arcsec

1789.17 arcsec Расстояние до Земли: 400 727 км

400 727 км Положение Луны в 12:00: высота +20°08′, азимут 136°10′

высота +20°08′, азимут 136°10′ Элонгация: 36,5°

Согласно этим параметрам, Луна ещё не набрала значительной силы, однако уже просыпается и становится более активной. Это способствует началу новых дел, построению планов и мягкому включению в рабочие процессы после периода новолуния.

Лунные сутки: переход от 3-го к 4-му дню

Точный лунный день 26 августа 2025 года зависит от времени суток. Это делает день особенно двойственным и многоуровневым по своему значению.

С полуночи до 9:08 продолжается 3-й лунный день — это время пробуждения силы, уверенности, внутреннего стержня. А уже с 9:08 и до конца суток включается 4-й лунный день, чья природа совсем иная.

Вот основные характеристики этих периодов:

Особенности 3-го лунного дня

Символ: барс, леопард, тигр — хищник, проявляющий активность

барс, леопард, тигр — хищник, проявляющий активность Энергия дня: напористая, боевая

напористая, боевая Рекомендации: действовать, защищать своё мнение, начинать важные дела

Характеристика 4-го лунного дня

Символ: древо познания, корень

древо познания, корень Энергия дня: внутренняя, аналитическая

внутренняя, аналитическая Советы: отстраниться от суеты, подумать, углубиться в анализ

Переход между этими днями символизирует смену полюсов: от внешнего активного проявления — к спокойствию и размышлению.

Луна в знаке Весов: поиск баланса

Нахождение Луны в знаке Весов придаёт дню лёгкость и эмоциональную воздушность. Люди становятся более склонны к компромиссам, более чувствительны к красоте и гармонии.

Весы — это стихия Воздуха, управляемая Венерой, а значит:

мысли становятся более гибкими;

хочется комфорта, но не физического, а эстетического;

усиливается тяга к диалогу, справедливости и равновесию.

Луна в Весах создаёт атмосферу дипломатии и партнёрства, но также может спровоцировать нерешительность. Не стоит перегружать день сложными выборами — ищите срединный путь.

Как влияет Луна в Весах на повседневные дела

Финансы: полезно пересматривать бюджеты, обдумывать крупные траты, но не совершать импульсивных покупок

полезно пересматривать бюджеты, обдумывать крупные траты, но не совершать импульсивных покупок Работа: хорошее время для налаживания отношений в коллективе, дипломатических переговоров

хорошее время для налаживания отношений в коллективе, дипломатических переговоров Отношения: идеальный день для обсуждений, примирений, компромиссов

Энергетика вторника под влиянием Марса

Марс управляет вторником, и этот факт придаёт дню определённую направленность. Его влияние трудно не почувствовать: оно выражается в импульсивности, решительности, страсти к действиям.

Советы по взаимодействию с марсианской энергией:

занимайтесь физическим трудом или спортом;

начинайте проекты, требующие напора и энергии;

не вступайте в конфликты — Марс склонен к агрессии;

контролируйте эмоции, особенно в спорах.

Что стоит делать во вторник

Участвовать в соревнованиях, тренироваться

Защищать свои идеи и интересы

Работать над стратегиями

Строить карьерные планы

Чего стоит избегать

Оскорблений, даже в шутку

Давления на коллег или партнёров

Финансовых рисков без анализа

Соединение Марса и Луны в Весах создаёт ситуацию, когда эмоции и действия должны быть в равновесии. Полезно действовать, но с умом и тактом.

Рекомендации на 4-й лунный день

Период с 9:08 до конца суток — четвёртый лунный день. Он считается нейтральным, но содержит много скрытых слоёв.

Ключевые слова для этого дня: анализ, молчание, саморазвитие, гармония.

Вот что астрологи рекомендуют:

Подходящие действия

уединиться, почитать, подумать

послушать классическую музыку или звуки природы

заняться медитацией или молитвой

завершить старые дела без суеты

Что нежелательно

ссориться, обсуждать чужие недостатки

принимать скоропалительные решения

строить далеко идущие планы (лучше обдумать, чем действовать)

Энергия растущей Луны: накапливаем силы

С 26 августа идёт фаза юной растущей Луны, то есть первая четверть после новолуния. Это прекрасное время для закладывания основ: новых привычек, рабочих циклов, духовных практик.

Растущая Луна усиливает метаболизм, способствует усвоению пищи и накоплению энергии. Это стоит использовать для укрепления здоровья и физической активности.

Советы на период растущей Луны

Начинайте заниматься спортом

Попробуйте вести дневник планов и идей

Расширяйте круг знакомств

Запускайте бизнес-проекты, не требующие немедленного результата

Растущая Луна усиливает и творческий потенциал — в такие дни рождаются лучшие идеи, вдохновение приходит неожиданно.

Астрономия: время восхода и захода Луны

Знание точного положения Луны на небе помогает настроиться на её ритмы. 26 августа 2025 года это выглядит так:

Восход Луны: 09:08 (азимут 98°50′)

09:08 (азимут 98°50′) Заход Луны: 20:11 (азимут 256°23′)

Сама Луна будет видна большую часть дня, особенно в утренние и дневные часы. Хорошее время для визуальных практик, наблюдения за небом, медитаций на свет Луны.

Как провести день с пользой

26 августа 2025 года — не день больших побед или громких событий. Это день внутренней работы, спокойствия и восстановления. Лучше всего его провести в следующем ритме:

утро: спорт, душ, короткое планирование

день: текущие задачи, работа с документами, переговоры

вечер: отдых, чтение, отказ от конфликтов и суеты

Благоприятные дела

вести дневник

разбирать старые записи, архивы

заниматься домом, без напряжения

рисовать, писать, творить

Неблагоприятные дела

срочные переговоры

участие в конфликтах

деловая агрессия

26 августа 2025 года — день, в котором сочетаются активная энергия утра, спокойствие середины дня и созерцательность вечера. Смена лунных дней делает его символически значимым: от импульса к анализу.

Чтобы гармонично провести этот день:

не спешите;

доверяйте интуиции;

избегайте крайностей;

делайте шаги к долгосрочным проектам;

ухаживайте за своим эмоциональным состоянием.

Лунный календарь на 26 августа подсказывает: настоящая сила — в умении остановиться, подумать и выбрать сбалансированное решение.

Ранее мы писали о том, какой лунный календарь на август 2025: благоприятные и неблагоприятные дни месяца.