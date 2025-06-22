С каждым годом электромобили становятся всё более популярными в Украине. Причины очевидны: экономия на топливе, снижение загрязнения и поддержка государства. Однако, прежде чем купить электромобиль, важно понимать, какой налог на электромобили в Украине и как это влияет на их стоимость. DNEWS рассматривает, какие налоги существуют в 2025 году и что изменится с 2026 года.

Налоги на электромобили в Украине

Электрические автомобили имеют значительные налоговые льготы по сравнению с автомобилями с двигателями внутреннего сгорания. Это делает их более доступными. Важно понимать, какие именно налоги и сборы действуют для владельцев электромобилей в Украине.

Освобождение от акциза на электромобили

Для владельцев электромобилей в Украине действует освобождение от акциза. В отличие от автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями, которые облагаются акцизом, электромобили не подлежат этому сбору. Это значительно снижает стоимость их покупки. Для покупателей акциз — это важная статья расходов. Ведь акциз на автомобили с ДВС может составлять несколько тысяч гривен в год.

Такая льгота делает электромобили более привлекательными для украинцев. Они не только экономят на топливе, но и избегают дополнительных налогов на акциз.

Транспортный налог для электромобилей

Электромобили в Украине освобождены от транспортного налога. Это важная особенность, так как для автомобилей с двигателями внутреннего сгорания транспортный налог может быть довольно высоким. Сумма налога зависит от объема двигателя и экологических стандартов автомобиля. Но для электромобилей налог не взимается, что делает их эксплуатацию ещё более выгодной.

Налог на транспортные средства является ежегодным и может сильно варьироваться, в зависимости от характеристик автомобиля. Электрические автомобили избавляют владельцев от этой дополнительной нагрузки.

НДС и пошлина на импорт электромобилей

Импорт электромобилей в Украину также облагается налогами, которые напрямую влияют на стоимость этих автомобилей.

Льготы на импорт электромобилей до 2025 года

До 31 декабря 2025 года на электромобили действуют льготы по НДС (20%) и пошлине (10%). Эти налоговые льготы позволяют существенно снизить цену на импортируемые электромобили. Без этих льгот цена на автомобиль может вырасти на 30%. Поэтому покупка электромобиля из-за границы будет гораздо выгоднее до конца 2025 года.

Если льготы отменят, стоимость электромобилей увеличится. Например, на электромобиль стоимостью 15 000 евро это может повлиять на 5 000 евро. Таким образом, покупка автомобиля будет дороже.

Введение НДС и пошлин с 2026 года

После 31 декабря 2025 года льготы будут отменены. С 1 января 2026 года владельцы электромобилей будут обязаны платить 20% НДС и 10% пошлину. Это приведет к увеличению стоимости электромобилей. Например, на 15 000 евро это будет 5 000 евро дополнительных расходов.

Таким образом, покупка электромобилей станет дороже. Это важно учитывать, если вы планируете покупку в ближайшие годы.

Субсидии и государственная поддержка электромобилей

Государственная поддержка стимулирует рост рынка электромобилей. В Украине существует программа субсидий и льгот для владельцев экологичного транспорта.

Субсидии на покупку электромобилей

Государство предоставляет субсидии на покупку электромобилей. Сумма субсидии может варьироваться от 10 000 до 50 000 грн, в зависимости от модели и региона. Эти субсидии делают покупку электромобиля более доступной, особенно для людей с ограниченным бюджетом.

Программа субсидирования действует до 2026 года. Если вы хотите воспользоваться этой льготой, лучше не откладывать покупку на поздний срок.

Льготы на установку зарядных станций

Кроме субсидий на покупку электромобилей, существует поддержка для установки зарядных станций. Владельцы электромобилей могут получить государственные гранты на установку зарядных станций для личного использования. Это помогает снизить расходы на использование электромобиля и повысить удобство эксплуатации.

Данная программа направлена на развитие инфраструктуры и поддержку экологичного транспорта в стране.

Что изменится с 2026 года

С 1 января 2026 года ситуация изменится. Возвращение НДС и пошлины на электромобили повысит их цену, и владельцы будут обязаны платить дополнительные налоги.

Введение НДС и пошлин

После 2025 года электромобили вновь будут облагаться НДС в 20% и пошлиной в 10%. Это увеличит их стоимость на несколько тысяч евро. Для многих покупателей это может стать решающим фактором при выборе между электромобилем и автомобилем с ДВС.

Эти изменения делают покупку электромобилей менее выгодной, если планировать её после 2025 года.

Увеличение акциза и других сборов

Кроме НДС и пошлины, возможно, будет увеличен и акциз для электромобилей. Это также повлияет на общую стоимость. В будущем можно ожидать дополнительные налоги на электромобили, что может сделать их покупку менее привлекательной.

Прогнозы на 2027 год

С 2027 года в Украине возможно введение дополнительных налоговых льгот для владельцев электромобилей. Это может включать налоговые вычеты или скидки на покупку автомобилей. Однако для того чтобы точно оценить, как изменится налоговая ситуация, нужно следить за новыми законодательными инициативами.

Налоги на электромобили в Украине в 2025 году выгодны. Владельцы электрокаров не платят акциз и транспортный налог. Также доступны льготы на покупку и импорты. Однако с 2026 года стоимость электромобилей может вырасти из-за введения НДС и пошлин. Поэтому, если вы планируете покупку электромобиля, лучше сделать это до 2026 года.

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