Кольцевые перекрестки являются распространенным элементом дорожной инфраструктуры в городах. Однако движение по ним, в частности, по использованию световых указателей поворота, нередко вызывает вопросы у водителей. Многие путаются, нужно ли включать поворотник при въезде на круг. Правила дорожного движения Украины дают четкое разъяснение по этому маневру. Главное правило состоит в правильном различении момента въезда и выезда с перекрестка. Детали — в статье от DNEWS.

Ошибки при въезде на круг встречаются даже у опытных водителей. Один неверно поданный сигнал способен спровоцировать пробку, конфликт или даже ДТП. Важно не только соблюдать ПДД, но и понимать их логику — особенно в 2025 году, когда акценты на безопасность и четкость сигнализации усилены в обновленных интерпретациях.

Что говорят ПДД Украины об указателях поворота

Чтобы точно понимать, когда и какой поворотник включать, необходимо обратиться к положениям действующих Правил дорожного движения Украины. В частности, к пункту 9.2, который касается предупреждающих сигналов.

Сигналы обязательны в определённых ситуациях

Согласно ПДД Украины, световые указатели поворота водитель обязан использовать:

перед началом движения;

при остановке;

при перестроении;

при повороте;

при развороте.

Эти сигналы необходимы для того, чтобы предупредить других участников движения о своих намерениях и предотвратить аварийные ситуации.

Какие сигналы не считаются обязательными

ПДД не требуют подавать сигналы в ситуациях, когда не происходит изменений направления движения или полосы. Въезд на круг — именно такой случай, о чём говорится отдельно.

Нужно ли включать поворотник при въезде на круг

Этот вопрос часто вызывает споры, но на самом деле ответ ясен и однозначен — при въезде на перекрёсток с круговым движением включать поворотник не нужно.

Почему не требуется сигнал при въезде

Движение на кольцевом перекрестке регулируется знаком 4.10 «Круговое движение» и дорожной разметкой. При въезде на круг водитель не поворачивает, а следует установленной траектории, не меняя полосу и не отклоняясь от направления. В этой ситуации указатель поворота не только не обязателен, но может ввести в заблуждение.

Ошибка — включение левого поворотника

Многие водители ошибочно включают левый поворотник, думая, что это корректно показывает их намерение двигаться по кругу. Однако в ПДД левый сигнал трактуется исключительно как разворот или поворот налево. Использование его при въезде на кольцо может спровоцировать конфликт с другими водителями.

Когда поворотники на круге использовать обязательно

Если при въезде использование указателей не требуется, то есть ситуации, когда это категорически необходимо. Особенно это касается выезда с кольца и перестроений внутри перекрестка.

Выезд с кольца — включаем правый поворотник

Выезд с кругового перекрестка считается обычным правым поворотом. А значит, согласно ПДД, водитель обязан заранее включить правый указатель поворота. Это предупреждает других участников движения о вашем маневре и позволяет избежать непредвиденных ситуаций.

Перестроение на круге — подача сигнала обязательно

На кольцах с двумя и более полосами движение может требовать смены полосы — например, при подготовке к выезду или продолжении движения. Любое перестроение требует включения поворотника: левый — при смене полосы влево, правый — при переходе вправо.

Примеры реальных ситуаций на дороге

Чтобы лучше понять, когда и как использовать поворотники на круге, рассмотрим типичные дорожные случаи.

Ситуация 1: Въезд без поворотника

Водитель подъезжает к круговому перекрестку и не включает поворотник. Это правильно. Он движется по траектории, заданной знаком, и не создает путаницы у других участников движения.

Ситуация 2: Выезд с кольца без сигнала

Водитель проезжает один или два съезда и внезапно сворачивает с кольца, не подав сигнал. Машина сзади не успевает затормозить. Это — типичное нарушение, которое часто приводит к авариям. Сигнал правого поворота обязателен.

Ситуация 3: Перестроение на круге

Движение по внутреннему ряду и необходимость перейти во внешний для выезда с перекрестка — частый случай. Водитель должен включить правый поворотник и убедиться в безопасности маневра.

Штрафы и ответственность за нарушение

Игнорирование сигналов поворота может привести к штрафам. По состоянию на 2025 год, в Украине действуют следующие санкции:

За неиспользование поворотника — штраф от 510 гривен;

— штраф от 510 гривен; За создание аварийной ситуации из-за несигнализации — от 850 до 1190 гривен;

— от 850 до 1190 гривен; В случае ДТП с пострадавшими — административная или даже уголовная ответственность.

Это делает вопрос корректного использования сигналов не только формальностью, но и элементом личной ответственности.

Значение поворотников для общей безопасности

Надёжная и предсказуемая модель поведения на дороге снижает риск недопонимания между участниками движения. Подача сигналов — это не формальность, а средство обеспечения безопасности.

Влияние на поведение пешеходов и других водителей

Пешеходы и велосипедисты также ориентируются на сигналы автомобилей. При съезде с кольца подача правого сигнала даёт им понять, что водитель поворачивает и дорогу можно переходить.

Культура вождения начинается с сигналов

Отношение водителей к сигнализации — это часть общей культуры дорожного движения. Чем больше водителей будут подавать сигналы правильно, тем безопаснее станет движение на дорогах Украины.

Изменения в ПДД Украины в 2025 году

Правила дорожного движения постоянно актуализируются. В 2025 году обновлён ряд формулировок, связанных с круговым движением.

Появление акцента на четкость сигналов

Теперь в методических рекомендациях больше внимания уделяется объяснению, зачем и в каких случаях включать указатели поворота. Это связано с ростом количества ДТП на круговых перекрестках, особенно в вечернее и ночное время.

Рекомендации по обучению в автошколах

В новых учебных программах особое внимание уделяется именно разбору ситуаций на круговом движении, включая использование поворотников, смену полос, схемы движения.

Как научиться действовать правильно

Если вы до сих пор сомневаетесь, какой поворотник включать — разберите типовые схемы.

Используйте видео и схемы

Многие автошколы публикуют схемы движения на круге с пояснениями, где и когда включать поворотник. Также полезны видео с разбором дорожных ситуаций.

Отрабатывайте манёвры на практике

Выберите безопасный перекресток с круговым движением и потренируйтесь. Отработка выезда с кольца с включением правого сигнала — полезный навык даже для опытных водителей.

Что важно запомнить каждому водителю

Вопрос использования поворотников на круге сводится к трём основным правилам:

Въезд на круг — поворотник не включается.

— поворотник не включается. Выезд с кольца — обязательно включаем правый поворотник.

— обязательно включаем правый поворотник. Перестроение на кольце — включаем сигнал в зависимости от направления маневра.

Соблюдение этих правил не только снизит вероятность аварий, но и покажет вашу компетентность и уважение к другим участникам движения.

