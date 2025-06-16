Середина июня — время нестабильной погоды, когда за ясным утром может прийти дождливый вечер. Прогноз погоды на 17 июня 2025 поможет понять, в каких регионах день будет сухим, а где стоит захватить зонт. В статье DNEWS подробно разобраны температурные показатели, вероятность осадков и особенности атмосферных явлений. Такой прогноз незаменим для тех, кто планирует поездки, отдых на природе или работу на открытом воздухе. Чтобы избежать сюрпризов, важно заранее изучить ситуацию в своём регионе.

Центральная Украина

Температура днём составит от плюс 24 до 26 градусов, ночью — около плюс 15. Утро будет ясным, к середине дня — переменная облачность, вечером — кратковременные ливни. Ветер западный, до 4 метров в секунду.

Утренний комфорт

Прохлада на старте дня обеспечит приятное начало недели. Температура в первые часы будет в пределах плюс 16–19.

Вечерняя влажность

После 16:00 вероятны ливни, особенно в районах Черкасс, Полтавы и Кропивницкого. День стоит спланировать так, чтобы все дела завершились до дождя.

Север Украины

Сумская, Черниговская и Житомирская области ожидают от плюс 23 до 25 градусов днём и около плюс 14 ночью. Облачно с прояснениями, во второй половине дня возможны дожди. Ветер северо-западный, до 4 метров в секунду.

Неустойчивая облачность

Ясные утренние часы сменятся серым небом. Небольшая морось может появиться уже после обеда.

Погодная адаптация

Прогулки и дела на свежем воздухе лучше завершить до 15:00. Вечером повысится влажность, возможны лужи на дорогах.

Восточная Украина

Харьковская, Донецкая и Луганская области проведут день при температуре плюс 25–28 градусов. Ночью ожидается около плюс 15. До обеда будет ясно, ближе к вечеру — возможен сильный дождь. Ветер северо-восточный, 3–5 метров в секунду.

Ясное утро

Утренние часы — идеальные для поездок, работы и прогулок. Температура будет подниматься плавно, без духоты.

Ночной дождь

После 17:00 возможен сильный ливень, особенно в Харьковской и Донецкой областях. Лучше избегать поездок по трассам.

Южная Украина и Крым

Одесская, Николаевская, Херсонская области и Крым проведут день при температуре плюс 27–28 градусов. Ночью — около плюс 15–16. Облачно с прояснениями, в основном без осадков. Ветер — морской бриз, 3–4 метра в секунду.

Тёплый день

Комфортный летний зной не будет изнуряющим благодаря свежему ветру с моря. Влажность умеренная, дышится легко.

Стабильность без осадков

Небольшая морось может пройти в восточной части Крыма, но в целом день будет сухим и устойчивым.

Западная Украина

Львовская, Тернопольская, Ивано-Франковская, Черновицкая и Волынская области ожидают плюс 22–24 градуса днём и плюс 13–14 ночью. Облачность переменная, после обеда возможны кратковременные дожди. Ветер западный, 4–5 метров в секунду.

Активное утро

Утро подходит для походов, поездок и работы на свежем воздухе. Воздух прохладный и свежий, небо частично ясное.

Влажный финал дня

После 16:00 возможны ливни, особенно в Карпатском предгорье и северо-западной части региона. Дождевик пригодится.

Карпаты

В горных районах температура днём составит от плюс 20 до 22 градусов, ночью — около плюс 12–13. Утром — облачность с прояснениями, после полудня — вероятны дожди. Ветер юго-западный, умеренный.

Горный климат

Прохладно и свежо. Утро идеально для восхождений и треккинга. Воздух чистый, насыщенный ароматами хвои и трав.

Гроза возможна

Вечером в горах возможны кратковременные грозы. При планировании маршрутов стоит учитывать погодные риски.

Что важно учесть 17 июня

День начнётся ясно и спокойно, но уже к обеду в большинстве областей появится облачность. Во второй половине суток пройдут кратковременные дожди. УФ-индекс остаётся умеренным, резких перепадов давления не ожидается. Ветер не усилится, но в горах возможно локальное шквалистое усиление.

Практические советы

— Утром можно не брать с собой верхнюю одежду, но обязательно захватите зонт

— SPF-защита и очки будут актуальны до обеда

— Планируйте важные задачи на первую половину дня

— В дороге желательно иметь дождевик или лёгкую куртку

— Если планируете поход в горы — уходите рано и возвращайтесь до вечера

Погодная таблица по регионам

Регион Температура днём Температура ночью Осадки Ветер Центр +24…+26 +15 возможны вечером до 4 м/с Север +23…+25 +14…+15 после обеда до 4 м/с Восток +25…+28 +15 сильный дождь вечером 3–5 м/с Юг и Крым +27…+28 +15…+16 преимущественно сухо 3–4 м/с Запад +22…+24 +13…+14 кратковременные ливни 4–5 м/с Карпаты +20…+22 +12…+13 дожди и грозы вечером 4–6 м/с

17 июня 2025 года подарит утреннюю ясность и комфортную температуру, но к вечеру принесёт локальные осадки. Центр, север, запад и Карпаты окажутся под дождём, тогда как юг и Крым останутся в зоне стабильной погоды. День стоит начинать активно и завершать в укрытии. Погода подсказывает — лучше действовать заранее.

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