Середина июня — время нестабильной погоды, когда за ясным утром может прийти дождливый вечер. Прогноз погоды на 17 июня 2025 поможет понять, в каких регионах день будет сухим, а где стоит захватить зонт. В статье DNEWS подробно разобраны температурные показатели, вероятность осадков и особенности атмосферных явлений. Такой прогноз незаменим для тех, кто планирует поездки, отдых на природе или работу на открытом воздухе. Чтобы избежать сюрпризов, важно заранее изучить ситуацию в своём регионе.
Центральная Украина
Температура днём составит от плюс 24 до 26 градусов, ночью — около плюс 15. Утро будет ясным, к середине дня — переменная облачность, вечером — кратковременные ливни. Ветер западный, до 4 метров в секунду.
Утренний комфорт
Прохлада на старте дня обеспечит приятное начало недели. Температура в первые часы будет в пределах плюс 16–19.
Вечерняя влажность
После 16:00 вероятны ливни, особенно в районах Черкасс, Полтавы и Кропивницкого. День стоит спланировать так, чтобы все дела завершились до дождя.
Север Украины
Сумская, Черниговская и Житомирская области ожидают от плюс 23 до 25 градусов днём и около плюс 14 ночью. Облачно с прояснениями, во второй половине дня возможны дожди. Ветер северо-западный, до 4 метров в секунду.
Неустойчивая облачность
Ясные утренние часы сменятся серым небом. Небольшая морось может появиться уже после обеда.
Погодная адаптация
Прогулки и дела на свежем воздухе лучше завершить до 15:00. Вечером повысится влажность, возможны лужи на дорогах.
Восточная Украина
Харьковская, Донецкая и Луганская области проведут день при температуре плюс 25–28 градусов. Ночью ожидается около плюс 15. До обеда будет ясно, ближе к вечеру — возможен сильный дождь. Ветер северо-восточный, 3–5 метров в секунду.
Ясное утро
Утренние часы — идеальные для поездок, работы и прогулок. Температура будет подниматься плавно, без духоты.
Ночной дождь
После 17:00 возможен сильный ливень, особенно в Харьковской и Донецкой областях. Лучше избегать поездок по трассам.
Южная Украина и Крым
Одесская, Николаевская, Херсонская области и Крым проведут день при температуре плюс 27–28 градусов. Ночью — около плюс 15–16. Облачно с прояснениями, в основном без осадков. Ветер — морской бриз, 3–4 метра в секунду.
Тёплый день
Комфортный летний зной не будет изнуряющим благодаря свежему ветру с моря. Влажность умеренная, дышится легко.
Стабильность без осадков
Небольшая морось может пройти в восточной части Крыма, но в целом день будет сухим и устойчивым.
Западная Украина
Львовская, Тернопольская, Ивано-Франковская, Черновицкая и Волынская области ожидают плюс 22–24 градуса днём и плюс 13–14 ночью. Облачность переменная, после обеда возможны кратковременные дожди. Ветер западный, 4–5 метров в секунду.
Активное утро
Утро подходит для походов, поездок и работы на свежем воздухе. Воздух прохладный и свежий, небо частично ясное.
Влажный финал дня
После 16:00 возможны ливни, особенно в Карпатском предгорье и северо-западной части региона. Дождевик пригодится.
Карпаты
В горных районах температура днём составит от плюс 20 до 22 градусов, ночью — около плюс 12–13. Утром — облачность с прояснениями, после полудня — вероятны дожди. Ветер юго-западный, умеренный.
Горный климат
Прохладно и свежо. Утро идеально для восхождений и треккинга. Воздух чистый, насыщенный ароматами хвои и трав.
Гроза возможна
Вечером в горах возможны кратковременные грозы. При планировании маршрутов стоит учитывать погодные риски.
Что важно учесть 17 июня
День начнётся ясно и спокойно, но уже к обеду в большинстве областей появится облачность. Во второй половине суток пройдут кратковременные дожди. УФ-индекс остаётся умеренным, резких перепадов давления не ожидается. Ветер не усилится, но в горах возможно локальное шквалистое усиление.
Практические советы
— Утром можно не брать с собой верхнюю одежду, но обязательно захватите зонт
— SPF-защита и очки будут актуальны до обеда
— Планируйте важные задачи на первую половину дня
— В дороге желательно иметь дождевик или лёгкую куртку
— Если планируете поход в горы — уходите рано и возвращайтесь до вечера
Погодная таблица по регионам
|Регион
|Температура днём
|Температура ночью
|Осадки
|Ветер
|Центр
|+24…+26
|+15
|возможны вечером
|до 4 м/с
|Север
|+23…+25
|+14…+15
|после обеда
|до 4 м/с
|Восток
|+25…+28
|+15
|сильный дождь вечером
|3–5 м/с
|Юг и Крым
|+27…+28
|+15…+16
|преимущественно сухо
|3–4 м/с
|Запад
|+22…+24
|+13…+14
|кратковременные ливни
|4–5 м/с
|Карпаты
|+20…+22
|+12…+13
|дожди и грозы вечером
|4–6 м/с
17 июня 2025 года подарит утреннюю ясность и комфортную температуру, но к вечеру принесёт локальные осадки. Центр, север, запад и Карпаты окажутся под дождём, тогда как юг и Крым останутся в зоне стабильной погоды. День стоит начинать активно и завершать в укрытии. Погода подсказывает — лучше действовать заранее.
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