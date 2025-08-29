30 августа 2025 года обещает быть ясным днем по всей Украине. Прогноз погоды на этот день от DNEWS для различных городов страны говорит о теплой и комфортной погоде с минимальной вероятностью осадков. На протяжении дня температура будет колебаться от 17°C до 31°C, что создает отличные условия для активного отдыха на свежем воздухе.

Это идеальный день для прогулок, пикников и занятий спортом, так как осадки маловероятны, а влажность остается на умеренном уровне. Также стоит отметить, что, несмотря на ясное небо, интенсивность ультрафиолетового излучения будет достаточно высокой (UV-индекс 5), поэтому рекомендуется использовать солнцезащитные средства.

Погода в Киеве, столице Украины, также будет радовать своей стабильностью. В течение дня температура будет варьироваться от 17°C в утренние часы до 31°C днем. Ветер юго-восточный, умеренной силы, около 3 м/с, что добавит легкой прохлады к жарким моментам дня.

Прогноз погоды по городам Украины

Киев:

Температура: 17°C — 31°C

Влажность: 61% — 39%

Ветер: юго-восточный, 3 м/с

Давление: 744-746 мм рт. ст.

Вероятность осадков: 2%

Винница:

Температура: 18°C

Погода: Ясно

Днепр:

Температура: 22°C

Погода: Ясно

Донецк:

Температура: 24°C

Погода: Ясно

Житомир:

Температура: 19°C

Погода: Ясно

Запорожье:

Температура: 23°C

Погода: Ясно

Ивано-Франковск:

Температура: 19°C

Погода: Ясно

Кропивницкий:

Температура: 22°C

Погода: Ясно

Луганск:

Температура: 22°C

Погода: Ясно

Луцк:

Температура: 20°C

Погода: Переменная облачность

Львов:

Температура: 21°C

Погода: Ясно

Николаев:

Температура: 20°C

Погода: Ясно

Одесса:

Температура: 23°C

Погода: Ясно

Полтава:

Температура: 19°C

Погода: Ясно

Ровно:

Температура: 20°C

Погода: Ясно

Симферополь:

Температура: 23°C

Погода: Ясно

Сумы:

Температура: 15°C

Погода: Ясно

Тернополь:

Температура: 20°C

Погода: Ясно

Ужгород:

Температура: 21°C

Погода: Ясно

Харьков:

Температура: 19°C

Погода: Ясно

Херсон:

Температура: 25°C

Погода: Ясно

Хмельницкий:

Температура: 20°C

Погода: Ясно

Черкассы:

Температура: 18°C

Погода: Ясно

Чернигов:

Температура: 16°C

Погода: Ясно

Черновцы:

Температура: 19°C

Погода: Ясно

Для жителей южных и центральных областей Украины 30 августа будет день, когда солнечные лучи подарят много положительных эмоций и обеспечат хорошую погоду для занятий на свежем воздухе. Также важно отметить, что несмотря на комфортную температуру и ясное небо, стоит учитывать возможные солнечные ожоги, поэтому не забывайте о защите от солнца.

Влияние на повседневные дела

Этот день идеально подходит для сельскохозяйственных работ, а также для туристических поездок. Особенно это актуально для тех, кто планирует провести время на природе. Также будет хорошая погода для отдыха на воде, так как температура воды в реках и озерах будет комфортной. Рекомендуется носить легкую одежду, а для защиты от солнца взять с собой головные уборы и солнцезащитные средства.

Важные моменты для здоровья

Высокий уровень ультрафиолетового излучения требует особого внимания. Проводя много времени на улице, рекомендуется носить солнечные очки, а также использовать солнцезащитный крем с высоким SPF. Важно не забывать пить достаточно воды, чтобы избежать обезвоживания, особенно при активном отдыхе на свежем воздухе.

Как будет изменяться погода в течение дня

В 6 утра температура будет составлять 17°C, с повышением до 21°C в 9 утра. К 12 часам температура достигнет 28°C, а к 15 часам достигнет максимума в 30°C. В вечерние часы, начиная с 18:00, температура немного снизится до 23°C, а влажность повысится, что сделает вечер более комфортным для прогулок.

Состояние атмосферного давления также будет стабильным в течение всего дня, что обеспечит комфортные условия для всех видов активности.

30 августа 2025 года будет отличным днем для активного отдыха на свежем воздухе. Ясное небо, комфортные температуры и минимальная вероятность осадков обеспечат идеальные условия для прогулок, пикников, спорта и туризма. Однако, не забывайте о защите от солнца, так как UV-индекс будет достаточно высок. В целом, этот день обещает быть приятным и солнечным по всей территории Украины.

