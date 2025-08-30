Последний день лета часто определяет настроение перед осенью. В этой статье представлен подробный и актуальный прогноз погоды на 31 августа 2025 года во всех регионах Украины, включая почасовой прогноз для Киева. Материал от DNEWS будет полезен для тех, кто планирует поездки, мероприятия на свежем воздухе или просто хочет знать, чего ожидать от природы в завершение августа.

Общая метеорологическая картина по стране

Синоптики прогнозируют ясную и тёплую погоду по всей территории Украины. Почти во всех областных центрах ожидается безоблачное небо, комфортная температура и низкая вероятность осадков. Это делает 31 августа отличным днём для отдыха на природе, пикников, прогулок и других активностей на свежем воздухе.

Почасовой прогноз погоды в Киеве

Прогноз по столице показывает устойчивое ясное небо и постепенный рост температуры с утра до вечера. Осадки маловероятны.

Утро и день

06:00 — 17°C, влажность 74%, восточный ветер 1 м/с, давление 741 мм рт. ст., ясно

— 17°C, влажность 74%, восточный ветер 1 м/с, давление 741 мм рт. ст., ясно 09:00 — 22°C, влажность 63%, ветер отсутствует, давление 741 мм, ясно

— 22°C, влажность 63%, ветер отсутствует, давление 741 мм, ясно 12:00 — 27°C, влажность 47%, восточный ветер 1 м/с, давление 741 мм, ясно

— 27°C, влажность 47%, восточный ветер 1 м/с, давление 741 мм, ясно 15:00 — 30°C, влажность 40%, восточный ветер 2 м/с, давление 740 мм, ясно

Вечер и ночь

18:00 — 30°C, влажность 45%, восточный ветер 1 м/с, давление 740 мм, ясно

— 30°C, влажность 45%, восточный ветер 1 м/с, давление 740 мм, ясно 21:00 — 25°C, влажность 62%, северо-восточный ветер 1 м/с, давление 740 мм, ясно

— 25°C, влажность 62%, северо-восточный ветер 1 м/с, давление 740 мм, ясно 00:00 (1 сентября) — 20°C, влажность 65%, восточный ветер 1 м/с, давление 742 мм, ясно

UV-индекс составляет 5 единиц, что означает умеренный уровень ультрафиолета. Рекомендуется использование солнцезащитных средств и головных уборов.

Прогноз погоды по регионам Украины

Для удобства приводим краткий прогноз по основным городам — областным центрам страны.

Центральная Украина

Киев — 31°C, ясно

— 31°C, ясно Полтава — 27°C, ясно

— 27°C, ясно Черкассы — 26°C, ясно

— 26°C, ясно Кропивницкий — 31°C, ясно

Погода в центральных регионах благоприятна, жара ощущается умеренно благодаря слабому ветру и низкой влажности.

Восточная Украина

Харьков — 26°C, ясно

— 26°C, ясно Днепр — 29°C, ясно

— 29°C, ясно Донецк — 30°C, ясно

— 30°C, ясно Луганск — 29°C, ясно

Жители востока Украины также смогут насладиться солнечным и тёплым днем без риска осадков.

Западная Украина

Львов — 27°C, ясно

— 27°C, ясно Тернополь — 25°C, ясно

— 25°C, ясно Ивано-Франковск — 25°C, ясно

— 25°C, ясно Черновцы — 25°C, ясно

— 25°C, ясно Ужгород — 28°C, ясно

— 28°C, ясно Луцк — 26°C, ясно

— 26°C, ясно Ровно — 27°C, ясно

— 27°C, ясно Хмельницкий — 25°C, ясно

— 25°C, ясно Житомир — 27°C, ясно

Западная часть Украины встретит завершение лета стабильной и сухой погодой. Температура комфортная, не слишком высокая.

Южная Украина и побережье

Одесса — 25°C, ясно

— 25°C, ясно Николаев — 26°C, небольшая облачность

— 26°C, небольшая облачность Херсон — 31°C, ясно

— 31°C, ясно Симферополь — 31°C, ясно

Юг страны остаётся самым тёплым регионом в этот день. Особенно жарко будет в Херсоне и Крыму, где температура поднимется до +31°C.

Северная Украина

Чернигов — 26°C, ясно

— 26°C, ясно Сумы — 25°C, ясно

На севере Украины сохраняется стабильная и солнечная погода. Ветер слабый, без перепадов давления и резких изменений температуры.

Освещённость и астрономические данные

Воскресенье, 31 августа, порадует долгим световым днём:

Восход солнца — 06:11

— 06:11 Закат солнца — 19:44

— 19:44 Восход луны — 15:29

— 15:29 Закат луны — 22:28

Это делает день отличным для прогулок во второй половине дня и наблюдения за заходом солнца и луной.

Влажность и атмосферные условия

Средняя влажность воздуха днём колеблется в пределах 40–60%, что создаёт комфортные условия для пребывания на улице. Атмосферное давление в пределах нормы — около 740–742 мм рт. ст. Ветер преимущественно восточный и слабый — 1–2 м/с. Вероятность осадков составляет не более 2% по всей стране.

Рекомендации для жителей и туристов

Планируйте мероприятия на открытом воздухе — погода будет способствовать активному отдыху.

Следите за уровнем UV-индекса с 11:00 до 16:00 — используйте солнцезащиту.

Не забывайте о питьевом режиме — жара может быть ощутимой в южных и центральных регионах.

Водителям стоит быть внимательными на дорогах — жара может повлиять на концентрацию.

Прогноз на ближайшие дни: плавный переход в осень

Первые дни сентября покажут постепенное снижение температуры и увеличение облачности:

1 сентября — переменная облачность, мелкий дождь, до 29°C

— переменная облачность, мелкий дождь, до 29°C 2–3 сентября — ясно, около 28°C

— ясно, около 28°C 4–5 сентября — облачность увеличивается, возможны затяжные облачные дни

Такая смена погодных условий типична для перехода от лета к осени. Тем не менее, начало сентября в целом будет тёплым.

