Погода 5 сентября 2025 года обещает быть комфортной и стабильной на всей территории Украины. В этом материале от DNEWS рассмотрим погодные условия в Киеве и других областных центрах, а также разберём параметры температуры, влажности, ветра и давления по часам. Данные помогут спланировать день, выбрать подходящую одежду и мероприятия на свежем воздухе.
Погодные условия в Киеве: что обещают метеорологи
Прогноз для столицы остаётся неизменно ясным. С самого утра и до позднего вечера на небе не предвидится облаков. Это создаёт благоприятную атмосферу для прогулок, спортивных занятий и путешествий по городу.
Температурные показатели на протяжении дня
Температура в Киеве будет колебаться от прохладных утренних значений до умеренно тёплых дневных максимумов. Утром термометры покажут около 14°C, а в обед температура достигнет комфортных 25°C. Ночью снова ожидается небольшое похолодание до 15°C.
Атмосферное давление и ветер
Давление остаётся стабильным в пределах 747–749 мм рт. ст., что говорит о хорошей погоде без резких скачков. Ветер преимущественно восточный, со скоростью 1–2 м/с. Он будет почти незаметным и не принесёт дискомфорта.
Уровень влажности и осадков
Влажность воздуха варьируется от 43% до 85% в течение суток. Это значит, что воздух будет свежим и умеренно сухим. Вероятность осадков остаётся минимальной — всего 2% на протяжении всего дня.
Почасовой прогноз в Киеве 5 сентября 2025 года
Перед тем как отправляться по делам, ознакомьтесь с подробным почасовым прогнозом. Это поможет избежать сюрпризов и правильно организовать расписание.
С 00:00 до 06:00
В ночное время температура будет постепенно понижаться от 18°C до 14°C. Уровень влажности останется высоким — до 85%. Небо полностью ясное, а ветер — лёгкий, до 1 м/с.
С 06:00 до 12:00
Утренние часы подарят прохладу и солнечную погоду. Температура поднимется от 14°C до 22°C. Влажность снизится до 50%, что обеспечит приятную утреннюю свежесть.
С 12:00 до 18:00
Это самый тёплый и солнечный период. Температура достигнет пика в 25°C. Ветер восточный, 2 м/с. Атмосферное давление — около 748 мм рт. ст., без резких колебаний.
С 18:00 до 21:00
Ближе к вечеру температура начнёт постепенно снижаться до 21°C. Погода по-прежнему останется ясной и устойчивой, с лёгким ветром и сухим воздухом.
Восход и закат 5 сентября 2025 года
Длительность светового дня — 13 часов и 15 минут.
- Восход солнца: 06:18:44
- Закат солнца: 19:34:08
- Восход Луны: 18:53:58
- Закат Луны: 02:46:18
Полнолуние не ожидается, луна будет прибывающей, что создаёт приятную атмосферу для вечерних прогулок.
Погода в областных центрах Украины 5 сентября
Для тех, кто планирует поездки по Украине, важно знать условия в других городах. Погода в целом благоприятная, с преобладанием ясного неба и умеренной температуры.
Центральная Украина
- Винница — 18°C, ясно
- Кропивницкий — 20°C, ясно
- Полтава — 16°C, сплошная облачность
- Черкассы — 19°C, ясно
Восточная Украина
- Днепр — 19°C, переменная облачность
- Донецк — 21°C, сплошная облачность
- Луганск — 20°C, облачно с прояснениями
- Харьков — 17°C, сплошная облачность
- Сумы — 16°C, сплошная облачность
Западная Украина
- Львов — 21°C, переменная облачность
- Ивано-Франковск — 21°C, небольшая облачность
- Тернополь — 22°C, ясно
- Ровно — 22°C, ясно
- Ужгород — 22°C, облачно с прояснениями, возможен дождь
- Черновцы — 22°C, ясно
- Луцк — 22°C, ясно
- Хмельницкий — 22°C, ясно
Южная Украина
- Николаев — 21°C, облачно с прояснениями
- Одесса — 23°C, ясно
- Херсон — 24°C, ясно
- Симферополь — 24°C, ясно
Северная Украина
- Житомир — 22°C, ясно
- Чернигов — 18°C, ясно
- Киев — 25°C, ясно
Как использовать прогноз для планирования дня
Пятница, 5 сентября, станет отличным днём для всех видов активности: от работы на открытом воздухе до выездов на природу. На всей территории страны наблюдается устойчивый антициклон с преобладанием ясной погоды. Отсутствие осадков и минимальный ветер обеспечат комфортные условия для отдыха и повседневных дел.
Для садоводов и огородников это подходящий день для работ на участке. Луна пребывает в фазе роста, что благоприятствует посадкам и подкормке растений. Также это удачный момент для просушивания трав, сбора семян и проведения косметических работ в саду.
Рекомендации по одежде и защите
Утром можно надеть лёгкий жакет или ветровку, так как температура около 14°C может показаться прохладной. Днём будет тепло, поэтому предпочтительна лёгкая одежда. Уровень UV-индекса составляет 4, что считается умеренным. Тем не менее, при длительном нахождении на солнце желательно использовать солнцезащитные средства.
Погода на 5 сентября 2025 года порадует стабильностью и комфортом. Ясное небо, лёгкий ветер и умеренная температура делают этот день идеальным для прогулок, поездок и работы на свежем воздухе. Особенно благоприятны условия в центральных и южных регионах страны. Путешественникам и жителям стоит воспользоваться возможностью для активного отдыха и проведения времени на природе.
