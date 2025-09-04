Погода 5 сентября 2025 года обещает быть комфортной и стабильной на всей территории Украины. В этом материале от DNEWS рассмотрим погодные условия в Киеве и других областных центрах, а также разберём параметры температуры, влажности, ветра и давления по часам. Данные помогут спланировать день, выбрать подходящую одежду и мероприятия на свежем воздухе.

Погодные условия в Киеве: что обещают метеорологи

Прогноз для столицы остаётся неизменно ясным. С самого утра и до позднего вечера на небе не предвидится облаков. Это создаёт благоприятную атмосферу для прогулок, спортивных занятий и путешествий по городу.

Температурные показатели на протяжении дня

Температура в Киеве будет колебаться от прохладных утренних значений до умеренно тёплых дневных максимумов. Утром термометры покажут около 14°C, а в обед температура достигнет комфортных 25°C. Ночью снова ожидается небольшое похолодание до 15°C.

Атмосферное давление и ветер

Давление остаётся стабильным в пределах 747–749 мм рт. ст., что говорит о хорошей погоде без резких скачков. Ветер преимущественно восточный, со скоростью 1–2 м/с. Он будет почти незаметным и не принесёт дискомфорта.

Уровень влажности и осадков

Влажность воздуха варьируется от 43% до 85% в течение суток. Это значит, что воздух будет свежим и умеренно сухим. Вероятность осадков остаётся минимальной — всего 2% на протяжении всего дня.

Почасовой прогноз в Киеве 5 сентября 2025 года

Перед тем как отправляться по делам, ознакомьтесь с подробным почасовым прогнозом. Это поможет избежать сюрпризов и правильно организовать расписание.

С 00:00 до 06:00

В ночное время температура будет постепенно понижаться от 18°C до 14°C. Уровень влажности останется высоким — до 85%. Небо полностью ясное, а ветер — лёгкий, до 1 м/с.

С 06:00 до 12:00

Утренние часы подарят прохладу и солнечную погоду. Температура поднимется от 14°C до 22°C. Влажность снизится до 50%, что обеспечит приятную утреннюю свежесть.

С 12:00 до 18:00

Это самый тёплый и солнечный период. Температура достигнет пика в 25°C. Ветер восточный, 2 м/с. Атмосферное давление — около 748 мм рт. ст., без резких колебаний.

С 18:00 до 21:00

Ближе к вечеру температура начнёт постепенно снижаться до 21°C. Погода по-прежнему останется ясной и устойчивой, с лёгким ветром и сухим воздухом.

Восход и закат 5 сентября 2025 года

Длительность светового дня — 13 часов и 15 минут.

Восход солнца: 06:18:44

Закат солнца: 19:34:08

Восход Луны: 18:53:58

Закат Луны: 02:46:18

Полнолуние не ожидается, луна будет прибывающей, что создаёт приятную атмосферу для вечерних прогулок.

Погода в областных центрах Украины 5 сентября

Для тех, кто планирует поездки по Украине, важно знать условия в других городах. Погода в целом благоприятная, с преобладанием ясного неба и умеренной температуры.

Центральная Украина

Винница — 18°C, ясно

— 18°C, ясно Кропивницкий — 20°C, ясно

— 20°C, ясно Полтава — 16°C, сплошная облачность

— 16°C, сплошная облачность Черкассы — 19°C, ясно

Восточная Украина

Днепр — 19°C, переменная облачность

— 19°C, переменная облачность Донецк — 21°C, сплошная облачность

— 21°C, сплошная облачность Луганск — 20°C, облачно с прояснениями

— 20°C, облачно с прояснениями Харьков — 17°C, сплошная облачность

— 17°C, сплошная облачность Сумы — 16°C, сплошная облачность

Западная Украина

Львов — 21°C, переменная облачность

— 21°C, переменная облачность Ивано-Франковск — 21°C, небольшая облачность

— 21°C, небольшая облачность Тернополь — 22°C, ясно

— 22°C, ясно Ровно — 22°C, ясно

— 22°C, ясно Ужгород — 22°C, облачно с прояснениями, возможен дождь

— 22°C, облачно с прояснениями, возможен дождь Черновцы — 22°C, ясно

— 22°C, ясно Луцк — 22°C, ясно

— 22°C, ясно Хмельницкий — 22°C, ясно

Южная Украина

Николаев — 21°C, облачно с прояснениями

— 21°C, облачно с прояснениями Одесса — 23°C, ясно

— 23°C, ясно Херсон — 24°C, ясно

— 24°C, ясно Симферополь — 24°C, ясно

Северная Украина

Житомир — 22°C, ясно

— 22°C, ясно Чернигов — 18°C, ясно

— 18°C, ясно Киев — 25°C, ясно

Как использовать прогноз для планирования дня

Пятница, 5 сентября, станет отличным днём для всех видов активности: от работы на открытом воздухе до выездов на природу. На всей территории страны наблюдается устойчивый антициклон с преобладанием ясной погоды. Отсутствие осадков и минимальный ветер обеспечат комфортные условия для отдыха и повседневных дел.

Для садоводов и огородников это подходящий день для работ на участке. Луна пребывает в фазе роста, что благоприятствует посадкам и подкормке растений. Также это удачный момент для просушивания трав, сбора семян и проведения косметических работ в саду.

Рекомендации по одежде и защите

Утром можно надеть лёгкий жакет или ветровку, так как температура около 14°C может показаться прохладной. Днём будет тепло, поэтому предпочтительна лёгкая одежда. Уровень UV-индекса составляет 4, что считается умеренным. Тем не менее, при длительном нахождении на солнце желательно использовать солнцезащитные средства.

Погода на 5 сентября 2025 года порадует стабильностью и комфортом. Ясное небо, лёгкий ветер и умеренная температура делают этот день идеальным для прогулок, поездок и работы на свежем воздухе. Особенно благоприятны условия в центральных и южных регионах страны. Путешественникам и жителям стоит воспользоваться возможностью для активного отдыха и проведения времени на природе.

