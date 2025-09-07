Метеоусловия на 8 сентября 2025 года в Украине порадуют разнообразием: от ясного неба до локальных осадков. В этом материале от DNEWS вы найдёте подробный обзор погодной ситуации в разных областях Украины, включая температуру воздуха, вероятность осадков, силу ветра и атмосферное давление. Прогноз будет полезен для тех, кто планирует поездки, работу на улице или просто хочет быть в курсе погодных условий в своём регионе.
Общий прогноз погоды на 8 сентября 2025 года
Переходя к конкретике, следует отметить, что большая часть территории Украины окажется под влиянием стабильного антициклона. Это обеспечит преимущественно сухую и тёплую погоду в центральных и южных областях. Однако в некоторых регионах ожидаются кратковременные дожди и облачность.
Температурный фон по стране
Средняя температура воздуха днём составит от +21°C до +31°C в зависимости от региона. Ночью температура понизится до +13…+16°C, создавая комфортные условия для сна и отдыха. В западных областях ожидается жара до +31°C, а в восточных – более умеренные +21…+24°C.
Атмосферное давление и ветер
Давление останется в пределах нормы – около 748–750 мм рт. ст., не предвещая значительных изменений в погоде. Ветер преимущественно северо-восточный, умеренный, со скоростью от 1 до 3 м/с. В прибрежных районах он может усиливаться до 4 м/с.
Вероятность осадков
На большей части Украины осадков не ожидается, за исключением Киева и отдельных районов северного и центрального регионов, где возможны локальные кратковременные дожди с вероятностью до 45%.
Прогноз погоды на 8 сентября по областным центрам
Для удобства восприятия ниже приведён обзор погодных условий в основных городах Украины, разделённых по регионам. Это поможет жителям и гостям каждого города лучше спланировать день.
Центральная Украина: облачность переменная
Центральные области порадуют комфортной температурой и преимущественно ясным небом.
Винница: ясная погода
- Температура: +29°C днём, +16°C ночью
- Ветер: северо-восточный, 2 м/с
- Осадки: не ожидаются
- Влажность: около 55%
Кропивницкий: солнечно
- Температура: +25°C
- Облачность: отсутствует
- Ветер: слабый, восточный
- Осадки: вероятность менее 5%
Полтава: прохладно и сухо
- Температура: +21°C
- Ветер: северо-восточный, 2–3 м/с
- Осадки: нет
- Влажность: 60–65%
Черкассы: классический осенний день
- Температура: +24°C
- Переменная облачность
- Ветер: северо-восточный, 2 м/с
- Осадки: не предвидятся
Север Украины: прохлада и устойчивость
На севере сохраняется сухая и немного прохладная погода без существенных осадков.
Киев: переменная облачность и слабый дождь
- Температура: +25°C днём, +16°C ночью
- Ветер: северо-восточный, 3 м/с
- Осадки: вероятность 31–45% во второй половине дня
- Давление: стабильное — 748–750 мм рт. ст.
Чернигов: ясная и прохладная погода
- Температура: +25°C
- Ветер: слабый
- Осадки: не предвидятся
- Влажность: около 60%
Сумы: умеренно тепло
- Температура: +23°C
- Облачно с прояснениями
- Осадки: исключены
- Ветер: северный, до 2 м/с
Восток Украины: переменная облачность без дождя
Погода на востоке страны будет переменчивой, но преимущественно сухой.
Харьков: переменная облачность
- Температура: +21°C
- Осадки: не ожидаются
- Ветер: 2 м/с
- Влажность: 65–70%
Донецк: небольшая облачность
- Температура: +24°C
- Без осадков
- Ветер: северо-восточный, 2–3 м/с
- Давление: стабильное
Луганск: облачно с прояснениями
- Температура: +24°C
- Влажность: 60%
- Осадки: маловероятны
Запад Украины: жарко и солнечно
Западные регионы радуют настоящим летним теплом.
Львов: солнце и лёгкая облачность
- Температура: +29°C
- Влажность: 45%
- Ветер: до 2 м/с
- Без осадков
Ивано-Франковск: жара и ясное небо
- Температура: +31°C
- Ветер: восточный, слабый
- Осадки: не предвидятся
Тернополь: ясно
- Температура: +30°C
- Атмосферное давление: 749 мм
- Осадки: нет
Черновцы: тепло и сухо
- Температура: +30°C
- Ясно
- Ветер: слабый
- Осадки: отсутствуют
Ужгород: жара с переменной облачностью
- Температура: +31°C
- Влажность: 50%
- Давление: стабильное
- Без осадков
Хмельницкий: комфортное тепло
- Температура: +28°C
- Ясно
- Ветер: незначительный
- Осадки: исключены
Ровно: жаркая солнечная погода
- Температура: +29°C
- Ветер: слабый
- Осадки: не ожидаются
Луцк: солнце без облаков
- Температура: +30°C
- Влажность: 40%
- Без осадков
Юг Украины: тепло и сухо
Южные области сохраняют стабильные и приятные погодные условия.
Одесса: лёгкий морской бриз и солнце
- Температура: +25°C
- Ветер: северо-восточный, 3 м/с
- Влажность: 55%
- Осадки: не предвидятся
Николаев: жарко и сухо
- Температура: +29°C
- Ветер: слабый
- Осадки: не ожидаются
Херсон: солнечно и без осадков
- Температура: +28°C
- Ветер: восточный
- Давление: нормальное
Запорожье: комфортная температура
- Температура: +24°C
- Ветер: умеренный
- Осадки: отсутствуют
Крым: солнечный день на полуострове
Крым порадует туристов и местных жителей стабильной погодой без осадков.
Симферополь: ясно и комфортно
- Температура: +26°C
- Влажность: 50%
- Ветер: северный, до 2 м/с
- Давление: в пределах нормы
Какой будет день 8 сентября
8 сентября 2025 года в Украине обещает быть тёплым и преимущественно сухим днём. Запад порадует жарой, центр и юг — комфортной погодой, а на севере и востоке возможно незначительное похолодание. В Киеве прогнозируется переменная облачность с кратковременным дождём днём. В целом, погодные условия благоприятствуют отдыху на природе, прогулкам и работе на свежем воздухе.
Ранее мы писали о том, какой прогноз погоды на сентябрь 2025 года в Украине.