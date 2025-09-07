Воскресенье, 7 сентября, 2025
Погода в Украине 8 сентября 2025: от жары на западе до прохлады на востоке, в Киеве возможен кратковременный дождь во второй половине дня.
Общество
Время чтения 1 мин.

Какой прогноз погоды на 8 сентября 2025 года по регионам Украины: температура, ветер, осадки

Метеоусловия на 8 сентября 2025 года в Украине порадуют разнообразием: от ясного неба до локальных осадков. В этом материале от DNEWS вы найдёте подробный обзор погодной ситуации в разных областях Украины, включая температуру воздуха, вероятность осадков, силу ветра и атмосферное давление. Прогноз будет полезен для тех, кто планирует поездки, работу на улице или просто хочет быть в курсе погодных условий в своём регионе.

Общий прогноз погоды на 8 сентября 2025 года

Переходя к конкретике, следует отметить, что большая часть территории Украины окажется под влиянием стабильного антициклона. Это обеспечит преимущественно сухую и тёплую погоду в центральных и южных областях. Однако в некоторых регионах ожидаются кратковременные дожди и облачность.

Температурный фон по стране

Средняя температура воздуха днём составит от +21°C до +31°C в зависимости от региона. Ночью температура понизится до +13…+16°C, создавая комфортные условия для сна и отдыха. В западных областях ожидается жара до +31°C, а в восточных – более умеренные +21…+24°C.

Атмосферное давление и ветер

Давление останется в пределах нормы – около 748–750 мм рт. ст., не предвещая значительных изменений в погоде. Ветер преимущественно северо-восточный, умеренный, со скоростью от 1 до 3 м/с. В прибрежных районах он может усиливаться до 4 м/с.

Вероятность осадков

На большей части Украины осадков не ожидается, за исключением Киева и отдельных районов северного и центрального регионов, где возможны локальные кратковременные дожди с вероятностью до 45%.

Прогноз погоды на 8 сентября по областным центрам

Для удобства восприятия ниже приведён обзор погодных условий в основных городах Украины, разделённых по регионам. Это поможет жителям и гостям каждого города лучше спланировать день.

Центральная Украина: облачность переменная

Центральные области порадуют комфортной температурой и преимущественно ясным небом.

Винница: ясная погода

  • Температура: +29°C днём, +16°C ночью
  • Ветер: северо-восточный, 2 м/с
  • Осадки: не ожидаются
  • Влажность: около 55%

Кропивницкий: солнечно

  • Температура: +25°C
  • Облачность: отсутствует
  • Ветер: слабый, восточный
  • Осадки: вероятность менее 5%

Полтава: прохладно и сухо

  • Температура: +21°C
  • Ветер: северо-восточный, 2–3 м/с
  • Осадки: нет
  • Влажность: 60–65%

Черкассы: классический осенний день

  • Температура: +24°C
  • Переменная облачность
  • Ветер: северо-восточный, 2 м/с
  • Осадки: не предвидятся

Север Украины: прохлада и устойчивость

На севере сохраняется сухая и немного прохладная погода без существенных осадков.

Киев: переменная облачность и слабый дождь

  • Температура: +25°C днём, +16°C ночью
  • Ветер: северо-восточный, 3 м/с
  • Осадки: вероятность 31–45% во второй половине дня
  • Давление: стабильное — 748–750 мм рт. ст.

Чернигов: ясная и прохладная погода

  • Температура: +25°C
  • Ветер: слабый
  • Осадки: не предвидятся
  • Влажность: около 60%

Сумы: умеренно тепло

  • Температура: +23°C
  • Облачно с прояснениями
  • Осадки: исключены
  • Ветер: северный, до 2 м/с

Восток Украины: переменная облачность без дождя

Погода на востоке страны будет переменчивой, но преимущественно сухой.

Харьков: переменная облачность

  • Температура: +21°C
  • Осадки: не ожидаются
  • Ветер: 2 м/с
  • Влажность: 65–70%

Донецк: небольшая облачность

  • Температура: +24°C
  • Без осадков
  • Ветер: северо-восточный, 2–3 м/с
  • Давление: стабильное

Луганск: облачно с прояснениями

  • Температура: +24°C
  • Влажность: 60%
  • Осадки: маловероятны

Запад Украины: жарко и солнечно

Западные регионы радуют настоящим летним теплом.

Львов: солнце и лёгкая облачность

  • Температура: +29°C
  • Влажность: 45%
  • Ветер: до 2 м/с
  • Без осадков

Ивано-Франковск: жара и ясное небо

  • Температура: +31°C
  • Ветер: восточный, слабый
  • Осадки: не предвидятся

Тернополь: ясно

  • Температура: +30°C
  • Атмосферное давление: 749 мм
  • Осадки: нет

Черновцы: тепло и сухо

  • Температура: +30°C
  • Ясно
  • Ветер: слабый
  • Осадки: отсутствуют

Ужгород: жара с переменной облачностью

  • Температура: +31°C
  • Влажность: 50%
  • Давление: стабильное
  • Без осадков

Хмельницкий: комфортное тепло

  • Температура: +28°C
  • Ясно
  • Ветер: незначительный
  • Осадки: исключены

Ровно: жаркая солнечная погода

  • Температура: +29°C
  • Ветер: слабый
  • Осадки: не ожидаются

Луцк: солнце без облаков

  • Температура: +30°C
  • Влажность: 40%
  • Без осадков

Юг Украины: тепло и сухо

Южные области сохраняют стабильные и приятные погодные условия.

Одесса: лёгкий морской бриз и солнце

  • Температура: +25°C
  • Ветер: северо-восточный, 3 м/с
  • Влажность: 55%
  • Осадки: не предвидятся

Николаев: жарко и сухо

  • Температура: +29°C
  • Ветер: слабый
  • Осадки: не ожидаются

Херсон: солнечно и без осадков

  • Температура: +28°C
  • Ветер: восточный
  • Давление: нормальное

Запорожье: комфортная температура

  • Температура: +24°C
  • Ветер: умеренный
  • Осадки: отсутствуют

Крым: солнечный день на полуострове

Крым порадует туристов и местных жителей стабильной погодой без осадков.

Симферополь: ясно и комфортно

  • Температура: +26°C
  • Влажность: 50%
  • Ветер: северный, до 2 м/с
  • Давление: в пределах нормы

Какой будет день 8 сентября

8 сентября 2025 года в Украине обещает быть тёплым и преимущественно сухим днём. Запад порадует жарой, центр и юг — комфортной погодой, а на севере и востоке возможно незначительное похолодание. В Киеве прогнозируется переменная облачность с кратковременным дождём днём. В целом, погодные условия благоприятствуют отдыху на природе, прогулкам и работе на свежем воздухе.

Ранее мы писали о том, какой прогноз погоды на сентябрь 2025 года в Украине.

