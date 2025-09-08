Понедельник, 8 сентября, 2025
Киев
Прогноз погоды на 9 сентября 2025 года в Украине: дожди в Киеве, ясная погода в большинстве регионов, температурный максимум до 27°C.
Общество
Время чтения 1 мин.

Какой прогноз погоды на 9 сентября 2025 года в Украине

Во вторник, 9 сентября 2025 года, Украину ожидает погодная картина, способная повлиять на повседневные планы жителей и путешественников. В этом материале от DNEWS мы подробно расскажем, чего ждать от природы в этот день, какие области окажутся под дождём, а где сохранится ясная погода. Прогноз построен по данным по каждому региону и часовому интервалу.

Общая метеокартина по стране

Переходя к региональной погоде, важно понимать, что погодные условия будут различаться от востока до запада Украины.

Температурный фон

Средняя дневная температура по Украине колеблется от 18°C до 27°C. Наиболее тёплая погода ожидается в Киеве, Херсоне и Донецке, где воздух прогреется до 27°C. Самая прохладная погода будет наблюдаться в Полтаве — около 17°C, при облачном небе.

Вероятность осадков

На большей части территории — без осадков. Однако в отдельных регионах возможны кратковременные дожди. Особенно это касается Киева, где прогнозируется переменная облачность и дождь с вероятностью 69% во второй половине дня.

Уровень ультрафиолета и атмосферное давление

  • UV-индекс в Киеве составляет 4 — умеренный уровень, требующий базовой защиты кожи при длительном пребывании на солнце.
  • Давление в пределах 747–748 мм рт. ст., без резких скачков.

Погода по часам в Киеве

Погода в столице будет меняться в течение дня, начиная от ясного неба до вечернего дождя.

Утренние часы

  • 00:00 – 06:00: Ясно, температура от 17°C до 14°C, ветер слабый, влажность до 93%.
  • 09:00: Температура начнёт расти — 17°C, влажность снизится до 81%, облаков не ожидается.

Днём и вечером

  • 12:00: Потеплеет до 23°C, небо останется ясным.
  • 15:00: 26°C, небольшая облачность, вероятность осадков — 35%.
  • 18:00: 25°C, ожидается мелкий дождь, вероятность — 69%.
  • 21:00: 19°C, небо вновь прояснится, дождь прекратится.

Погода в других регионах Украины

Переходя от столицы к другим областям, можно отметить общую тенденцию ясной и стабильной погоды с редкими осадками.

Центральная Украина

  • Винница: Ясно, 18°C
  • Кропивницкий: Ясно, 19°C
  • Полтава: Сплошная облачность, 17°C
  • Черкассы: Ясно, 18°C

Восточная Украина

  • Харьков: Сплошная облачность, 21°C
  • Донецк: Ясно, 22°C
  • Луганск: Ясно, 21°C
  • Сумы: Облачно с прояснениями, 19°C

Южная Украина

  • Херсон: Ясно, 23°C
  • Одесса: Ясно, 22°C
  • Николаев: Сплошная облачность, 19°C
  • Симферополь: Небольшая облачность, 22°C

Западная Украина

  • Львов: Сплошная облачность, 18°C
  • Ужгород: Небольшая облачность, 20°C
  • Ивано-Франковск: Облачно с прояснениями, 20°C
  • Тернополь: Ясно, 19°C
  • Черновцы: Облачно с прояснениями, 18°C
  • Хмельницкий: Ясно, 20°C
  • Луцк: Ясно, 20°C
  • Ровно: Ясно, 20°C
  • Житомир: Ясно, 19°C

Северная Украина

  • Чернигов: Ясно, 18°C
  • Киев: Переменная облачность, дождь, 27°C днём / 14°C ночью

Что важно учитывать 9 сентября

Погода преимущественно ясная, но с неустойчивыми участками. Водителям и пешеходам стоит учитывать вероятность вечерних осадков, особенно в Киеве. Несмотря на относительно высокую температуру, вечер может быть прохладным, особенно на западе страны. Рекомендуется захватить лёгкую куртку или зонт, если вы находитесь в столице или центральных областях.

Где возможны дожди и пасмурность

  • Киев — после 18:00 ожидается мелкий дождь.
  • Львов, Полтава, Харьков — сплошная облачность без сильных осадков.
  • Симферополь, Ужгород — неустойчивая погода с облаками, но без дождей.

Сравнение с предыдущими днями

Погода на 9 сентября заметно теплее по сравнению с 7 и 8 сентября:

  • 7 сентября: Сплошная облачность, 23° / 13°
  • 8 сентября: Переменная облачность и мелкий дождь, 25° / 15°
  • 9 сентября: Переменная облачность, дождь, 27° / 14°

Наблюдается умеренный рост температуры днём и стабилизация ночной температуры.

Рекомендации на день

  • В первой половине дня в Киеве — подходящее время для прогулок.
  • После обеда возможны осадки — не забудьте зонт.
  • В южных и восточных регионах — идеальные условия для путешествий и уличных мероприятий.
  • В западных областях — облачность, но без дождей, возможны красивые виды и мягкое освещение.

Ранее мы писали о том, что такое циклон и антициклон простыми словами и зачем это знать.

