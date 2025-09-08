Во вторник, 9 сентября 2025 года, Украину ожидает погодная картина, способная повлиять на повседневные планы жителей и путешественников. В этом материале от DNEWS мы подробно расскажем, чего ждать от природы в этот день, какие области окажутся под дождём, а где сохранится ясная погода. Прогноз построен по данным по каждому региону и часовому интервалу.

Общая метеокартина по стране

Переходя к региональной погоде, важно понимать, что погодные условия будут различаться от востока до запада Украины.

Температурный фон

Средняя дневная температура по Украине колеблется от 18°C до 27°C. Наиболее тёплая погода ожидается в Киеве, Херсоне и Донецке, где воздух прогреется до 27°C. Самая прохладная погода будет наблюдаться в Полтаве — около 17°C, при облачном небе.

Вероятность осадков

На большей части территории — без осадков. Однако в отдельных регионах возможны кратковременные дожди. Особенно это касается Киева, где прогнозируется переменная облачность и дождь с вероятностью 69% во второй половине дня.

Уровень ультрафиолета и атмосферное давление

UV-индекс в Киеве составляет 4 — умеренный уровень, требующий базовой защиты кожи при длительном пребывании на солнце.

в Киеве составляет — умеренный уровень, требующий базовой защиты кожи при длительном пребывании на солнце. Давление в пределах 747–748 мм рт. ст., без резких скачков.

Погода по часам в Киеве

Погода в столице будет меняться в течение дня, начиная от ясного неба до вечернего дождя.

Утренние часы

00:00 – 06:00 : Ясно, температура от 17°C до 14°C , ветер слабый, влажность до 93% .

: Ясно, температура от , ветер слабый, влажность до . 09:00: Температура начнёт расти — 17°C, влажность снизится до 81%, облаков не ожидается.

Днём и вечером

12:00 : Потеплеет до 23°C , небо останется ясным.

: Потеплеет до , небо останется ясным. 15:00 : 26°C , небольшая облачность, вероятность осадков — 35% .

: , небольшая облачность, вероятность осадков — . 18:00 : 25°C , ожидается мелкий дождь, вероятность — 69% .

: , ожидается мелкий дождь, вероятность — . 21:00: 19°C, небо вновь прояснится, дождь прекратится.

Погода в других регионах Украины

Переходя от столицы к другим областям, можно отметить общую тенденцию ясной и стабильной погоды с редкими осадками.

Центральная Украина

Винница : Ясно, 18°C

: Ясно, Кропивницкий : Ясно, 19°C

: Ясно, Полтава : Сплошная облачность, 17°C

: Сплошная облачность, Черкассы: Ясно, 18°C

Восточная Украина

Харьков : Сплошная облачность, 21°C

: Сплошная облачность, Донецк : Ясно, 22°C

: Ясно, Луганск : Ясно, 21°C

: Ясно, Сумы: Облачно с прояснениями, 19°C

Южная Украина

Херсон : Ясно, 23°C

: Ясно, Одесса : Ясно, 22°C

: Ясно, Николаев : Сплошная облачность, 19°C

: Сплошная облачность, Симферополь: Небольшая облачность, 22°C

Западная Украина

Львов : Сплошная облачность, 18°C

: Сплошная облачность, Ужгород : Небольшая облачность, 20°C

: Небольшая облачность, Ивано-Франковск : Облачно с прояснениями, 20°C

: Облачно с прояснениями, Тернополь : Ясно, 19°C

: Ясно, Черновцы : Облачно с прояснениями, 18°C

: Облачно с прояснениями, Хмельницкий : Ясно, 20°C

: Ясно, Луцк : Ясно, 20°C

: Ясно, Ровно : Ясно, 20°C

: Ясно, Житомир: Ясно, 19°C

Северная Украина

Чернигов : Ясно, 18°C

: Ясно, Киев: Переменная облачность, дождь, 27°C днём / 14°C ночью

Что важно учитывать 9 сентября

Погода преимущественно ясная, но с неустойчивыми участками. Водителям и пешеходам стоит учитывать вероятность вечерних осадков, особенно в Киеве. Несмотря на относительно высокую температуру, вечер может быть прохладным, особенно на западе страны. Рекомендуется захватить лёгкую куртку или зонт, если вы находитесь в столице или центральных областях.

Где возможны дожди и пасмурность

Киев — после 18:00 ожидается мелкий дождь.

— после 18:00 ожидается мелкий дождь. Львов, Полтава, Харьков — сплошная облачность без сильных осадков.

— сплошная облачность без сильных осадков. Симферополь, Ужгород — неустойчивая погода с облаками, но без дождей.

Сравнение с предыдущими днями

Погода на 9 сентября заметно теплее по сравнению с 7 и 8 сентября:

7 сентября : Сплошная облачность, 23° / 13°

: Сплошная облачность, 8 сентября : Переменная облачность и мелкий дождь, 25° / 15°

: Переменная облачность и мелкий дождь, 9 сентября: Переменная облачность, дождь, 27° / 14°

Наблюдается умеренный рост температуры днём и стабилизация ночной температуры.

Рекомендации на день

В первой половине дня в Киеве — подходящее время для прогулок.

После обеда возможны осадки — не забудьте зонт.

В южных и восточных регионах — идеальные условия для путешествий и уличных мероприятий.

В западных областях — облачность, но без дождей, возможны красивые виды и мягкое освещение.

Ранее мы писали о том, что такое циклон и антициклон простыми словами и зачем это знать.