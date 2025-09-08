Во вторник, 9 сентября 2025 года, Украину ожидает погодная картина, способная повлиять на повседневные планы жителей и путешественников. В этом материале от DNEWS мы подробно расскажем, чего ждать от природы в этот день, какие области окажутся под дождём, а где сохранится ясная погода. Прогноз построен по данным по каждому региону и часовому интервалу.
Общая метеокартина по стране
Переходя к региональной погоде, важно понимать, что погодные условия будут различаться от востока до запада Украины.
Температурный фон
Средняя дневная температура по Украине колеблется от 18°C до 27°C. Наиболее тёплая погода ожидается в Киеве, Херсоне и Донецке, где воздух прогреется до 27°C. Самая прохладная погода будет наблюдаться в Полтаве — около 17°C, при облачном небе.
Вероятность осадков
На большей части территории — без осадков. Однако в отдельных регионах возможны кратковременные дожди. Особенно это касается Киева, где прогнозируется переменная облачность и дождь с вероятностью 69% во второй половине дня.
Уровень ультрафиолета и атмосферное давление
- UV-индекс в Киеве составляет 4 — умеренный уровень, требующий базовой защиты кожи при длительном пребывании на солнце.
- Давление в пределах 747–748 мм рт. ст., без резких скачков.
Погода по часам в Киеве
Погода в столице будет меняться в течение дня, начиная от ясного неба до вечернего дождя.
Утренние часы
- 00:00 – 06:00: Ясно, температура от 17°C до 14°C, ветер слабый, влажность до 93%.
- 09:00: Температура начнёт расти — 17°C, влажность снизится до 81%, облаков не ожидается.
Днём и вечером
- 12:00: Потеплеет до 23°C, небо останется ясным.
- 15:00: 26°C, небольшая облачность, вероятность осадков — 35%.
- 18:00: 25°C, ожидается мелкий дождь, вероятность — 69%.
- 21:00: 19°C, небо вновь прояснится, дождь прекратится.
Погода в других регионах Украины
Переходя от столицы к другим областям, можно отметить общую тенденцию ясной и стабильной погоды с редкими осадками.
Центральная Украина
- Винница: Ясно, 18°C
- Кропивницкий: Ясно, 19°C
- Полтава: Сплошная облачность, 17°C
- Черкассы: Ясно, 18°C
Восточная Украина
- Харьков: Сплошная облачность, 21°C
- Донецк: Ясно, 22°C
- Луганск: Ясно, 21°C
- Сумы: Облачно с прояснениями, 19°C
Южная Украина
- Херсон: Ясно, 23°C
- Одесса: Ясно, 22°C
- Николаев: Сплошная облачность, 19°C
- Симферополь: Небольшая облачность, 22°C
Западная Украина
- Львов: Сплошная облачность, 18°C
- Ужгород: Небольшая облачность, 20°C
- Ивано-Франковск: Облачно с прояснениями, 20°C
- Тернополь: Ясно, 19°C
- Черновцы: Облачно с прояснениями, 18°C
- Хмельницкий: Ясно, 20°C
- Луцк: Ясно, 20°C
- Ровно: Ясно, 20°C
- Житомир: Ясно, 19°C
Северная Украина
- Чернигов: Ясно, 18°C
- Киев: Переменная облачность, дождь, 27°C днём / 14°C ночью
Что важно учитывать 9 сентября
Погода преимущественно ясная, но с неустойчивыми участками. Водителям и пешеходам стоит учитывать вероятность вечерних осадков, особенно в Киеве. Несмотря на относительно высокую температуру, вечер может быть прохладным, особенно на западе страны. Рекомендуется захватить лёгкую куртку или зонт, если вы находитесь в столице или центральных областях.
Где возможны дожди и пасмурность
- Киев — после 18:00 ожидается мелкий дождь.
- Львов, Полтава, Харьков — сплошная облачность без сильных осадков.
- Симферополь, Ужгород — неустойчивая погода с облаками, но без дождей.
Сравнение с предыдущими днями
Погода на 9 сентября заметно теплее по сравнению с 7 и 8 сентября:
- 7 сентября: Сплошная облачность, 23° / 13°
- 8 сентября: Переменная облачность и мелкий дождь, 25° / 15°
- 9 сентября: Переменная облачность, дождь, 27° / 14°
Наблюдается умеренный рост температуры днём и стабилизация ночной температуры.
Рекомендации на день
- В первой половине дня в Киеве — подходящее время для прогулок.
- После обеда возможны осадки — не забудьте зонт.
- В южных и восточных регионах — идеальные условия для путешествий и уличных мероприятий.
- В западных областях — облачность, но без дождей, возможны красивые виды и мягкое освещение.
