Погода на 19 июня 2025 года обещает быть контрастной: одни города ожидают солнечные жаркие дни, другие — ливни и порывистый ветер. Такие условия требуют гибкости в планах, особенно если день планируется активно: поездки, мероприятия на улице, работа на воздухе. Сильная жара может стать испытанием на юге и востоке, тогда как запад и север страны окажутся под влиянием циклонов, приносящих облачность и прохладу. В этой статье DNEWS собраны точные данные по каждому региону — температура воздуха, вероятность осадков и направление ветра. Благодаря детальному прогнозу по городам вы сможете выбрать подходящую одежду, решить, брать ли зонт или солнцезащитные очки, и не испортить себе день из-за погодных неожиданностей.

Киев

Утром в столице облачно, температура около +17 °C, вероятен кратковременный дождь. Днём потеплеет до +24 °C, возможны локальные ливни с прояснениями. Вечером облачность сохранится, станет прохладнее — около +19 °C. Ветер северо-западный, умеренный, порывами до 22 км/ч

Утренние и дневные часы

С утра погода пасмурная, прохладная. Небольшой дождь вероятен, но не затяжной. К полудню небо может проясниться, хотя влажность останется высокой

Вечер и ночь

Во второй половине дня сохраняется умеренная температура, до +19 °C. Ливни будут кратковременными. К ночи возможна переменная облачность без осадков

Львов

Запад страны встретит утро прохладным: +16–17 °C, облачность, возможны осадки. Днём до +23 °C, временами прояснения. К вечеру температура около +19 °C, остаётся вероятность кратковременного дождя. Ветер юго-западный, до 10 м/с

Туманное утро и дождь

Влажность высокая, утренний туман снизит видимость. Осадки возможны вплоть до обеда. Атмосферное давление стабильное, но незначительно пониженное

Днём и вечером

После обеда облачность частично рассеется. Воздух прогреется до +23 °C. К вечеру вероятность дождя вновь вырастет, особенно ближе к ночи

Одесса

На юге — настоящая летняя погода: утро начинается с +20 °C и ясного неба. Днём столбики термометра поднимутся до +29 °C. Вечером температура около +22 °C, без осадков. Ветер морской, слабый, 3–5 м/с

Утреннее спокойствие

С утра ощущается бриз, влажность умеренная. Воздух уже прогрет до комфортных значений, идеальные условия для прогулок

День под солнцем

Днём жара достигает пика. Осадков не ожидается, ультрафиолетовое излучение — повышенное. Рекомендуется защита от солнца

Харьков

Харьковская область встречает день пасмурной погодой: утром +18 °C, возможны дожди. Днём потеплеет до +24 °C, влажно. Вечером около +20 °C, кратковременные осадки вероятны. Ветер северо-западный, до 9 м/с

Серое утро

Плотная облачность не даст солнцу пробиться. Вероятны дожди до полудня, особенно в южных районах города

Тепло и влага

Днём температурный максимум составит +24 °C, сохраняется высокая влажность. Ветер немного усилится, но не принесёт резких похолоданий

Днепр

Днепр встречает день солнечно и тепло: утром +20 °C, ясно. Днём жарко — до +30 °C, без осадков. Вечером +23 °C, сухо. Ветер южный, слабый

Утро для активности

Уже с утра воздух прогрет, небо чистое. Отличное время для прогулок и утренних дел

Жаркое сердце дня

Днём жара нарастает. Важно избегать перегрева, особенно в открытых пространствах. Вечером сохраняется тепло, но становится комфортнее

Донецк

Утром пасмурно, +18 °C, возможен дождь. Днём +26 °C, осадки вероятны. Вечером +21 °C, кратковременные ливни. Ветер северо-восточный, до 8 м/с

Нестабильная атмосфера

Утром облака и влага создают ощущение прохлады. После обеда дожди кратковременно усилятся

Переменчивый вечер

Вечером возможны грозы и кратковременные ливни. Воздух остаётся тёплым, но ветреным

Запорожье

На утро — +21 °C, ясно. Днём — +31 °C, солнечно и сухо. Вечером — +24 °C, без осадков. Ветер западный, лёгкий

Равномерное тепло

Солнечное утро предвещает жаркий день. Запорожье сегодня — лидер по температуре

Минимум осадков

Дождей не ожидается, влажность низкая. Прогноз стабильный, с акцентом на жару

Винница

Утро — +18 °C, облачность, местами дождь. Днём — +25 °C, переменная облачность, осадки маловероятны. Вечером — +20 °C, ясно. Ветер юго-западный, до 7 м/с

Облачное утро

Плотные облака и повышенная влажность возможны до полудня. Осадки незначительные и кратковременные

День с прояснениями

После обеда становится теплее, солнце покажется. Комфортный вечер ожидается без осадков

Чернигов

Утро — +17 °C, облачность, возможно моросящий дождь. Днём — +23 °C, сухо. Вечером — +18 °C, без осадков. Ветер северный, умеренный

Свежий север

С утра прохладно, повышенная влажность ощущается из-за ветра. Небо затянуто облаками

Яснее к вечеру

Днём температура поднимается, осадки прекращаются. К вечеру остаётся сухо и комфортно

Полтава

Утро — +19 °C, ясно. Днём — +29 °C, сухо. Вечером — +22 °C, тепло и без дождя. Ветер восточный, до 8 м/с

Стабильная погода

Ясное утро задаёт тон. Воздух сухой, давление стабильное

Тепло и без дождей

Жара достигает +29 °C. Ветер лёгкий, создаёт ощущение прохлады. Осадков не ожидается

Тернополь

Утро — +17 °C, облачно, возможен дождь. Днём — +24 °C, временами ливни. Вечером — +20 °C, облачно. Ветер южный, до 7 м/с

Мягкое начало

Тернополь начнёт день с прохлады. Дождь возможен, но не будет сильным

Влажный вечер

После обеда осадки сохраняются местами. К вечеру становится комфортнее, осадки сходят на нет

Николаев

Утро — +22 °C, ясно. Днём — +30 °C, сухо и жарко. Вечером — +23 °C, без осадков. Ветер юго-восточный, слабый

Южное солнце

Уже с утра высокая температура. УФ-индекс высокий — важно пользоваться защитой

Тёплый вечер

Вечером остаётся тепло, лёгкий ветер с моря создаёт ощущение свежести

Луцк

Утро — +18 °C, облачно. Днём — +25 °C, переменная облачность. Вечером — +19 °C, без осадков. Ветер западный, умеренный

Западная стабильность

Утро облачное, но без дождей. Атмосфера прохладная, но мягкая

Комфорт в течение дня

Днём до +25 °C. К вечеру становится свежее, но остаётся сухо

Ужгород

Утро — +20 °C, туман. Днём — +28 °C, солнечно. Вечером — +22 °C, возможен кратковременный дождь. Ветер слабый, порывистый до 8 м/с

Туманное пробуждение

Карпаты дают утренний туман. Видимость ограничена, но быстро проясняется

Тёплый день и вечер

Днём — жарко и солнечно. Вечером возможен лёгкий дождь, не влияющий на активность

Сумы

Утро — +18 °C, облачно. Днём — +24 °C, переменная облачность. Вечером — +19 °C, кратковременные дожди. Ветер восточный, до 7 м/с

Северо-восточная влажность

Облака с утра дают ощущение сырости. Осадки не исключены к вечеру

Нейтральный фон

Температура днём комфортная. Вечером осадки кратковременные и слабые

Черкассы

Утро — +19 °C, облачно. Днём — +26 °C, переменная облачность. Вечером — +21 °C, сухо. Ветер северо-западный, до 8 м/с

Комфортный центр

Центральная Украина радует ровной погодой. Утро облачное, но без дождя

Сухое завершение

После обеда до +26 °C. Вечером осадки не прогнозируются, ветер не сильный

Юг и восток страны — под властью жары и солнца. Центр и север — умеренные температуры и переменная облачность. Запад — повышенная влажность и вероятность дождей. Погода меняется в зависимости от региона, потому стоит внимательно отнестись к прогнозу и планированию дня.

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