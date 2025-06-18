Погода на 19 июня 2025 года обещает быть контрастной: одни города ожидают солнечные жаркие дни, другие — ливни и порывистый ветер. Такие условия требуют гибкости в планах, особенно если день планируется активно: поездки, мероприятия на улице, работа на воздухе. Сильная жара может стать испытанием на юге и востоке, тогда как запад и север страны окажутся под влиянием циклонов, приносящих облачность и прохладу. В этой статье DNEWS собраны точные данные по каждому региону — температура воздуха, вероятность осадков и направление ветра. Благодаря детальному прогнозу по городам вы сможете выбрать подходящую одежду, решить, брать ли зонт или солнцезащитные очки, и не испортить себе день из-за погодных неожиданностей.
Киев
Утром в столице облачно, температура около +17 °C, вероятен кратковременный дождь. Днём потеплеет до +24 °C, возможны локальные ливни с прояснениями. Вечером облачность сохранится, станет прохладнее — около +19 °C. Ветер северо-западный, умеренный, порывами до 22 км/ч
Утренние и дневные часы
С утра погода пасмурная, прохладная. Небольшой дождь вероятен, но не затяжной. К полудню небо может проясниться, хотя влажность останется высокой
Вечер и ночь
Во второй половине дня сохраняется умеренная температура, до +19 °C. Ливни будут кратковременными. К ночи возможна переменная облачность без осадков
Львов
Запад страны встретит утро прохладным: +16–17 °C, облачность, возможны осадки. Днём до +23 °C, временами прояснения. К вечеру температура около +19 °C, остаётся вероятность кратковременного дождя. Ветер юго-западный, до 10 м/с
Туманное утро и дождь
Влажность высокая, утренний туман снизит видимость. Осадки возможны вплоть до обеда. Атмосферное давление стабильное, но незначительно пониженное
Днём и вечером
После обеда облачность частично рассеется. Воздух прогреется до +23 °C. К вечеру вероятность дождя вновь вырастет, особенно ближе к ночи
Одесса
На юге — настоящая летняя погода: утро начинается с +20 °C и ясного неба. Днём столбики термометра поднимутся до +29 °C. Вечером температура около +22 °C, без осадков. Ветер морской, слабый, 3–5 м/с
Утреннее спокойствие
С утра ощущается бриз, влажность умеренная. Воздух уже прогрет до комфортных значений, идеальные условия для прогулок
День под солнцем
Днём жара достигает пика. Осадков не ожидается, ультрафиолетовое излучение — повышенное. Рекомендуется защита от солнца
Харьков
Харьковская область встречает день пасмурной погодой: утром +18 °C, возможны дожди. Днём потеплеет до +24 °C, влажно. Вечером около +20 °C, кратковременные осадки вероятны. Ветер северо-западный, до 9 м/с
Серое утро
Плотная облачность не даст солнцу пробиться. Вероятны дожди до полудня, особенно в южных районах города
Тепло и влага
Днём температурный максимум составит +24 °C, сохраняется высокая влажность. Ветер немного усилится, но не принесёт резких похолоданий
Днепр
Днепр встречает день солнечно и тепло: утром +20 °C, ясно. Днём жарко — до +30 °C, без осадков. Вечером +23 °C, сухо. Ветер южный, слабый
Утро для активности
Уже с утра воздух прогрет, небо чистое. Отличное время для прогулок и утренних дел
Жаркое сердце дня
Днём жара нарастает. Важно избегать перегрева, особенно в открытых пространствах. Вечером сохраняется тепло, но становится комфортнее
Донецк
Утром пасмурно, +18 °C, возможен дождь. Днём +26 °C, осадки вероятны. Вечером +21 °C, кратковременные ливни. Ветер северо-восточный, до 8 м/с
Нестабильная атмосфера
Утром облака и влага создают ощущение прохлады. После обеда дожди кратковременно усилятся
Переменчивый вечер
Вечером возможны грозы и кратковременные ливни. Воздух остаётся тёплым, но ветреным
Запорожье
На утро — +21 °C, ясно. Днём — +31 °C, солнечно и сухо. Вечером — +24 °C, без осадков. Ветер западный, лёгкий
Равномерное тепло
Солнечное утро предвещает жаркий день. Запорожье сегодня — лидер по температуре
Минимум осадков
Дождей не ожидается, влажность низкая. Прогноз стабильный, с акцентом на жару
Винница
Утро — +18 °C, облачность, местами дождь. Днём — +25 °C, переменная облачность, осадки маловероятны. Вечером — +20 °C, ясно. Ветер юго-западный, до 7 м/с
Облачное утро
Плотные облака и повышенная влажность возможны до полудня. Осадки незначительные и кратковременные
День с прояснениями
После обеда становится теплее, солнце покажется. Комфортный вечер ожидается без осадков
Чернигов
Утро — +17 °C, облачность, возможно моросящий дождь. Днём — +23 °C, сухо. Вечером — +18 °C, без осадков. Ветер северный, умеренный
Свежий север
С утра прохладно, повышенная влажность ощущается из-за ветра. Небо затянуто облаками
Яснее к вечеру
Днём температура поднимается, осадки прекращаются. К вечеру остаётся сухо и комфортно
Полтава
Утро — +19 °C, ясно. Днём — +29 °C, сухо. Вечером — +22 °C, тепло и без дождя. Ветер восточный, до 8 м/с
Стабильная погода
Ясное утро задаёт тон. Воздух сухой, давление стабильное
Тепло и без дождей
Жара достигает +29 °C. Ветер лёгкий, создаёт ощущение прохлады. Осадков не ожидается
Тернополь
Утро — +17 °C, облачно, возможен дождь. Днём — +24 °C, временами ливни. Вечером — +20 °C, облачно. Ветер южный, до 7 м/с
Мягкое начало
Тернополь начнёт день с прохлады. Дождь возможен, но не будет сильным
Влажный вечер
После обеда осадки сохраняются местами. К вечеру становится комфортнее, осадки сходят на нет
Николаев
Утро — +22 °C, ясно. Днём — +30 °C, сухо и жарко. Вечером — +23 °C, без осадков. Ветер юго-восточный, слабый
Южное солнце
Уже с утра высокая температура. УФ-индекс высокий — важно пользоваться защитой
Тёплый вечер
Вечером остаётся тепло, лёгкий ветер с моря создаёт ощущение свежести
Луцк
Утро — +18 °C, облачно. Днём — +25 °C, переменная облачность. Вечером — +19 °C, без осадков. Ветер западный, умеренный
Западная стабильность
Утро облачное, но без дождей. Атмосфера прохладная, но мягкая
Комфорт в течение дня
Днём до +25 °C. К вечеру становится свежее, но остаётся сухо
Ужгород
Утро — +20 °C, туман. Днём — +28 °C, солнечно. Вечером — +22 °C, возможен кратковременный дождь. Ветер слабый, порывистый до 8 м/с
Туманное пробуждение
Карпаты дают утренний туман. Видимость ограничена, но быстро проясняется
Тёплый день и вечер
Днём — жарко и солнечно. Вечером возможен лёгкий дождь, не влияющий на активность
Сумы
Утро — +18 °C, облачно. Днём — +24 °C, переменная облачность. Вечером — +19 °C, кратковременные дожди. Ветер восточный, до 7 м/с
Северо-восточная влажность
Облака с утра дают ощущение сырости. Осадки не исключены к вечеру
Нейтральный фон
Температура днём комфортная. Вечером осадки кратковременные и слабые
Черкассы
Утро — +19 °C, облачно. Днём — +26 °C, переменная облачность. Вечером — +21 °C, сухо. Ветер северо-западный, до 8 м/с
Комфортный центр
Центральная Украина радует ровной погодой. Утро облачное, но без дождя
Сухое завершение
После обеда до +26 °C. Вечером осадки не прогнозируются, ветер не сильный
Юг и восток страны — под властью жары и солнца. Центр и север — умеренные температуры и переменная облачность. Запад — повышенная влажность и вероятность дождей. Погода меняется в зависимости от региона, потому стоит внимательно отнестись к прогнозу и планированию дня.
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