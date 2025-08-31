Воскресенье, 31 августа, 2025
Сентябрь 2025 года принесёт Украине погоду в пределах нормы: тёплый юг, дождливый запад и постепенный приход осени по всей стране.
Какой прогноз погоды на сентябрь 2025 года в Украине

С приходом сентября украинцы традиционно начинают следить за погодой особенно внимательно. Ведь от неё зависит не только комфорт повседневной жизни, но и успех дачных работ, здоровье и даже планирование отпусков. В этой статье от DNEWS мы подробно рассмотрим, каким будет сентябрь 2025 года в Украине — по данным Укргидрометцентра и экспертным оценкам специалистов в области метеорологии.

Сентябрь 2025 года обещает быть климатически стабильным

Прогноз синоптиков свидетельствует о том, что температура и осадки в сентябре останутся в пределах климатической нормы. Но это не означает однообразия погодных условий. В разных регионах ожидаются свои особенности, и они заслуживают отдельного внимания.

Температурные показатели: где будет теплее

По данным Украинского гидрометцентра, среднемесячная температура воздуха в Украине в сентябре 2025 года составит от +13° до +18°:

  • Юг, Юго-Восток и Центр: от +16° до +18°, с сохранением летнего тепла.
  • Западные области: от +13° до +15°, с тенденцией к осеннему охлаждению.
  • Карпаты: +11°…+12°, с возможными ночными заморозками и даже снегопадами в высокогорье.

Такие значения соответствуют норме или немного превышают её, особенно в южной части страны, где лето традиционно задерживается дольше всего.

Сравнение с предыдущими годами

Если сравнивать с сентябрями 2023 и 2024 годов, то в 2025-м ожидается немного более прохладная и сбалансированная погода. В предыдущие годы были зафиксированы температурные аномалии: жара до +35°, а местами и выше. Сейчас же речь идёт о более умеренных климатических условиях, особенно в западных и северных регионах.

Переход от лета к осени в разных регионах

Погодные особенности будут отличаться в зависимости от географии:

  • Юг и Юго-Восток: летний характер погоды сохранится почти весь месяц. Солнечные дни, минимальные осадки, температура до +28°.
  • Центральные области: будет наблюдаться постепенное снижение температур, но тёплая погода задержится до середины месяца.
  • Запад Украины: осень проявит себя раньше. Частые дожди, облачность, ночное понижение температуры.
  • Карпаты: здесь стоит ожидать настоящей осени с короткими светлыми днями, прохладными ночами и большой влажностью.

Переходные процессы будут ощущаться особенно ярко: с ясного тёплого утра до резкого похолодания к вечеру. Это типичный сценарий для украинского сентября.

Уровень осадков: в норме, но с нюансами

Объёмы осадков, по данным Укргидрометцентра, также будут в пределах климатической нормы.

Количественные показатели осадков

  • Общая норма по стране: 37–76 мм.
  • Карпатский регион: от 74 до 106 мм.
  • Эти значения составляют 80–120 % от многолетней нормы, что говорит о типичных условиях сезона.

Региональные особенности

  • Юг и Восток: преобладающее влияние антициклонов, минимальное количество осадков. Осадки возможны лишь ближе к концу месяца.
  • Центр и Север: вероятны кратковременные дожди, особенно во второй половине сентября.
  • Запад: дожди начнутся уже с первых чисел месяца, возможны сильные порывы ветра и снижение атмосферного давления.
  • Карпаты: здесь осадки будут обильными, с высокой вероятностью перехода в мокрый снег на вершинах гор.

Потенциальные погодные явления

Хотя значительных аномалий не ожидается, синоптики предупреждают о возможных заморозках в северных и западных регионах ближе к третьей декаде месяца. Также высока вероятность утренних туманов, особенно в низинах и у водоёмов.

Как изменится погода по декадам сентября

Для более точного понимания перехода сезонов важно рассмотреть погодные изменения по декадам.

Первая декада (1–10 сентября)

  • Температура: +18°…+26° на юге, +14°…+20° в центре и западе.
  • Погода: преимущественно сухая, солнечная. Ночью может быть прохладно.
  • Особенность: ещё ощущается влияние лета.

Вторая декада (11–20 сентября)

  • Температура: понижение на 2–3 градуса, особенно в западных областях.
  • Осадки: кратковременные, больше в центральной и западной Украине.
  • Характер погоды: переменная облачность, усиление ветра.

Третья декада (21–30 сентября)

  • Температура: +10°…+18°, ночами до +4°, в Карпатах ниже нуля.
  • Осадки: чаще, возможны продолжительные дожди.
  • Особенность: осень вступает в полную силу по всей территории страны.

Что это значит для украинцев

Сентябрь в Украине в 2025 году будет переходным, с явным делением страны по погодным фронтам. Это важно учитывать при:

  • Выборе одежды: многослойность и защита от влаги — ключ к комфорту.
  • Планировании поездок: особенно в горные районы, где погода может быть переменчивой.
  • Работе на участке: последние тёплые дни — идеальное время для сбора урожая и подготовки почвы к зиме.

Прогноз по городам

ГородСредняя температураОсадки
Киев+15°…+17°50–60 мм
Львов+13°…+15°70–90 мм
Одесса+18°…+20°35–45 мм
Харьков+16°…+18°40–55 мм
Днепр+17°…+19°40–50 мм
Ужгород+14°…+16°80–100 мм
Ивано-Франковск+13°…+15°75–95 мм

Сентябрь стабилен, но требует внимания

Погода в сентябре 2025 года в Украине обещает быть умеренной и близкой к климатическим стандартам. Тем не менее, переход к осени произойдёт быстро, особенно в западных и северных областях. Южная часть страны продлит лето, но даже здесь к концу месяца стоит ожидать похолодания. Подготовка одежды, адаптация распорядка дня и корректировка планов помогут комфортно пройти этот переходный период.

Ранее мы писали о том, что такое циклон и антициклон простыми словами и зачем это знать.

