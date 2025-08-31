С приходом сентября украинцы традиционно начинают следить за погодой особенно внимательно. Ведь от неё зависит не только комфорт повседневной жизни, но и успех дачных работ, здоровье и даже планирование отпусков. В этой статье от DNEWS мы подробно рассмотрим, каким будет сентябрь 2025 года в Украине — по данным Укргидрометцентра и экспертным оценкам специалистов в области метеорологии.
Сентябрь 2025 года обещает быть климатически стабильным
Прогноз синоптиков свидетельствует о том, что температура и осадки в сентябре останутся в пределах климатической нормы. Но это не означает однообразия погодных условий. В разных регионах ожидаются свои особенности, и они заслуживают отдельного внимания.
Температурные показатели: где будет теплее
По данным Украинского гидрометцентра, среднемесячная температура воздуха в Украине в сентябре 2025 года составит от +13° до +18°:
- Юг, Юго-Восток и Центр: от +16° до +18°, с сохранением летнего тепла.
- Западные области: от +13° до +15°, с тенденцией к осеннему охлаждению.
- Карпаты: +11°…+12°, с возможными ночными заморозками и даже снегопадами в высокогорье.
Такие значения соответствуют норме или немного превышают её, особенно в южной части страны, где лето традиционно задерживается дольше всего.
Сравнение с предыдущими годами
Если сравнивать с сентябрями 2023 и 2024 годов, то в 2025-м ожидается немного более прохладная и сбалансированная погода. В предыдущие годы были зафиксированы температурные аномалии: жара до +35°, а местами и выше. Сейчас же речь идёт о более умеренных климатических условиях, особенно в западных и северных регионах.
Переход от лета к осени в разных регионах
Погодные особенности будут отличаться в зависимости от географии:
- Юг и Юго-Восток: летний характер погоды сохранится почти весь месяц. Солнечные дни, минимальные осадки, температура до +28°.
- Центральные области: будет наблюдаться постепенное снижение температур, но тёплая погода задержится до середины месяца.
- Запад Украины: осень проявит себя раньше. Частые дожди, облачность, ночное понижение температуры.
- Карпаты: здесь стоит ожидать настоящей осени с короткими светлыми днями, прохладными ночами и большой влажностью.
Переходные процессы будут ощущаться особенно ярко: с ясного тёплого утра до резкого похолодания к вечеру. Это типичный сценарий для украинского сентября.
Уровень осадков: в норме, но с нюансами
Объёмы осадков, по данным Укргидрометцентра, также будут в пределах климатической нормы.
Количественные показатели осадков
- Общая норма по стране: 37–76 мм.
- Карпатский регион: от 74 до 106 мм.
- Эти значения составляют 80–120 % от многолетней нормы, что говорит о типичных условиях сезона.
Региональные особенности
- Юг и Восток: преобладающее влияние антициклонов, минимальное количество осадков. Осадки возможны лишь ближе к концу месяца.
- Центр и Север: вероятны кратковременные дожди, особенно во второй половине сентября.
- Запад: дожди начнутся уже с первых чисел месяца, возможны сильные порывы ветра и снижение атмосферного давления.
- Карпаты: здесь осадки будут обильными, с высокой вероятностью перехода в мокрый снег на вершинах гор.
Потенциальные погодные явления
Хотя значительных аномалий не ожидается, синоптики предупреждают о возможных заморозках в северных и западных регионах ближе к третьей декаде месяца. Также высока вероятность утренних туманов, особенно в низинах и у водоёмов.
Как изменится погода по декадам сентября
Для более точного понимания перехода сезонов важно рассмотреть погодные изменения по декадам.
Первая декада (1–10 сентября)
- Температура: +18°…+26° на юге, +14°…+20° в центре и западе.
- Погода: преимущественно сухая, солнечная. Ночью может быть прохладно.
- Особенность: ещё ощущается влияние лета.
Вторая декада (11–20 сентября)
- Температура: понижение на 2–3 градуса, особенно в западных областях.
- Осадки: кратковременные, больше в центральной и западной Украине.
- Характер погоды: переменная облачность, усиление ветра.
Третья декада (21–30 сентября)
- Температура: +10°…+18°, ночами до +4°, в Карпатах ниже нуля.
- Осадки: чаще, возможны продолжительные дожди.
- Особенность: осень вступает в полную силу по всей территории страны.
Что это значит для украинцев
Сентябрь в Украине в 2025 году будет переходным, с явным делением страны по погодным фронтам. Это важно учитывать при:
- Выборе одежды: многослойность и защита от влаги — ключ к комфорту.
- Планировании поездок: особенно в горные районы, где погода может быть переменчивой.
- Работе на участке: последние тёплые дни — идеальное время для сбора урожая и подготовки почвы к зиме.
Прогноз по городам
|Город
|Средняя температура
|Осадки
|Киев
|+15°…+17°
|50–60 мм
|Львов
|+13°…+15°
|70–90 мм
|Одесса
|+18°…+20°
|35–45 мм
|Харьков
|+16°…+18°
|40–55 мм
|Днепр
|+17°…+19°
|40–50 мм
|Ужгород
|+14°…+16°
|80–100 мм
|Ивано-Франковск
|+13°…+15°
|75–95 мм
Сентябрь стабилен, но требует внимания
Погода в сентябре 2025 года в Украине обещает быть умеренной и близкой к климатическим стандартам. Тем не менее, переход к осени произойдёт быстро, особенно в западных и северных областях. Южная часть страны продлит лето, но даже здесь к концу месяца стоит ожидать похолодания. Подготовка одежды, адаптация распорядка дня и корректировка планов помогут комфортно пройти этот переходный период.
