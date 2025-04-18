Лунный календарь на 18 апреля 2025 года отмечает 20-й лунный день — период внутренней силы, самодисциплины и решимости. Это время требует зрелых поступков, честности и отказа от поверхностного поведения. День подходит для переосмысления целей и укрепления духовных ориентиров. И Луна контролирует это.

Луна сегодня находится в знаке Стрельца, а это значит, что усиливается стремление к росту, обучению и движению вперёд. Однако избыточная активность, особенно необдуманная, может навредить. Главное — сохранять баланс между действиями и разумным самоконтролем. DNEWS расскажет, как этот день влияет на здоровье, отношения и финансы.

Влияние на здоровье

Энергия 20-го лунного дня подходит для укрепления организма, особенно через движение, очищение и восстановление.

Что полезно

Умеренные физические нагрузки: растяжка, плавание, прогулки

Массажи, бани, травяные ванны

Начало курсов оздоровления, приём витаминов

Полезно питаться легко: больше овощей, злаков, жидкости. Следует избегать жирной и жареной пищи. Отличное время для начала отказа от вредных привычек.

Чего стоит избегать

Переедания и тяжёлых физических нагрузок

Хирургических операций, особенно на суставах и печени

Эмоционального и физического истощения

Сегодня организм нуждается в заботе и бережном обращении. Не переутомляйтесь.

Влияние на отношения

20-й лунный день помогает выстраивать отношения на основе честности и уважения. Важно говорить прямо, но без упрёков.

Для пар

Идеальный момент для совместных целей: планирования, обсуждения будущего, укрепления доверия. Не рекомендуется начинать ссоры — обострения могут быть разрушительными.

Хорошо проводить время вдвоём, заниматься общими делами, делиться эмоциями без осуждения.

Для одиноких

День больше подходит для самоанализа, чем для новых знакомств. Лучше сосредоточиться на себе, своих приоритетах и внутренних целях.

Могут всплыть старые воспоминания, которые помогут разобраться в чувствах и отпустить ненужное.

Влияние на финансы и работу

Этот день отлично подходит для стратегического планирования и устранения ошибок. Не время для импульсивных покупок или рискованных вложений.

Благоприятно

Финансовый анализ и корректировка бюджета

Работа с документами, расчётами, отчетностью

Изучение новых профессиональных навыков

Луна в Стрельце благоволит образованию, юридическим вопросам, планированию будущих проектов.

Неблагоприятно

Заключать договоры без внимательного изучения

Тратить деньги на развлечения и прихоти

Доверять слухам или обещаниям без подтверждений

День подходит для чётких, продуманных шагов, а не для спонтанных решений.

Символ дня: Орёл

Символ 20-го лунного дня — орёл, отражает стремление к вершинам, духовную чистоту, независимость и волю. Этот день помогает подняться над мелкими конфликтами, увидеть суть происходящего, освободиться от иллюзий и принять зрелые решения.

Что нельзя делать 18 апреля

Лгать, притворяться, лицемерить

Поддаваться слабостям и потакать лени

Перекладывать ответственность на других

День требует твёрдости характера, искренности и уважения к себе и окружающим.

Что рекомендуется

Уделить внимание внутренней дисциплине

Заняться долгосрочным планированием

Помочь тем, кто нуждается в поддержке

Хорошее время для духовного роста, чтения, медитации, размышлений о будущем.

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