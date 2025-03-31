Какой сегодня курс валют 31 марта 2025

Сегодня, 31 марта 2025 года, курс валют в Украине снова изменился. В этой статье мы подробно расскажем, какие значения установил Национальный банк, что происходит на межбанке, и чего ожидать в ближайшее время.

Официальный курс валют от НБУ на 31 марта

Национальный банк Украины ежедневно публикует официальный курс иностранных валют. Эти данные используются для расчётов в бухгалтерии, таможенных декларациях, а также влияют на курс в банках и обменных пунктах.

По состоянию на 31 марта 2025 года, официальные курсы валют установлены на следующем уровне:

Валюта Курс НБУ (грн) Изменение за день Доллар США 41,4787 -0,01 грн Евро 44,7472 0,00 грн Польский злотый 10,7078 +0,05 грн

Источник: index.minfin.com.ua

Как видно, курс доллара немного снизился, злотый укрепился, а евро остался без изменений.

Курс на межбанке: что показывает рынок

Межбанковский валютный рынок — это та площадка, где украинские банки совершают крупные валютные операции. Именно отсюда берутся ориентиры для коммерческих курсов, которые мы видим в приложениях и отделениях.

Сегодняшние котировки на межбанке следующие:

Доллар США : 41,47 грн (покупка) / 41,50 грн (продажа);

: 41,47 грн (покупка) / 41,50 грн (продажа); Евро: 44,71 грн / 44,73 грн.

На межбанке сегодня наблюдается умеренное укрепление гривны. Это может быть связано с налоговыми выплатами компаний и снижением спроса на валюту.

Курсы в банках: ПриватБанк и другие

Официальный курс — это ориентир, но реальные операции проводятся по коммерческим курсам, которые устанавливают сами банки. Курс может отличаться в зависимости от спроса и предложения, а также внутренних политик финучреждения.

Курс валют на 31 марта 2025 в популярных банках:

Банк USD покупка USD продажа EUR покупка EUR продажа ПриватБанк 41,80 42,40 45,20 46,00 Монобанк 41,78 42,35 45,10 45,95 Ощадбанк 41,75 42,30 45,00 45,85

Источник: thepage.ua

Важно понимать, что курс в мобильных приложениях может отличаться от курса в кассе, особенно при больших суммах.

Курсы в обменниках: где выгоднее менять

Обменные пункты предлагают немного более гибкие курсы. Учитывая конкуренцию, они могут предложить более выгодные условия, особенно в больших городах.

На 31 марта 2025 года курс в обменниках составляет:

Доллар США : 41,38–41,49 грн;

: 41,38–41,49 грн; Евро : 45,00–45,20 грн;

: 45,00–45,20 грн; Злотый: 10,60–10,75 грн.

Источник: unn.ua

Пункт обмена валют стоит выбирать с осторожностью: проверяйте лицензии и наличие официальной информации.

От чего зависит курс валют в Украине

Курс валют в Украине формируется под влиянием множества факторов. Ниже перечислены основные:

валютные интервенции НБУ;

состояние платёжного баланса страны;

сезонные факторы (импорт/экспорт);

политическая стабильность;

международные рынки и курс доллара в мире;

спрос и предложение на внутреннем рынке.

Каждое из этих условий может повлиять на курс уже на следующий день.

Когда лучше покупать и продавать валюту

Валютный рынок непредсказуем, но есть несколько общих советов:

Покупать — лучше в середине месяца, когда на рынке меньше налогового давления и спрос ниже.

— лучше в середине месяца, когда на рынке меньше налогового давления и спрос ниже. Продавать — в начале месяца, когда компании активнее скупают валюту для расчётов.

— в начале месяца, когда компании активнее скупают валюту для расчётов. Избегать выходных — банки и обменники часто завышают курс.

— банки и обменники часто завышают курс. Следить за новостями — резкие движения возможны после международных событий.

Также стоит использовать приложения с уведомлениями об изменении курса.

Советы тем, кто следит за валютой

Вот список практических рекомендаций для повседневного использования:

Используйте надёжные сайты для мониторинга: НБУ, Minfin, Finance.ua.

Установите несколько банковских приложений для сравнения курса.

Обменивайте крупные суммы в проверенных местах.

Планируйте валютные операции заранее — не ждите «идеального» курса.

Помните, что даже 10 копеек разницы могут существенно повлиять на крупные суммы.

Ранее мы писали о выгодном обмене валюты: где найти лучшие курсы и когда их ловить.