Какой сегодня курс валют 31 марта 2025

Сегодня, 31 марта 2025 года, курс валют в Украине снова изменился. В этой статье мы подробно расскажем, какие значения установил Национальный банк, что происходит на межбанке, и чего ожидать в ближайшее время.
Официальный курс валют от НБУ на 31 марта
Национальный банк Украины ежедневно публикует официальный курс иностранных валют. Эти данные используются для расчётов в бухгалтерии, таможенных декларациях, а также влияют на курс в банках и обменных пунктах.
По состоянию на 31 марта 2025 года, официальные курсы валют установлены на следующем уровне:
|Валюта
|Курс НБУ (грн)
|Изменение за день
|Доллар США
|41,4787
|-0,01 грн
|Евро
|44,7472
|0,00 грн
|Польский злотый
|10,7078
|+0,05 грн
Источник: index.minfin.com.ua
Как видно, курс доллара немного снизился, злотый укрепился, а евро остался без изменений.
Курс на межбанке: что показывает рынок
Межбанковский валютный рынок — это та площадка, где украинские банки совершают крупные валютные операции. Именно отсюда берутся ориентиры для коммерческих курсов, которые мы видим в приложениях и отделениях.
Сегодняшние котировки на межбанке следующие:
- Доллар США: 41,47 грн (покупка) / 41,50 грн (продажа);
- Евро: 44,71 грн / 44,73 грн.
На межбанке сегодня наблюдается умеренное укрепление гривны. Это может быть связано с налоговыми выплатами компаний и снижением спроса на валюту.
Курсы в банках: ПриватБанк и другие
Официальный курс — это ориентир, но реальные операции проводятся по коммерческим курсам, которые устанавливают сами банки. Курс может отличаться в зависимости от спроса и предложения, а также внутренних политик финучреждения.
Курс валют на 31 марта 2025 в популярных банках:
|Банк
|USD покупка
|USD продажа
|EUR покупка
|EUR продажа
|ПриватБанк
|41,80
|42,40
|45,20
|46,00
|Монобанк
|41,78
|42,35
|45,10
|45,95
|Ощадбанк
|41,75
|42,30
|45,00
|45,85
Источник: thepage.ua
Важно понимать, что курс в мобильных приложениях может отличаться от курса в кассе, особенно при больших суммах.
Курсы в обменниках: где выгоднее менять
Обменные пункты предлагают немного более гибкие курсы. Учитывая конкуренцию, они могут предложить более выгодные условия, особенно в больших городах.
На 31 марта 2025 года курс в обменниках составляет:
- Доллар США: 41,38–41,49 грн;
- Евро: 45,00–45,20 грн;
- Злотый: 10,60–10,75 грн.
Источник: unn.ua
Пункт обмена валют стоит выбирать с осторожностью: проверяйте лицензии и наличие официальной информации.
От чего зависит курс валют в Украине
Курс валют в Украине формируется под влиянием множества факторов. Ниже перечислены основные:
- валютные интервенции НБУ;
- состояние платёжного баланса страны;
- сезонные факторы (импорт/экспорт);
- политическая стабильность;
- международные рынки и курс доллара в мире;
- спрос и предложение на внутреннем рынке.
Каждое из этих условий может повлиять на курс уже на следующий день.
Когда лучше покупать и продавать валюту
Валютный рынок непредсказуем, но есть несколько общих советов:
- Покупать — лучше в середине месяца, когда на рынке меньше налогового давления и спрос ниже.
- Продавать — в начале месяца, когда компании активнее скупают валюту для расчётов.
- Избегать выходных — банки и обменники часто завышают курс.
- Следить за новостями — резкие движения возможны после международных событий.
Также стоит использовать приложения с уведомлениями об изменении курса.
Советы тем, кто следит за валютой
Вот список практических рекомендаций для повседневного использования:
- Используйте надёжные сайты для мониторинга: НБУ, Minfin, Finance.ua.
- Установите несколько банковских приложений для сравнения курса.
- Обменивайте крупные суммы в проверенных местах.
- Планируйте валютные операции заранее — не ждите «идеального» курса.
- Помните, что даже 10 копеек разницы могут существенно повлиять на крупные суммы.
Ранее мы писали о выгодном обмене валюты: где найти лучшие курсы и когда их ловить.