Луна — небесное тело, которое оказывает мощное влияние на настроение, энергию и даже решения человека. Особенно чувствительны к её фазам люди, которые интересуются саморазвитием, астрологией или просто прислушиваются к себе. Знание того, какой сегодня лунный день, помогает лучше планировать день, избегать лишней нагрузки и использовать время максимально эффективно.

17 апреля 2025 года — это день с ярко выраженной энергетикой, когда Луна пребывает в определённой фазе и знаке зодиака, оказывая влияние на эмоции, события и самочувствие. В этом материале DNEWS рассказывает, какой сегодня лунный день, какие энергии он несёт и что стоит делать, а чего лучше избегать.

Лунный день 17 апреля 2025 года

Фаза Луны: растущая Луна

растущая Луна Лунный день: 19-й лунный день (начало в 01:27 по киевскому времени)

19-й лунный день (начало в 01:27 по киевскому времени) Знак зодиака: Луна в Скорпионе

Луна в Скорпионе Восход Луны: 01:27

01:27 Заход Луны: 08:53

08:53 Стихия дня: вода

вода Энергетика: напряжённая, требующая внутренней собранности

Характеристика 19-го лунного дня

19-й лунный день — один из самых мистических и энергетически насыщенных дней лунного календаря. Его символ — паутина. Это день испытаний, иллюзий, искушений и энергетических ловушек. Он требует максимальной осторожности, внутренней честности и дистанции от всего, что вызывает подозрение или тревогу.

Сегодня важно:

Быть особенно внимательным к словам и поступкам

Не поддаваться манипуляциям

Избегать конфликтов, особенно с близкими

Уделить внимание защите личного пространства — как физического, так и энергетического

Ограничить влияние внешних раздражителей (новости, соцсети, навязчивые разговоры)

Влияние Луны в Скорпионе

Луна в Скорпионе усиливает страстность, эмоциональность, склонность к драматизации. В такие дни легко впасть в крайности: от резкой агрессии — до саморазрушения. Но при правильном подходе это время трансформации, проработки внутренней боли и освобождения от тяжёлых эмоций.

Что стоит делать:

Работать с подсознанием: медитации, дыхательные практики, дневник

Избавляться от зависимостей, токсичных привязанностей

Заниматься глубокой уборкой — как в доме, так и в мыслях

Доверять интуиции, но перепроверять факты

Чего избегать:

Манипуляций, давления, выяснений отношений

Острого разговора на эмоциях

Риска, авантюр, эмоциональных покупок

Долгих поездок и важных начинаний

Советы на день по лунному календарю

Настрой — спокойствие, отстранённость, наблюдение

— спокойствие, отстранённость, наблюдение Эмоции — держите в балансе, не поддавайтесь панике или гневу

— держите в балансе, не поддавайтесь панике или гневу День для уединения — хороший момент отключиться от лишнего

— хороший момент отключиться от лишнего Работа с энергией — рекомендованы очищающие практики, мантры, соль, вода, свечи

— рекомендованы очищающие практики, мантры, соль, вода, свечи Здоровье — берегите мочевыделительную и репродуктивную систему, уязвимые органы сегодня — половые органы и почки

Молитвы и мантры для защиты в этот день

Так как 19-й лунный день считается «кармическим», полезно использовать защитные молитвы или мантры:

Короткая молитва: «Ангел мой, будь рядом. Убереги от зла, защити от чужого».

«Ангел мой, будь рядом. Убереги от зла, защити от чужого». Мантра защиты: «Ом Намах Шивая» — помогает сохранить энергетическую чистоту

«Ом Намах Шивая» — помогает сохранить энергетическую чистоту Визуализация: белый свет вокруг тела — как энергетический щит

Лунный день и успех в делах

Для дел, бизнеса и принятия решений 17 апреля — неблагоприятный день. Он больше подходит для подведения итогов, анализа, завершения процессов, но не для начала новых проектов. Будьте осторожны в финансовых вопросах, не подписывайте важные бумаги и избегайте крупных покупок.

Также стоит отложить конфликты, обсуждения, переговоры. Энергия дня может искажать реальность и провоцировать лишние эмоции.

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