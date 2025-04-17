Луна — небесное тело, которое оказывает мощное влияние на настроение, энергию и даже решения человека. Особенно чувствительны к её фазам люди, которые интересуются саморазвитием, астрологией или просто прислушиваются к себе. Знание того, какой сегодня лунный день, помогает лучше планировать день, избегать лишней нагрузки и использовать время максимально эффективно.
17 апреля 2025 года — это день с ярко выраженной энергетикой, когда Луна пребывает в определённой фазе и знаке зодиака, оказывая влияние на эмоции, события и самочувствие. В этом материале DNEWS рассказывает, какой сегодня лунный день, какие энергии он несёт и что стоит делать, а чего лучше избегать.
Лунный день 17 апреля 2025 года
- Фаза Луны: растущая Луна
- Лунный день: 19-й лунный день (начало в 01:27 по киевскому времени)
- Знак зодиака: Луна в Скорпионе
- Восход Луны: 01:27
- Заход Луны: 08:53
- Стихия дня: вода
- Энергетика: напряжённая, требующая внутренней собранности
Характеристика 19-го лунного дня
19-й лунный день — один из самых мистических и энергетически насыщенных дней лунного календаря. Его символ — паутина. Это день испытаний, иллюзий, искушений и энергетических ловушек. Он требует максимальной осторожности, внутренней честности и дистанции от всего, что вызывает подозрение или тревогу.
Сегодня важно:
- Быть особенно внимательным к словам и поступкам
- Не поддаваться манипуляциям
- Избегать конфликтов, особенно с близкими
- Уделить внимание защите личного пространства — как физического, так и энергетического
- Ограничить влияние внешних раздражителей (новости, соцсети, навязчивые разговоры)
Влияние Луны в Скорпионе
Луна в Скорпионе усиливает страстность, эмоциональность, склонность к драматизации. В такие дни легко впасть в крайности: от резкой агрессии — до саморазрушения. Но при правильном подходе это время трансформации, проработки внутренней боли и освобождения от тяжёлых эмоций.
Что стоит делать:
- Работать с подсознанием: медитации, дыхательные практики, дневник
- Избавляться от зависимостей, токсичных привязанностей
- Заниматься глубокой уборкой — как в доме, так и в мыслях
- Доверять интуиции, но перепроверять факты
Чего избегать:
- Манипуляций, давления, выяснений отношений
- Острого разговора на эмоциях
- Риска, авантюр, эмоциональных покупок
- Долгих поездок и важных начинаний
Советы на день по лунному календарю
- Настрой — спокойствие, отстранённость, наблюдение
- Эмоции — держите в балансе, не поддавайтесь панике или гневу
- День для уединения — хороший момент отключиться от лишнего
- Работа с энергией — рекомендованы очищающие практики, мантры, соль, вода, свечи
- Здоровье — берегите мочевыделительную и репродуктивную систему, уязвимые органы сегодня — половые органы и почки
Молитвы и мантры для защиты в этот день
Так как 19-й лунный день считается «кармическим», полезно использовать защитные молитвы или мантры:
- Короткая молитва: «Ангел мой, будь рядом. Убереги от зла, защити от чужого».
- Мантра защиты: «Ом Намах Шивая» — помогает сохранить энергетическую чистоту
- Визуализация: белый свет вокруг тела — как энергетический щит
Лунный день и успех в делах
Для дел, бизнеса и принятия решений 17 апреля — неблагоприятный день. Он больше подходит для подведения итогов, анализа, завершения процессов, но не для начала новых проектов. Будьте осторожны в финансовых вопросах, не подписывайте важные бумаги и избегайте крупных покупок.
Также стоит отложить конфликты, обсуждения, переговоры. Энергия дня может искажать реальность и провоцировать лишние эмоции.
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