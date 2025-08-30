Воскресенье, 31 августа, 2025
31 августа 2025 магнитные бури отсутствуют, геомагнитный индекс Kp не превышает 2.67 — обстановка безопасная для здоровья и техники.
Какой уровень и индекс магнитной бури 31 августа 2025: геомагнитная обстановка в последний день лета

Последний день августа обещает спокойную геомагнитную обстановку. В этой статье от DNEWS мы подробно рассмотрим, каким будет уровень магнитной активности 31 августа 2025 года, разберём показатели Kp-индекса по часам и объясним, как это влияет на здоровье и самочувствие. Также расскажем, почему важно отслеживать геомагнитные условия даже в дни, когда буря отсутствует.

Геомагнитная обстановка в течение 31 августа

Сначала рассмотрим сводку прогноза на 31 августа 2025 года. В течение всего дня ожидается низкий уровень геомагнитной активности — по шкале Kp индекс не поднимется выше значения 2.67.

Что означает индекс Kp и почему он важен

Индекс Kp — это планетарный показатель геомагнитной активности. Он измеряется в диапазоне от 0 до 9, где значения от 0 до 3 считаются спокойными, а от 5 и выше уже свидетельствуют о магнитных бурях. В частности:

  • N1 — норма (Kp < 4);
  • N2 — пограничный уровень (Kp = 4);
  • G1-G5 — уровни геомагнитной бури от слабой до экстремальной (Kp = 5 до Kp = 9o).

31 августа 2025 года прогноз стабилен: значения остаются в рамках уровня N1 на протяжении всех 24 часов.

Почасовой индекс Kp 31 августа 2025

Для более наглядного понимания предлагаем почасовой прогноз активности. Эти данные рассчитаны по киевскому времени (UTC+03:00).

00:00 — Kp 1.67
03:00 — Kp 2.67
06:00 — Kp 2
09:00 — Kp 2.33
12:00 — Kp 2.33
15:00 — Kp 2.33
18:00 — Kp 2.33
21:00 — Kp 2.33

Показатели оставались стабильными и не достигли даже пограничного значения. Это говорит о том, что геомагнитное поле Земли в этот день будет находиться в состоянии покоя.

Влияние на здоровье и самочувствие

Низкий индекс геомагнитной активности означает отсутствие неблагоприятных воздействий на чувствительных к бурям людей. В частности:

  • Головные боли, скачки давления и утомляемость маловероятны;
  • Нет риска для сердечно-сосудистой системы и нервной перегрузки;
  • Уровень концентрации и настроения остаётся стабильным.

Кому всё же стоит быть внимательным

Даже при значении Kp < 3, некоторые люди с метеозависимостью могут ощущать лёгкий дискомфорт. Это связано не с магнитными бурями, а с общим состоянием организма и погодными изменениями. В таком случае полезны следующие меры:

  • поддержание водного баланса;
  • нормализация сна и режима дня;
  • прогулки на свежем воздухе;
  • уменьшение нагрузки в вечерние часы.

Как трактовать шкалу Kp и прогнозы

Чтобы понимать геомагнитные прогнозы, важно знать градации:

  • Kp 0–3.99 (N1) — норма, магнитное поле Земли стабильно;
  • Kp 4 (N2) — умеренное возмущение, может вызвать лёгкие реакции;
  • Kp 5 (G1) — слабая буря, влияет на электросвязь и может вызывать головную боль;
  • Kp 6–7 (G2–G3) — средняя и сильная буря;
  • Kp 8–9 (G4–G5) — мощные геомагнитные штормы, способные вызвать сбои в технике и спутниковых системах.

В рассматриваемом случае все показатели уверенно остаются в пределах нормы.

Влияние магнитной обстановки на технологии

Даже в спокойные дни технические специалисты следят за магнитной обстановкой. Это особенно важно для:

  • операторов спутниковой связи;
  • авиации;
  • энергетических систем;
  • геофизических служб.

31 августа таких рисков не будет — стабильность сохранится на протяжении суток.

Почему стоит отслеживать даже «спокойные» дни

Регулярное отслеживание прогноза магнитной активности позволяет:

  • готовиться к возможным перепадам активности заранее;
  • выстраивать график работы и отдыха для метеозависимых;
  • планировать высокоточные измерения в научной сфере;
  • анализировать корреляции самочувствия с изменениями геофона.

Где искать достоверные прогнозы

Лучше всего ориентироваться на источники, использующие расчёты NASA и NOAA. Также стоит использовать адаптированные прогнозы для своего часового пояса, как это сделано в данном прогнозе (UTC+03:00 — Европа/Киев).

31 августа 2025 года не стоит ожидать магнитных бурь. Геомагнитная обстановка будет полностью спокойной, а индекс Kp не поднимется выше 2.67. Это создаёт благоприятный фон для завершения лета без перегрузок для организма и техники.

Тем не менее, даже в такие дни стоит следить за самочувствием и не забывать про профилактические меры, особенно если вы подвержены влиянию погодных и геомагнитных факторов.

Ранее мы писали о том, почему во время магнитных бурь портится настроение и появляется раздражительность.

