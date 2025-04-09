Какой уровень солнечной активности сегодня: прогноз магнитных бурь на конец недели в Украине

Солнечная активность в апреле 2025 года достигла одного из пиков за последние десятилетия. Повышенная активность на поверхности Солнца влияет не только на работу спутников и систем связи, но и на самочувствие миллионов людей. В последние дни наблюдается рост числа солнечных пятен и выбросов корональной массы, что создаёт напряжённую геомагнитную обстановку. В этой статье DNEWS рассказывает, какой уровень солнечной активности сегодня, какова вероятность магнитных бурь в Украине на конец недели и кто находится в группе риска.
Что происходит с Солнцем сейчас
На 9 апреля зафиксирован индекс солнечной активности на уровне 215, что считается очень высоким значением. Для сравнения: в спокойные периоды индекс не превышает 70–100. На поверхности Солнца наблюдаются сразу несколько активных областей, сопровождающихся вспышками класса M и возможными вспышками класса X — самых мощных по шкале.
Активные участки движутся в сторону, при которой выбросы солнечного ветра становятся направленными к Земле, что может вызвать усиление геомагнитных бурь уже в ближайшие дни.
Прогноз на 10–14 апреля 2025
10 апреля
Ожидается магнитная буря уровня G1 — слабая, но ощутимая для чувствительных людей. Причиной станет поток солнечного ветра от небольшой корональной дыры, направленный прямо на Землю. Вероятны кратковременные сбои в работе GPS и мобильной связи.
11–12 апреля
Геомагнитная обстановка останется нестабильной. K-индекс колеблется на уровне 4, что означает усиленную активность, но без критических последствий. Возможны лёгкие симптомы у метеозависимых людей.
13–14 апреля
Прогнозируется краткосрочное затишье. Однако солнечные вспышки могут вновь усилиться в зависимости от активности корональных выбросов.
Кто особенно чувствителен к магнитным бурям
Повышенная геомагнитная активность может повлиять на:
- людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями;
- страдающих мигренями, ВСД и нарушениями сна;
- пожилых и беременных;
- людей с повышенной тревожностью или хронической усталостью.
Симптомы, которые могут возникать: головная боль, скачки давления, бессонница, раздражительность, снижение концентрации внимания.
Как поддержать организм в дни бурь
- Пейте больше воды, откажитесь от алкоголя и крепкого кофе.
- Сократите время перед экранами, особенно вечером.
- Не перегружайте организм физически и эмоционально.
- Добавьте в рацион магний и витамины группы B.
- Постарайтесь расписать день умеренно, с паузами и отдыхом.
- Перед сном — тёплый душ, тишина и отсутствие новостей.
Если симптомы не проходят — обратитесь к врачу. Особенно это важно для людей с хроническими заболеваниями.
Уровень солнечной активности в апреле 2025 года остаётся повышенным, и в ближайшие дни возможно продолжение геомагнитных возмущений. Даже если вы не ощущаете их напрямую, важно обращать внимание на общее самочувствие и быть внимательным к близким, которые могут реагировать сильнее. Поддержка организма, спокойный ритм и адаптация — лучший способ пройти эти дни без стресса.
Ранее мы писали о прогнозе магнитных бурь на 9 апреля 2025: советы метеозависимым.