Какой уровень солнечной активности сегодня: прогноз магнитных бурь на конец недели в Украине

Солнечная активность в апреле 2025 года достигла одного из пиков за последние десятилетия. Повышенная активность на поверхности Солнца влияет не только на работу спутников и систем связи, но и на самочувствие миллионов людей. В последние дни наблюдается рост числа солнечных пятен и выбросов корональной массы, что создаёт напряжённую геомагнитную обстановку. В этой статье DNEWS рассказывает, какой уровень солнечной активности сегодня, какова вероятность магнитных бурь в Украине на конец недели и кто находится в группе риска.

Что происходит с Солнцем сейчас

На 9 апреля зафиксирован индекс солнечной активности на уровне 215, что считается очень высоким значением. Для сравнения: в спокойные периоды индекс не превышает 70–100. На поверхности Солнца наблюдаются сразу несколько активных областей, сопровождающихся вспышками класса M и возможными вспышками класса X — самых мощных по шкале.

Активные участки движутся в сторону, при которой выбросы солнечного ветра становятся направленными к Земле, что может вызвать усиление геомагнитных бурь уже в ближайшие дни.

Прогноз на 10–14 апреля 2025

10 апреля

Ожидается магнитная буря уровня G1 — слабая, но ощутимая для чувствительных людей. Причиной станет поток солнечного ветра от небольшой корональной дыры, направленный прямо на Землю. Вероятны кратковременные сбои в работе GPS и мобильной связи.

11–12 апреля

Геомагнитная обстановка останется нестабильной. K-индекс колеблется на уровне 4, что означает усиленную активность, но без критических последствий. Возможны лёгкие симптомы у метеозависимых людей.

13–14 апреля

Прогнозируется краткосрочное затишье. Однако солнечные вспышки могут вновь усилиться в зависимости от активности корональных выбросов.

Кто особенно чувствителен к магнитным бурям

Повышенная геомагнитная активность может повлиять на:

людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями;

страдающих мигренями, ВСД и нарушениями сна;

пожилых и беременных;

людей с повышенной тревожностью или хронической усталостью.

Симптомы, которые могут возникать: головная боль, скачки давления, бессонница, раздражительность, снижение концентрации внимания.

Как поддержать организм в дни бурь

Пейте больше воды , откажитесь от алкоголя и крепкого кофе.

, откажитесь от алкоголя и крепкого кофе. Сократите время перед экранами , особенно вечером.

, особенно вечером. Не перегружайте организм физически и эмоционально.

физически и эмоционально. Добавьте в рацион магний и витамины группы B .

. Постарайтесь расписать день умеренно , с паузами и отдыхом.

, с паузами и отдыхом. Перед сном — тёплый душ, тишина и отсутствие новостей.

Если симптомы не проходят — обратитесь к врачу. Особенно это важно для людей с хроническими заболеваниями.

Уровень солнечной активности в апреле 2025 года остаётся повышенным, и в ближайшие дни возможно продолжение геомагнитных возмущений. Даже если вы не ощущаете их напрямую, важно обращать внимание на общее самочувствие и быть внимательным к близким, которые могут реагировать сильнее. Поддержка организма, спокойный ритм и адаптация — лучший способ пройти эти дни без стресса.

Ранее мы писали о прогнозе магнитных бурь на 9 апреля 2025: советы метеозависимым.